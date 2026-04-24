  • Telangana RTC Strike: చర్చల అనంతరం ఆర్టీసీ సమ్మెపై భట్టి విక్రమార్క కీలక ప్రకటన

Telangana RTC Strike: చర్చల అనంతరం ఆర్టీసీ సమ్మెపై భట్టి విక్రమార్క కీలక ప్రకటన

Telangana Deputy CM Key Announcement On RTC Strike A Head Shankar Goud Death: తమ 32 సమస్యల పరిష్కారం కోసం తెలంగాణ ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు చేపట్టిన సమ్మె తీవ్ర ఉదృతంగా మారింది. కార్మికులు ప్రాణాలు కూడా తీసుకోవడంతో కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైది. ఈ సందర్భంగా కార్మిక సంఘాలతో జరిపిన చర్చల్లో ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 24, 2026, 07:13 PM IST

Telangana RTC Strike: చర్చల అనంతరం ఆర్టీసీ సమ్మెపై భట్టి విక్రమార్క కీలక ప్రకటన

Telangana RTC Strike: అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం తమకు తీవ్ర అన్యాయం.. మోసం చేయడంతో తెలంగాణ ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు తీవ్ర ఆగ్రహంతో సమ్మె చేపట్టారు. సమ్మె ఉధృతంగా సాగుతుండగా.. ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అయినా రేవంత్‌ రెడ్డి చలించకపోవడంతో మనస్తాపం చెందిన కార్మికులు ప్రాణాలు కూడా తీసుకుంటున్నారు. శంకర్‌ గౌడ్‌ మరణంతో కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం మొద్దు నిద్ర వీడింది. మంత్రివర్గ సమావేశం అనంతరం శుక్రవారం ఆర్టీసీ కార్మికులతో ప్రభుత్వం చర్చలు జరిపింది. చర్చల అనంతరం ఉప ముఖ్యమంత్రి కీలక ప్రకటన చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

రాష్ట్ర సచివాలయంలో ఆర్టీసీ జేఏసీ నాయకులతో జరిగిన చర్చల సందర్భంగా డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క మాట్లాడారు. 'శంకర్ గౌడ్ మరణించడం చాలా బాధాకరం. వ్యక్తి ఏ స్థాయిలో ఉన్నా సరే ప్రాణం అనేది అత్యంత విలువైనది. శంకర్ గౌడ్ మరణంతో ఆ కుటుంబం మొత్తం తలకిందులైంది. ఇలాంటి విషాదకర సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా ప్రభుత్వం తరపున మేం, కార్మిక సంఘాల నాయకులుగా కార్మికులకు పిలుపునిద్దాం' అని ఆర్టీసీ జేఏసీ నాయకులతో డిప్యూటీ సీఎం తెలిపారు.

సమస్యలను చర్చల ద్వారానే పరిష్కరించుకోవాలి తప్ప ప్రాణాలు తీసుకోవడం సరైన నిర్ణయం కాదని డిప్యూటీ సీఎం ప్రకటించారు. సమస్య ఎంత క్లిష్టమైనదైనా సరే కూర్చుని మాట్లాడుకుంటే ఖచ్చితంగా పరిష్కారం లభిస్తుందని పేర్కొన్నారు. 'ఇది ప్రజా ప్రభుత్వం. తెలంగాణలో ఎవరినీ శత్రువులుగా చూసే స్వభావం మాకు లేదు. ఆర్టీసీ అనేది రాష్ట్రంలోని అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ. ఇతర రాష్ట్రాల్లో సంస్థల పరిస్థితి వేరుగా ఉన్నా.. ఆర్టీసీని బలోపేతం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది' అని గుర్తుచేశారు.

'బడ్జెట్ సమావేశాలు, నియోజకవర్గాల పునర్విభజన (డీలిమిటేషన్), మహిళా బిల్లు, ఇతర రాష్ట్రాల ఎన్నికల ప్రచారంలో రేవంత్ రెడ్డి, నేను, ఇతర మంత్రులు బిజీగా ఉన్న సమయంలో అకస్మాత్తుగా సమ్మె నిర్ణయం తీసుకోవడంతో ఒక కార్మికుడిని  కోల్పోవాల్సి వచ్చింది. ఇది అత్యంత బాధాకరం, ఆ కుటుంబానికి ఇది తీరని లోటు' అని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. ఆర్టీసీ అందరి సంస్థ అని.. దీనిని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉందని చెప్పారు. 'పేదలు, మహిళలకు రవాణా పరంగా ఉన్న ఏకైక మార్గం ఆర్టీసీ. వారందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని సంస్థను ప్రజలకు మరింత అందుబాటులోకి తెచ్చి నిలబెట్టుకోవాల్సిన సామాజిక బాధ్యత ఉంది. ఆర్టీసీకి సంబంధించిన పాలనాపరమైన, విధానపరమైన నిర్ణయాలపై ఖచ్చితంగా చర్చిద్దాం. కార్మికుల సమస్యలను సానుకూల దృక్పథంతో పరిష్కరించుకుందాం' అని ఆర్టీసీ జేఏసీ నాయకులతో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

