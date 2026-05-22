/Telangana Summer Effect: అగ్నిగుండంగా తెలంగాణ.. 20 జిల్లాల్లో రికార్డు ఉష్ణోగ్రతలు..

TG Weather Update: రేపటి నుంచి రోహిణి కార్తె ప్రారంభం కానుంది. రోహిణి కార్తెలో రోళ్లు పగిలే ఎండలు ఉంటాయి. అది రాకముందే తెలంగాణలో రికార్డు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది. తెలంగాణలో ఈ రోజు రేపు పలు ప్రాంతాల్లో వడగాలులు వీచే అవకాశాలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.
ఈ రోజు కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, ఖమ్మం, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, నల్గొండ, సూర్యాపేట, నాగర్కర్నూల్ జిల్లాల్లో వడగాలులు నమోదుకానున్నాయి. రేపు పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హనుమకొండ జిల్లాల్లో వీస్తాయని హెచ్చరించింది. మరోవైపు ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలు కుతకుత లాడిపోతున్నాయి. గత కొద్ది రోజులుగా ఉమ్మడి ఖమ్మం, ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, వరంగల్, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో భరించలేని వేడి ఉంటోంది. బయటకు వెళ్లలేని పరిస్థితి. ఇంట్లో ఉండలేని పరిస్థితుల నెలకున్నాయి.
రాష్ట్రంలో ఒకేసారి 244 మండలాల్లో వడగాలులు నమోదు కావడం ఇదే తొలిసారి. అత్యధికంగా సూర్యాపేట జిల్లాలో 29 మండలాల్లో వడగాలులు వీచాయి. ఖమ్మం, నిజామాబాద్, మంచిర్యాల 18 చొప్పున, జగిత్యాల 17, నిర్మల్ 15, ఆసిఫాబాద్, మహబూబాబాద్ 14, భద్రాద్రి, పెద్దపల్లి 13, నల్గొండ 10, హనుమకొండ, వరంగల్, కరీంనగర్ 9, ములుగు 8, రాజన్న సిరిసిల్ల, జయశంకర్ భూపాలపల్లి 7, ఆదిలాబాద్, జనగామ 6 చొప్పున, యాదాద్రి జిల్లాలో 4 మండలాల్లో నమోదయ్యాయి. వడగాలులు నమోదైన మండలాల్లో అత్యధికం ఈ ప్రాంతాల నుంచే ఉన్నాయి. వృద్ధులు, రోగులు, చిన్నారులు అధిక వేడికి అవస్థలు పడుతున్నారు. ప్రయాణికులు, ఆరుబయట పనిచేసే కార్మికులు ఎండ వేడికి తాళలేకపోతున్నారు.
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వడదెబ్బతో 22 మృతి చెందినట్టు అధికారులు తెలిపారు. ఇందులో ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోనే 9 మంది ఉన్నారు. ఉదయం 9 గంటల నుంచే వేడి తీవ్రత మొదలుకాగా పొద్దుపోయే వరకు వేడిగాలులు వీస్తూనే ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో మునుపెన్నడూ లేనంత సంఖ్యలో 244 మండలాల్లో వడగాలులు వీచాయి. 20 జిల్లాల్లో 46 డిగ్రీలపైన ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. , మరో మూడు జిల్లాల్లో 45 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు అయ్యాయి. అత్యధికంగా పెద్దపల్లి జిల్లా ముత్తారం, సూర్యాపేట జిల్లా మునగాల మండలాల్లో 46.5 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. తెలంగాణ చరిత్రలో ఒకేసారి 20 జిల్లాల్లో 46 డిగ్రీలను దాటడం కూడా ఇదే మొదటిసారి.
