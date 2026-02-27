English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Danam Nagender: నేడు స్పీకర్ ముందు దానం నాగేందర్.. వేటు తప్పదా..?

Danam Nagender: నేడు స్పీకర్ ముందు దానం నాగేందర్.. వేటు తప్పదా..?

Danam Nagender: తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత.. బీఆర్ఎస్ నుంచి గెలిచిన 10 మంది పైగా ఎమ్మెల్యేలు కాంగ్రెస్ పార్టీ పంచన చేరారు. ఈ నేపథ్యంలో వీరిని అనర్హలుగా ప్రకటించాలని బీఆర్ఎస్ సుప్రీంకోర్టు గడప తొక్కింది. ఈ నేపథ్యంలో పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేలపై చర్యలు తీసుకోవాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించిన నేపథ్యంలో ఇప్పటికే పలువురు ఎమ్మెల్యేల పిటిషన్ ను పరిష్కరించిన తెలంగాణ స్పీకర్ ప్రసాద్ కుమార్ నేడు దానం నాగేందర్ పిటిషన్ ను విచారించనుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 27, 2026, 09:11 AM IST

Trending Photos

Kuja Dev: శక్తివంతమైన కుజుడి ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశుల వారికి ఏప్రిల్ వరకు అద్భుతమైన లాభాలు!
6
Mars transit
Kuja Dev: శక్తివంతమైన కుజుడి ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశుల వారికి ఏప్రిల్ వరకు అద్భుతమైన లాభాలు!
Tirumala: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఆ రోజున అన్నప్రసాదం కేంద్రాల మూసివేత.. ఎందుకో తెలుసా..?
6
tirumala
Tirumala: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఆ రోజున అన్నప్రసాదం కేంద్రాల మూసివేత.. ఎందుకో తెలుసా..?
Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు అలర్ట్.. ఫిబ్రవరి 26వ తేదీ గురువారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూడండి..!!
5
gold price
Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు అలర్ట్.. ఫిబ్రవరి 26వ తేదీ గురువారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూడండి..!!
Lab Grown Gold: తక్కువ ధరకే బంగారం.. ఈ ల్యాబ్ గ్రోన్ గోల్డ్ గురించి తెలుసా?
5
lab grown diamonds
Lab Grown Gold: తక్కువ ధరకే బంగారం.. ఈ ల్యాబ్ గ్రోన్ గోల్డ్ గురించి తెలుసా?
Danam Nagender: నేడు స్పీకర్ ముందు దానం నాగేందర్.. వేటు తప్పదా..?

Danam Nagender Defection Case: 2023 తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో దానం నాగేందర్  బిఆర్‌ఎస్ (BRS) పార్టీ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకే దానం నాగేందర్ బీఆర్ఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీకి చేరువ అయ్యారు. ఈయన  కాంగ్రెస్‌లోకి పార్టీ ఫిరాయించారనే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ అనర్హత పిటీషన్‌పై స్పీకర్ ప్రసాద్‌కుమార్ ఇవాళ విచారణ చేపట్టనున్నారు. అటు 28న ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి అనర్హత పిటీషన్‌పై విచారణ జరుపనున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

దానం నాగేందర్‌పై పిటీషన్ దాఖలు చేసిన బిఆర్‌ఎస్ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్‌రెడ్డిని ఇప్పటికే దానం నాగేందర్ న్యాయవాదులు క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ చేశారు.ఇవాళ్టి విచారణలో దానం నాగేందర్ తాను పార్టీ మారలేదు అనడానికి తగిన సాక్షాలను సమర్పించాల్సి ఉంది. దానంపై వేటు పడితే ఎమ్మెల్యే  పదవిని ఆయన కోల్పోవాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు ఉప ఎన్నిక అనివార్యమవుతుంది. అయితే దానం నాగేందర్ పై వేటు పడే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఈయన 2024 లోక్ సభ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ పై సికింద్రాబాద్ ఎంపీగా పోటీ చేశారు. 

కాంగ్రెస్ పార్టీ హస్తం గుర్తు పై 2024 ఎన్నికల్లో ఎంపీగా పోటీ చేసిన  నేపథ్యంలో దానం నాగేందర్ పై వేటు పడే అవకాశాలున్నాయి. ఆ ఎన్నికల్లో ఈయన తన సమీప ప్రత్యర్ధి కేంద్ర మంత్రి సికింద్రాబాద్ ఎంపీ కిషన్ రెడ్డి చేతిలో ఓటమి పాలయ్యారు. అప్పటి నుంచి దానం కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనుబంధంగానే కొనసాగుతున్నారు. పలు సందర్భాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనుకూలంగా వ్యవహరించిన సందర్భాలున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో దానంపై స్పీకర్ వేటు వేస్తారా అనేది తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఆసక్తికరంగా మారింది. మరి ఈ రోజు స్పీకర్ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారనేది సర్వత్రా ఆసక్తికరంగా మారింది. 

Also Read:​ ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..

Also Read:​ రష్మిక టూ శ్రీలీల సౌత్ యంగ్ బ్యూటీలు ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Danam NagenderMLA Defection CaseTelangana PoliticsCM Revanth ReddyCongress Party

Trending News