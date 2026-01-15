Telangana Speaker: ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్ .. పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి, కాలే యాదయ్య పిటిషన్ లపై స్పీకర్ సంచలన నిర్ణయం..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Speaker Gaddam prasad on mlas disqualification petition: సంక్రాంతి పండగ వేళ తెలంగాణ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ మరో  ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలకు కూడా క్లీన్ చీట్ ఇచ్చారు. ఇప్పటికే ఐదుగురికి కూడా గతంలోనే క్లిన్ చిట్ ఇచ్చారు. తాజాగా స్పీకర్ తీసుకున్న నిర్ణయంపై తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరోసారి రచ్చ మొదలైంది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 15, 2026, 03:38 PM IST
Telangana speaker Gaddam prasad kumar dismisses disqualification plea on 2 mlas: తెలంగాణాలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి పదిమంది ఎమ్మెల్యేలు కాంగ్రెస్ లోకి  చేరారని వారిపై చర్యలు తీసుకొవాలని బీఆర్ఎస్ స్పీకర్ కు ఫిర్యాదు చేసిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై సుప్రీంకోర్టులో కూడా బీఆర్ఎస్  పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. దీనిపై ఇప్పటికే స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్.. ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలపై దాఖలపైన అనర్హత పిటిషన్ ను కొట్టి వేసింది . గత నెలలో (డిసెంబర్ 17న) అరికెపూడి గాంధీ (శేరిలింగంలపల్లి), తెల్లం వెంకట్రావు (ఖమ్మం), గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి (పటాన్ చెరు), బండ్ల కృష్ణమోహన్ రెడ్డి (గద్వాల్), టి.ప్రకాశ్ గౌడ్ (రాజేంద్ర నగర్) పిటిషన్ లపై వారికి క్లిన్ చిట్ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే.

ఇక తాజాగా.. మరో ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్ ను కూడా స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కొట్టి వేశారు. కాలే యాదయ్య (చెవెళ్ల), పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి (బాన్సువాడ) ఎమ్మెల్యేలపై కూడా ఫిరాయింపులపై చర్యలు తీసుకొవాలని బీఆర్ఎస్ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. దీనిపై విచారణ జరిపిన స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్.. సదరు ఎమ్మెల్యేలు పార్టీలు మారినట్లు ఆధారాలు లేవని చెబుతూ  ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలపై కూడా దాఖలపైన అనర్హత పిటిషన్ ను కొట్టివేస్తు స్పీకర్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

ఇక మరోవైపు  మిగిలిన ముగ్గురు సంజయ్ (జగిత్యాల), దానం నాగేందర్ (ఖైరతాబాద్), కడియం శ్రీహరి (స్టేషన్ ఘన్ పూర్) స్పీకర్ ముందు హజరై తమ వివరణ ఇచ్చుకోలేదు. ఈ క్రమంలో గతంలో ఐదుగురికి ఇచ్చినట్లు మరో ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలకు స్పీకర్ క్లిన్ చిట్ ఇవ్వడం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

Read more: Ponnam Prabhakar: ఎవర్ని వదిలే ప్రసక్తి లేదు.!. మహిళ ఐఏఎస్ ఘటనపై మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

ఇక సుప్రీంకోర్టులో బీఆర్ఎస్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ పై రేపు (శుక్రవారం) సుప్రీంకోర్టులో వాదనలు జరగనున్నాయి.ఈ క్రమంలో దీనిపై బీఆర్ఎస్ ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతుందో అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.

 

