  • Heavy Rains: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు.. బిగ్ అలర్ట్..

Heavy Rains: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు.. బిగ్ అలర్ట్..

Heavy Rains: తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ నెల 23వ తేదీ వరకు పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు వానలు పడతాయని IMD వెల్లడించింది. అంతేకాదు కొన్ని జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 17, 2026, 10:47 AM IST

Heavy Rains: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు.. బిగ్ అలర్ట్..

Telugu States Rain Alert: తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలైన  ఆదిలాబాద్, మంచిర్యాల, నిజామాబాద్, పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి, ములుగు, కొత్తగూడెం, HYD, మేడ్చల్, కామారెడ్డి జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ ప్రకటించింది వాతావరణ శాఖ. అటు APలో ఉత్తరాంధ్రలో పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వానలు, ఇతర జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురుస్తాయని APSDMA వెల్లడించింది.

ఈరోజు రేపు కూడా తేలిక‌పాటి నుంచి మోస్తరు వ‌ర్షాలు కురిసే అవ‌కాశం ఉంద‌ని హైద‌రాబాద్ వాతావ‌ర‌ణ శాఖ వెల్లడించింది. చాలా జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలుల‌తో కూడిన వ‌ర్షాలు కురిసే అవ‌కాశం ఉంది. ఈదురు గాలులు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో పంటలకు, తోటలకు నష్టం వాటిళ్లే ప్రమాదముందని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే తెలంగాణలోని 13 జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేశారు. ప్రస్తుతం మహారాష్ట్ర నుంచి తమిళనాడు వరకు ద్రోణి కొనసాగుతుందని వెల్లడించింది. ఈ నెల 21వ తేదీ నాటికి రాష్ట్రంలో ఎండ తీవ్రత కాస్త తగ్గుముఖం పట్టనున్నట్లుగా అధికారులు చెబుతున్నారు.

సంగారెడ్డి, కామారెడ్డి, మెదక్, నిజామాబాద్, కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్, మహబూబ్‌నగర్, యాదాద్రి భువనగిరి, మేడ్చల్‌ మల్కాజిగిరి, నారాయణపేట, వికారాబాద్‌ తదితర జిల్లాల్లో సోమ‌వారం పలుచోట్ల ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు కురిశాయి. సంగారెడ్డి జిల్లా వట్పల్లి మండలంలో రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా 6.4 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది. వర్షాలతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కన్నా దిగువకు పడిపోయాయి.

సికింద్రాబాద్, మోతీనగర్, ఖైరతాబాద్‌ తదితర ప్రాంతాల్లో సోమ‌వారం మోస్తరు వర్షం కురిసింది. బాలానగర్‌ ప్రాంతంలో అత్యధికంగా 3.3 మిల్లీమీటర్ల వర్షం పడగా ముషీరాబాద్‌లో అత్యల్పంగా 0.5 మి.మీ వర్షం కురిసింది. అల్వాల్‌లో 2.5, మూసాపేట్, తిరుమలగిరి 2, ఖైరతాబాద్‌ 1.8, హిమాయత్‌నగర్‌ 1.3, కుత్బుల్లాపూర్, మల్కాజిగిరిలో 1 మి.మీల వర్షం పడింది. మరో రెండు రోజులు ఆకాశం మేఘావృతమై తేలికపాటి జల్లులు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ తెలిపింది.

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

