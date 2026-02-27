Danam Nagender: నేడు స్పీకర్ ముందు దానం నాగేందర్.. వేటు తప్పదా..?

Danam Nagender Defection Case: 2023 తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో దానం నాగేందర్ బిఆర్ఎస్ (BRS) పార్టీ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకే దానం నాగేందర్ బీఆర్ఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీకి చేరువ అయ్యారు. ఈయన కాంగ్రెస్లోకి పార్టీ ఫిరాయించారనే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ అనర్హత పిటీషన్పై స్పీకర్ ప్రసాద్కుమార్ ఇవాళ విచారణ చేపట్టనున్నారు. అటు 28న ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి అనర్హత పిటీషన్పై విచారణ జరుపనున్నారు.
దానం నాగేందర్పై పిటీషన్ దాఖలు చేసిన బిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్రెడ్డిని ఇప్పటికే దానం నాగేందర్ న్యాయవాదులు క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ చేశారు.ఇవాళ్టి విచారణలో దానం నాగేందర్ తాను పార్టీ మారలేదు అనడానికి తగిన సాక్షాలను సమర్పించాల్సి ఉంది. దానంపై వేటు పడితే ఎమ్మెల్యే పదవిని ఆయన కోల్పోవాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు ఉప ఎన్నిక అనివార్యమవుతుంది. అయితే దానం నాగేందర్ పై వేటు పడే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఈయన 2024 లోక్ సభ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ పై సికింద్రాబాద్ ఎంపీగా పోటీ చేశారు.
కాంగ్రెస్ పార్టీ హస్తం గుర్తు పై 2024 ఎన్నికల్లో ఎంపీగా పోటీ చేసిన నేపథ్యంలో దానం నాగేందర్ పై వేటు పడే అవకాశాలున్నాయి. ఆ ఎన్నికల్లో ఈయన తన సమీప ప్రత్యర్ధి కేంద్ర మంత్రి సికింద్రాబాద్ ఎంపీ కిషన్ రెడ్డి చేతిలో ఓటమి పాలయ్యారు. అప్పటి నుంచి దానం కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనుబంధంగానే కొనసాగుతున్నారు. పలు సందర్భాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనుకూలంగా వ్యవహరించిన సందర్భాలున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో దానంపై స్పీకర్ వేటు వేస్తారా అనేది తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఆసక్తికరంగా మారింది. మరి ఈ రోజు స్పీకర్ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారనేది సర్వత్రా ఆసక్తికరంగా మారింది.
