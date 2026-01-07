BA Raju: తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో జర్నలిస్ట్ గా నిర్మాతగా బీఏ రాజుది ప్రత్యేక ముద్ర..

BA Raju: దివంగత సూపర్ స్టార్ కృష్ణ వద్ద పబ్లిసిటీ వ్యవహారాలను చూసే పిఆర్ఓగా కెరీర్ ను ప్రారంభించారు బిఏరాజు. ఆ తర్వాత కృష్ణ ప్రోత్సాహంతో జర్నలిస్ట్ గా తన ప్రస్థానం మొదలుపెట్టాడు. ఆ తర్వాత ఆంధ్రజ్యోతి, జ్యోతి చిత్ర, ఉదయం, శివరంజని, వంటి దిన, సినీవార పత్రికలలో వివిధ హోదాలలో పనిచేసారు. ఆ తర్వాత తన సతీమణి బి జయ సహచర్యంతో 1994లో సూపర్ హిట్ వార పత్రిక స్టార్ట్ చేశారు. అంతేకాదు స్థాపించిన కొన్నేళ్లలో తెలుగు సినీ వార్తాపత్రికలలో సంచలనంగా మారింది. అప్పట్లో పెద్ద సినీ వార పత్రికలు దీని ముందు దిగదుడుపు అని చెప్పాలి. అంతేకాదు ఆయన తుది శ్వాస విడిచే వరకు ఒక్క సంచిక మిస్సవకుండా 27 యేళ్ల పాటు ఆ పత్రికను దిగ్విజయంగా రన్ అయింది. కేవలం సినీ జర్నలిస్టుగానే కాకుండా టాప్ డైరెక్టర్స్ కు.. హీరోలకు, హీరోయిన్లకు మార్గదర్శనం ఇస్తూ వారి సినీ కెరీర్ కి పెద్ద దిక్కుగా నిలిచారు రాజు. సుమారు 1500 చిత్రాలకు పైగా పబ్లిసిటీ ఇంఛార్జిగా పని చేసిన అనుభవం బిఏ రాజు ఆయా చిత్రాల సక్సెస్ లో ఆయన పాత్ర మరవలేనిది. చిత్ర పరిశ్రమలో చిన్నా పెద్దా అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరితో ఆత్మీయ అనుబంధాన్ని ఏర్పర్చుకున్నారు. సినీ పరిశ్రమలో అజాత శత్రువుగా పేరు తెచ్చుకున్నారు బి.ఏ.రాజు. తెలుగు సినీ రంగం హైదరాబాద్ బదిలీ కావడంతో 2001లో సూపర్ హిట్ అడ్మిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ కూడా హైదరాబాద్ కు షిఫ్ట్ చేశారు.
అదే యేడాది ఆయన నిర్మాతగా, ఆయన భార్య బి జయ దర్శకురాలిగా 'ప్రేమలో పావని కళ్యాణ్' అనే చిత్రంతో ఆర్జే సినిమాస్ బ్యానర్ మీద సినీ నిర్మాణ రంగంలో పాదం మోపారు. ఆ తర్వాత చంటిగాడు, ప్రేమికులు, గుండమ్మ గారి మనవడు, సవాల్, లవ్లీ, వైశాఖం వంటి సక్సెస్ ఫుల్ చిత్రాలను తెలుగు ఆడియన్స్ ను అందించారు. రాజుగారు ప్రారంభించిన ఇండస్ట్రీ హిట్ వెబ్ సైట్ ద్వారా, దాదాపు 7 లక్షల మంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు. ఎంతో పాపులర్ అయిన ఆయన (ట్విట్టర్) ఎక్స్ అకౌంట్ ద్వారా పరిశ్రమకు సంబంధించిన వార్తా విశేషాలు ఎప్పటికప్పుడు ఆయన బృందం, BA Raju's Team ద్వారా నేటికి అందిస్తున్నారు. ఆర్ జే సినిమాస్ ద్వారా ఆయన తనయుడు శివకుమార్ బి కూడా నిర్మాతగా త్వరలో ప్రముఖ హీరోలతో చిత్రాలను ప్రకటించబోతున్నారు.
తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో ముఖ్యంగా ఎవర్ గ్రీన్ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ, సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబులతో బీఏ రాజుకు మంచి అనుబంధం ఉండేది. అలాగే ఫిలిం క్రిటిక్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులుగా పనిచేశారు. సినీ పాత్రికేయులకు ఏ కష్టం వచ్చినా నేనున్నానంటూ ముందుండే వారు. ఏ డైరెక్టర్ ఏ హీరోతో ఎన్ని సినిమాలు నిర్మించారు.. బ్యానర్ పేరు, విడుదల తేదీ ఆ మూవీ ఎన్ని రోజు ఈ సెంటర్లలో ఆడిందో వంటి వివరాలను చెప్పడం బీఏ రాజు వర్కింగ్ స్టైల్. అంతేకాదు తెలుగు సినీ పరిశ్రమ హ్యూమన్ టాలీవుడ్ ఎన్సైక్లోపీడియాలా ఠక్కున చెప్పడం ఆయన స్పెషాలిటీ అని చెప్పాలి. నేడు ఆయన 66వ జయంతి సందర్భంగా నివాళులు అర్పిస్తోంది జీ న్యూస్.
