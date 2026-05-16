/Telangana Weather Update: నేడు అండమాన్ కు నైరుతి ‌‌ఋతుపవనాలు..

Monsoon Coming to Andaman : మార్చి చివరి వారం నుంచి మే వరకు నాన్ స్టాప్ గా ఎండలు దంచి కొట్టాయి. కేవలం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాదు దేశ వ్యాప్తంగా ఈ సారి ఎల్నినో ప్రభావంతో గతంలో కంటే గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యాయి. ఒక ఉక్కబోత, ఎండలకు అల్లాడుతున్న ప్రజలకు భారత వాతావరణ శాఖ చల్లటి కబురు చెప్పింది. ఈ యేడాది నైరుతి ఋతుపవనాలు ఈ ముందుగానే వస్తున్నాయని తెలిపింది. కొన్ని గంటల్లోనే అవి అండమాన్ దీవిలోకి ప్రవహిస్తాయని తెలిపింది. ఋతుపవనాలు మే 26న కేరళాను తాకనున్నాయని ప్రకటించింది. ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల్లోకి జూన్ మొదటి వారం ఎంట్రీ ఇస్తాయని అంచనా వేసింది.
జూన్ 1 నాటికి కేరళను తాకనున్న ఋతుపవనాలు..
ఈ యేడాది జూన్ 1వ తేదినే ఋతుపవనాలు కేరళంను తాకనున్నాయి. కానీ ఈసారి ఐదు రోజుల ముందే దేశంలోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఉన్నట్లు ఇండియన్ మెట్రోలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ వెల్లడించింది. ఋతుపవనాలు ముందుగా కేరళాను తాకి అక్కడి నుంచి కర్ణాటక మీదగా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ సహా దేశంలోని మిగతా ప్రాంతాలకు విస్తరించనున్నాయి.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నైరుతి ఋతుపవనాల ప్రవేశం..
భారత వాతావరణ శాఖ చెప్పిన సమాచారం ప్రకారం ఇప్పటివరకు విపరీతమైనటువంటి ఎండలు గరిష్ట స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలతో ఉక్కపోత అల్లాడిన ప్రజలకు త్వరలో ఋతుపవనాల ప్రవేశంతో భారీ వర్షలు కురువనున్నాయి. ఈ సారి వర్షాలు కూడా గతంలో కంటే ఎక్కువ కురునున్నట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఉత్తరాదిలో ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదు కానుంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సాధారణం కంటే కాస్త ఎక్కువగానే వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
ఋతు పవనాలు జూన్ 10 లోపు తెలంగాణతో పాటు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ను తాకనున్నాయి. ముందుగా నైరుతి ఋతుపవనాలు అండమాన్ తీరాన్ని తాకిన తరువాత ఈ నెల 26 నకేరళ రాష్ట్రంలోకి అవి ప్రవేశిస్తాయి. కేరళ రాష్ట్రాల్లోకి ప్రవేశించిన అనంతరం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రవేశించనున్నాయి. సూపర్ ఎల్నినో ప్రభావంతో కొన్ని ప్రాంతాల్లో తక్కువ వర్షపాతం నమోదు కానున్నాయి. మొత్తంగా చూసుకుంటే మృగశిర కార్తె కంటే ముందుగా ఇవి రాష్ట్రాన్ని తాకనున్నాయి. త్వరలో ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గముఖం పట్టి సాధారణ స్థితికి చేరుకోనుంది.
