  • Rythu Bharosa: రైతులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్.. ఉగాది తర్వాత రైతు భరోసా నిధులు..!

Rythu Bharosa: రైతులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్.. ఉగాది తర్వాత రైతు భరోసా నిధులు..!

Rythu Bharosa: గత కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ప్రవేశ పెట్టిన రైతు బంధును కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చాకా.. రేవంత్ రెడ్డి రైతు భరోసాగా మార్చారు. అయితే ఈ యేడాది రైతు భరోసా నిధులు రైతుల అకౌంట్లో పడలేదు. తాజాగా ప్రభుత్వం రైతు భరోసా నిధులను విడుదల చేయడానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 18, 2026, 09:35 AM IST

Rythu Bharosa: రైతులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్.. ఉగాది తర్వాత రైతు భరోసా నిధులు..!

Farmers Monedy Credited by Telangana Government:తెలంగాణ రైతులు ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న రైతు భరోసా నిధులు ఈనెల 22న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి విడుదల చేయనున్నారు. ఎకరానికి 6 వేల చొప్పున 1.50 కోట్ల ఎకరాలకు 9 వేల కోట్ల రైతు భరోసా నిధులు విడుదల కాబోతున్నాయి. సిద్దిపేట జిల్లా నర్మెటలో ఆయిల్‌పామ్‌ కర్మాగారం ప్రారంభోత్సవం రోజున జరిగే సభలో సీఎం మొదటి విడత రైతు భరోసా నిధులు విడుదల చేస్తారు. ఆ రోజున 73 లక్షల మంది ఒక ఎకరం వరకు రైతులకు 3వేల 590 కోట్లు జమవుతాయి.

రెండో విడతగా మరో 20 రోజుల తర్వాత 2వేల 650 కోట్ల నిధులు విడుదల చేస్తారు. ఏప్రిల్‌ నెలాఖరులోపు మూడో విడతగా 2వేల 760 నిధులు జమ చేయనున్నట్లు మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు  తెలిపారు. కాంగ్రెస్‌ అధికారంలోకి వచ్చాక ఇప్పటివరకు మూడు విడతల్లో రైతులకు పెట్టుబడి సాయం అందించింది. తాజాగా విడుదలైతే నాలుగో సీజన్‌కు నిధులు అందుతాయి. 

ప్రభుత్వం 2023-24 యాసంగిలో ఎకరానికి 5వేల చొప్పున 7వేల 625 కోట్లు, 2024-25 యాసంగిలో 5వేల చొప్పున 5వేల 57 కోట్లు, 2025-26 వానాకాలం సీజన్‌లో ఎకరానికి సాయం 6వేలకు పెంచి 8వేల 800 కోట్లను జమ చేసింది. ఈ ఏడాది మొత్తం 73 లక్షల మంది రైతులకు 8వేల 881 కోట్ల నిధులు అవసరమని వ్యవసాయశాఖ నివేదించగా.. వారి సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని ప్రభుత్వం 9వేల కోట్ల రూపాయల విడుదలకు అంగీకరించింది. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Rythu bharosaTelangana Rythu Bharosa payment dateRythu Bharosa latest news TelanganaTelangana farmer scheme 2026Rythu Bharosa money release date

