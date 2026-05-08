/Police Transfers: తెలంగాణలో కాక రేపుతున్న పోలీసు బదీలీలు..

Telangana Police Transfers: తెలంగాణకు కొత్త డీజీపీగా సీవీ ఆనంద్ పగ్గాలు చేపట్టిన మరుసటి రోజునుంచే పోలీసు శాఖలో సంస్కరణలను మొదలు పెట్టాలని భావించారు. పోలీస్ శాఖ ప్రక్షాళనలో భాగంగా ఏళ్ల తరబడి నాటుకుపోయి పనిచేస్తున్న సర్కిల్ ఇన్ స్పెక్టర్లకు స్థాన చలనం కలిగించాలని ఉన్నతాధికారులు నిర్ణయించారు. హైదరాబాద్ మహా నగరంలో పోలీస్ కమిషనరేట్లలో సైబరాబాద్ కమిషనర్ పోలీసుల బదిలీ చేయాలని ప్రయత్నించారు. సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ రమేశ్ రెడ్డి తన పరిధిలోని సర్కిల్ ఇన్ స్పెక్టర్లలో 54 మందిని బదిలీ చేశారు. మరో 11 మందిని మల్టీజోన్ -2కు సరెండర్ చేశారు. 65 మంది సర్కిల్ ఇన్ స్పెక్టర్ స్థాయి అధికారులను బదిలీ చేస్తూ ఉత్తర్వులను జారీ చేశారు. అయితే ట్రాన్స్ ఫర్ ఆర్డర్స్ ను నిలుపుదలచేస్తే ఉన్నతాధికారులు ఆదేశాలిచ్చారు. దీంతో బదిలీ ఉత్తర్వులు ఎక్కడికక్కడే ఆగిపోయాయి.
ఒకే చోట ఎక్కువ రోజులనుంచి విధులు నిర్వర్తిస్తున్న వారిని, విధినిర్వహణలో దురుసుగా ప్రవర్తించేవారిపై వచ్చిన ఫిర్యాదులను పరిశీలించిన కమిషనర్ పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం, పనితీరు ఆధారంగా కొత్త ప్రాంతాలకు బదిలీచేశారు. మినిస్టర్ స్థాయిలో పైరవీలు చేసినా... కోరుకున్న చోటుకు బదిలీ చేయలేదని కొందరు, ఎమ్మెల్యేల రెకమెండేషన్లతో కోరుకున్న వ్యక్తి ఎంచుకున్న చోటుకు బదిలీ చేయలేదని ట్రాన్స్ ఫర్ ఆర్డర్ సందిగ్ధంలో పడింది.
కొత్త ట్రాన్స్ ఫర్ ఆర్డర్ అందుకున్న పోలీసు అధికారులు, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలను ఆశ్రయించినట్లు సమాచారం. మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు కోరినట్లు కొందరికి బదిలీ ప్రక్రియ సాగలేదని ట్రాన్స్ ఫర్ ఉత్తర్వులను అమలు చేయవద్దని పోలీసు ఉన్నతాధికారులు ఆదేశాలు జారీచేసినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో బదిలీ ప్రక్రియ అర్థాంతరంగా ఆగిపోయంది. ట్రాన్స్ ఫర్ ఆర్డర్ ప్రకారం ఎవ్వరూ కొత్త స్థానాల్లో చేరవద్దని ఉన్నతాధికారులు మౌఖికంగా ఆదేశాలు జారీ చేయడంతో పోలీసు శాఖలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
సాధారణంగా పోలీసు శాఖలో డీఎస్పీ, ఆ పై స్థాయి అధికారుల బదిలీలు, పోస్టింగ్లలో పై స్థాయి రాజకీయ పెద్దల జోక్యం ఉంటుందనేది బహిరంగ రహస్యం. కానీ సైబరాబాద్లో మాత్రం సీఐ స్థాయి అధికారుల బదిలీలు, పోస్టింగ్లను సైతం రాజకీయ నాయకుల పైరవీలు పనిచేస్తున్నాయని సర్వత్రా విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. ఒకరిద్దరి కోసం ట్రాన్స్ ఫర్ ఆర్డర్స్ అర్థాంతరంగా నిలిపివేయడం దారుణమనే భావన పోలీసు వర్గాల్లో వ్యక్తమవుతోంది. రాజకీయ జోక్యంతో సర్కిల్ ఇన్ స్పెక్టర్ల ట్రాన్స్ ఫర్స్ ఇబ్బందికరంగా మారడం మంచిదికాదని పోలీసు ఉన్నతాధికారులు గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది.
సర్కిల్ ఇన్ స్పక్టర్ల బదిలీ పర్వంలో రాజకీయనాయకులతో పాటు, పోలీసు ఉన్నతాధికారులు డీసీపీ స్థాయి అధికారులు కీలక పాత్రపోషించారనే ఆరోపణలున్నాయి. సర్కిల్ ఇన్ స్పెక్టర్లుగా పనిచేస్తున్న వారు రాజకీయ నాయకులతో సత్సంబంధాలు పెంపొందించుకున్నవారు కొందరు, పోలీసు ఉన్నతాధికారుల దయాదాక్షిణ్యాలతో కొందరు కోరుకున్న చోటుకు వెళ్లాలని భావిస్తే.. అందుకు తగ్గట్టుగా బదిలీ ప్రక్రియ సాగలేదని విమర్శలున్నాయి. అయితే కొందరు జోనల్ స్థాయి అధికారులు తమకు అనుకూలంగా వ్యవహరించే సర్కిల్ ఇన్ స్పెక్టర్లను సొంత పూచీకత్తుతో అనుకూలమైన స్థానాల్లో నియమించుకునే విధంగా ప్రయత్నాలు చేశారనే ఆరోపణలున్నాయి.
మహిళా అధికారిని వేధింపులకు గురిచేశారనే అభియోగాలతో బదిలీ వేటుకు గురైన ఓ సర్కిల్ ఇన్ స్పెక్టర్ కు పోస్టింగ్ ఇవ్వకుండా, వేకన్సీ రిజర్వులో పెట్టారు. అయితే ఓ జోనల్ స్థాయి అధికారి పోస్టింగుకు దూరంగా ఉన్న సర్కిల్ ఇన్ స్పెక్టర్ కు పెద్దపీట వేసేందుకు ప్రయత్నించారనే ఆరోపణలున్నాయి. తన జోన్ పరిధిలోని అత్యంత ప్రాధాన్యత గల పోలీస్ ఠాణా బాధ్యతలను అప్పగించాలని ప్రయత్నించారని సమాచారం.
రాజకీయ పైరవీలతో సంబంధం, ఆశ్రిత పక్షపాతంతో సంబంధంలేకుండా బదిలీ ప్రక్రియ సాగాలనేది పోలీసు శాఖ ఉన్నతాధికారుల లక్ష్యం. అయితే అందుకు విరుద్ధంగా అక్కడ కార్యకలాపాల్లో రాజకీయ జోక్యం పెరిగిపోతోందని సమాచారం. ప్రతిభ ఆధారంగా పోస్టింగ్స్ ఇవ్వడం పరిపాటి. కానీ ప్రస్తుతం రూపొందించిన బదిలీల జాబితాలో అందుకు పూర్తి విరుద్ధంగా జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఇతర యూనిట్లకు చెందిన 9మందితో పాటు అటాచ్లో ఉన్న మరో ఇద్దరు ఇన్స్పెక్టర్లకు అత్యంత ప్రాధాన్యత గల ఫోకల్ పోస్టింగ్లు కల్పించి అందెలం ఎక్కించడంపై సొంత శాఖలోనే సర్వత్రా విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. బదిలీలలో ఓ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారికే అధిక ప్రాధాన్యత కల్పించారనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. కోరుకున్న పోస్టింగ్లు దక్కడంతో ఎంతో ఉత్సాహంగా పార్టీలకు సిద్ధమైన పలువురు అధికారులు పోస్టింగుల్లో చేరవద్దని వచ్చిన ఆదేశాలతో ఒక్కసారిగా నిరుత్సాహానికి గురయ్యారు. ముఖ్యంగా పెట్టుబడులు, పైరవీలతో పోస్టింగ్లు దక్కించుకున్న వారు అయోమయంలో పడ్డారు.
సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో అత్యంత కీలకమైనటువంటి పోలీస్ స్టేషన్లో గచ్చిబౌలి, రాయదుర్గం, మాదాపూర్, కూకట్ పల్లి హౌజింగ్ బోర్డు కాలనీ, పేట్ బషీరాబాద్ ఈ ఐదు పోలీస్ స్టేషన్లో తమవారే ఉండాలంటూ పైరవీలు పోలీసు ఉన్నతాధికారులకు తలనొప్పిగా మారింది. కమిషనరేట్ కు రిపోర్టు చేయకపోయినా, కమిషనరేట్ తో సంబంధం లేకపోయినా పోస్టింగ్స్ ఇవ్వడంపై పలు అభ్యంతరాలు వ్యక్తమయ్యాయి. లా అండ్ ఆర్డర్ పోస్టింగ్ కావాలనుకునే వారు, కమిషనరేట్ లో సంవత్సరం పాటు డ్యూటీ చేసిన అనుభవం ఉండాల్సి ఉంటుంది. కానీ అవేవీ పాటించకుండా ఈ ఐదు పోలీస్ స్టేషన్ లో కొత్తవారిని తీసుకొచ్చి పోస్టింగ్స్ ఇవ్వడం పై పోలీస్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కొని నిఘా విభాగంలో పనిచేస్తున్న ఓ అధికారి, ఈ ఇన్స్పెక్టర్స్ బదిలీలో కీలక పాత్ర పోషించినట్టు ప్రచారం జరుగుతోంది. పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ ట్రాన్స్ఫర్స్ విషయంలో ఎమ్మెల్యే సిఫార్సు తలనొప్పిగా పరిణమించిందని ఉన్నతాధికారులు మదనపడుతున్నారు. కోరిన వారికి పోస్టింగ్ ఇవ్వలేదని చిర్రుబుర్రులాడుతున్నట్లు తెలిసింది.
సైబరాబాద్ కమిషనర్ రమేశ్ రెడ్డి బదిలీ ప్రక్రియను సాఫీగా చేపట్టాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రాజకీయ పైరవీలకు, ఆశ్రిత పక్షపాతానికి తావులేకుండా ఇన్ స్పెక్టర్ల పనితీరును బట్టి, సమర్థతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని భావిస్తున్నారు. రాజకీయ ఒత్తిళ్లతో బదిలీ చేసే ప్రసక్తేలేదని, ప్రతిభ ఆధారంగా విమర్శలు, ఆరోపణలకు తావులేకుండా బదిలీ జాబితా సిద్ధం చేసి ఉత్తర్వులను జారీ చేయాలని కసరత్తు చేస్తున్నారని సమాచారం.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.