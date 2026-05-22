  • /Telangana Summer Effect: అగ్నిగుండంగా తెలంగాణ.. 20 జిల్లాల్లో రికార్డు ఉష్ణోగ్రతలు..

Telangana Heat Wave Effect:తెలంగాణపై సూర్యుడు దండెత్తాడు. ఎన్నడు లేనత్తుగా ప్రజలను  బెంబేలెత్తిస్తుున్నాడు. అన్ని జిల్లాల్లో ఎండ లు ప్రజలను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ప్రజలను అల్లాడిస్తున్న తీవ్రమైన ఎండలు, వడగాల్పుల తీవ్రత మరో ఐదురోజులు కొనసాగుతుందని వాతావరణశాఖ హెచ్చరించింది. 
Written ByTA Kiran KumarUpdated byTA Kiran Kumar
Published: May 22, 2026, 11:05 AM IST|Updated: May 22, 2026, 11:49 AM IST
Image Credit: Telangana Rain Alert (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

