/Telangana Weather Update: తెలంగాణకు చల్లటి కబురు.. పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు..

Telangana Weather Update: ఈ రోజు తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్ ఉదయం నుంచి మేఘావృతమై ఉంది. మధ్యాహ్నం నుంచి పలు చోట్ల వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, వికారాబాద్, మహబూబ్నగర్, గద్వాల్, వనపర్తి, నాగర్కర్నూల్ సంగారెడ్డి, రంగారెడ్డి, నారాయణపేటలో సాయంత్రం నుంచి రాత్రి వరకు అక్కడక్కడా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హెచ్చరించింది. దీని కారణంగా సాయంత్రం వరకు వాతావరణం పొడిగా ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
అంతే కాకుండా ఈరోజు తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో వేడిగాలుల నుంచి కొద్దిసేపు ఉపశమనం పొందనున్నారు. చాలా ప్రాంతాల్లో మధ్యాహ్నాం వరకు మేఘావృతమైన వాతావరణం ఉంటుందని సూచించింది. మధ్యాహ్నం సమయంలో 42 డిగ్రీల నుంచి 39 డిగ్రీలకు ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోతాయని తెలిపింది. ఉత్తర, తూర్పు తెలంగాణలో 42-44°C, హైదరాబాద్లో 39-40°C ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయి.
మధ్యాహ్నం 12 నుండి 4 గంటల మధ్య ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండనున్నట్టు తెలిపారు. పలు చోట్ల 40-44°C నమోదు కానుంది. ఈ సమయంలో సాధ్యమైనంత వరకు బయటకు వెళ్లకుండా ఉండటం మంచిది.నగరంలో సాయంత్రం వరకు వాతావరణం పొడిగా ఉన్నప్పటికీ, రాత్రికి వర్షం పడే అవకాశం ఉన్నందున ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
మధ్యాహ్నం వరకు పలు ప్రాంతాల్లో తీవ్రమైన ఎండల కారణంగా లడీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా ఉండటానికి సరిపడా నీరు తాగాలని సూచిస్తున్నారు. అవసరమైతే కొబ్బరి నీళ్లు లేదా పళ్ల రసాలు తాగడం ఉత్తమం. వీలైనంత వరకు నీడ పట్టున ఉండాలి. అవసరమైతే బటయకు వెళ్లేటపుడు ఎక్కువ నీళ్లు తాగాలని సూచిస్తున్నారు.
