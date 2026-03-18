Rythu Bharosa: రైతులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్.. ఉగాది తర్వాత రైతు భరోసా నిధులు..!

Farmers Monedy Credited by Telangana Government:తెలంగాణ రైతులు ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న రైతు భరోసా నిధులు ఈనెల 22న సీఎం రేవంత్రెడ్డి విడుదల చేయనున్నారు. ఎకరానికి 6 వేల చొప్పున 1.50 కోట్ల ఎకరాలకు 9 వేల కోట్ల రైతు భరోసా నిధులు విడుదల కాబోతున్నాయి. సిద్దిపేట జిల్లా నర్మెటలో ఆయిల్పామ్ కర్మాగారం ప్రారంభోత్సవం రోజున జరిగే సభలో సీఎం మొదటి విడత రైతు భరోసా నిధులు విడుదల చేస్తారు. ఆ రోజున 73 లక్షల మంది ఒక ఎకరం వరకు రైతులకు 3వేల 590 కోట్లు జమవుతాయి.
రెండో విడతగా మరో 20 రోజుల తర్వాత 2వేల 650 కోట్ల నిధులు విడుదల చేస్తారు. ఏప్రిల్ నెలాఖరులోపు మూడో విడతగా 2వేల 760 నిధులు జమ చేయనున్నట్లు మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు తెలిపారు. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చాక ఇప్పటివరకు మూడు విడతల్లో రైతులకు పెట్టుబడి సాయం అందించింది. తాజాగా విడుదలైతే నాలుగో సీజన్కు నిధులు అందుతాయి.
ప్రభుత్వం 2023-24 యాసంగిలో ఎకరానికి 5వేల చొప్పున 7వేల 625 కోట్లు, 2024-25 యాసంగిలో 5వేల చొప్పున 5వేల 57 కోట్లు, 2025-26 వానాకాలం సీజన్లో ఎకరానికి సాయం 6వేలకు పెంచి 8వేల 800 కోట్లను జమ చేసింది. ఈ ఏడాది మొత్తం 73 లక్షల మంది రైతులకు 8వేల 881 కోట్ల నిధులు అవసరమని వ్యవసాయశాఖ నివేదించగా.. వారి సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని ప్రభుత్వం 9వేల కోట్ల రూపాయల విడుదలకు అంగీకరించింది.
Also Read: మేజర్ చంద్రకాంత్ లేదా శ్రీనాథ కవిసార్వభౌముడులో ఏది అన్నగారి చివరి చిత్రం..!
Also Read: బాలకృష్ణ తన మొత్తం కెరీర్ లో విలన్ గా నటించిన ఏకైక చిత్రం ఇదే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.