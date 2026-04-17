Aero Space Hub: దేశ ఏరోస్పేస్ హబ్ గా తెలంగాణ..

Aero Space Hub: దేశ ఏరోస్పేస్ అవసరాలను తీర్చే వ్యూహాత్మక కేంద్రంగా తెలంగాణను తీర్చిదిద్దుతున్నామని రాష్ట్ర ఐటీ శాఖ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు వెల్లడించారు. R&D, అత్యాధునిక ఉత్పాదకత, సర్టిఫికేషన్, నిబంధనల అమలును మేళవిస్తూ ఒక సమగ్ర ఎకో సిస్టమ్‌ను ప్రభుత్వం నిర్మిస్తోందని తెలిపారు.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 17, 2026, 06:44 PM IST

Tirumala: తిరుమల భక్తులకు టీటీడీ విజ్ఞప్తి.. ద‌ర్శ‌నాలు, గ‌దులు తీసి ఇస్తామ‌ని చెబితే, వెంటనే నెంబర్‌కు కాల్‌ చేయండి!
D-Mart Offers Today: డీ-మార్ట్‌లో ఈ పని చేస్తే 80 శాతం ఆదా! ఈ తప్పుల నుంచి గుణపాఠం నేర్చుకోండి!
Gold: పసిడి ప్రియులకు షాక్, భారత్‎కు బంగారం, వెండి దిగుమతులు బంద్.. కస్టమ్స్‌లో నిలిచిపోయిన నిల్వలు..!!
Pavitra Lokesh Net Worth: టాలీవుడ్ ఫేమస్ ఆంటీ పవిత్ర లోకేష్ ఆస్తులు ఎంతో తెలుసా? నరేష్‌తో పెళ్లి తర్వాత ఎంత పెరిగాయంటే?
Hyderabad :గచ్చిబౌలిలోని ఇంజనీరింగ్ స్టాఫ్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇండియాలో..  ది ఏరోనాటికల్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా హైదరాబాద్ చాప్టర్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన జాతీయ సదస్సులో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఏరోస్పేస్‌లో మారుతున్న పరిణామాలు, పరిశోధనలు, తయారీ సర్టిఫికేషన్ అంశాలపై మంత్రి ప్రసంగించారు. 

పరిశోధన, తయారీ, సర్టిఫికేషన్ అనే మూడు కీలక అంశాలను.. విజయవంతంగా అనుసంధానించే దేశాలు, రాష్ట్రాలే గ్లోబల్ లీడర్లుగా ఎదుగుతాయని మంత్రి పేర్కొన్నారు. పరిశోధనల్లో 30 శాతం కంటే తక్కువ మాత్రమే కమర్షియల్‌ ఉత్పత్తులుగా మారుతున్నాయని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

హైదరాబాద్‌లోని 15 వందలకు పైగా ఉన్న MSMEలు ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ సంస్థలకు విడిభాగాలను సరఫరా చేస్తూ.. మేడ్ ఇన్ తెలంగాణ బ్రాండ్‌ను విశ్వవ్యాప్తం చేస్తున్నాయని మంత్రి కొనియాడారు. ఏరోస్పేస్ రంగంలో విశేష కృషి చేసిన పలువురు శాస్త్రవేత్తలు, ప్రముఖులను ఆయన సత్కరించారు. కార్యక్రమంలో నీతి ఆయోగ్ సభ్యులు, CSIR డైరెక్టర్ జనరల్, ఏరోనాటికల్ సొసైటీ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Aero Space HubTelangana Aero Space HubTelanganaTelangana governmentRevanth Reddy

