Aero Space Hub: దేశ ఏరోస్పేస్ హబ్ గా తెలంగాణ..

Hyderabad :గచ్చిబౌలిలోని ఇంజనీరింగ్ స్టాఫ్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇండియాలో.. ది ఏరోనాటికల్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా హైదరాబాద్ చాప్టర్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన జాతీయ సదస్సులో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఏరోస్పేస్లో మారుతున్న పరిణామాలు, పరిశోధనలు, తయారీ సర్టిఫికేషన్ అంశాలపై మంత్రి ప్రసంగించారు.
పరిశోధన, తయారీ, సర్టిఫికేషన్ అనే మూడు కీలక అంశాలను.. విజయవంతంగా అనుసంధానించే దేశాలు, రాష్ట్రాలే గ్లోబల్ లీడర్లుగా ఎదుగుతాయని మంత్రి పేర్కొన్నారు. పరిశోధనల్లో 30 శాతం కంటే తక్కువ మాత్రమే కమర్షియల్ ఉత్పత్తులుగా మారుతున్నాయని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
హైదరాబాద్లోని 15 వందలకు పైగా ఉన్న MSMEలు ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ సంస్థలకు విడిభాగాలను సరఫరా చేస్తూ.. మేడ్ ఇన్ తెలంగాణ బ్రాండ్ను విశ్వవ్యాప్తం చేస్తున్నాయని మంత్రి కొనియాడారు. ఏరోస్పేస్ రంగంలో విశేష కృషి చేసిన పలువురు శాస్త్రవేత్తలు, ప్రముఖులను ఆయన సత్కరించారు. కార్యక్రమంలో నీతి ఆయోగ్ సభ్యులు, CSIR డైరెక్టర్ జనరల్, ఏరోనాటికల్ సొసైటీ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.