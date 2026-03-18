Tgsrtc: పండగ వేళ ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు బ్యాడ్ న్యూస్.. ఆ ఇంక్రిమెంట్స్ రద్దుచేసిన టీజీఎస్ఆర్టీసీ..

Tgsrtc big twist to employees on family planning operation increment: గత కొన్ని ఏళ్లుగా ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలిన సంస్థ ఉద్యోగులు పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు చేస్తున్నారు. దీనిపై ఇప్పటికి కూడా టీజీఎస్ ఆర్టీసీ నుంచి సరైన స్పందన లేకపోవడంతో ఉద్యోగులు సీరియస్ గా ఉన్నారు. ఇటీవల ఆర్టీసీఎండీ నాగిరెడ్డికి ఉద్యోగుల జేఏసీ సమ్మే నోటీసులు ఇచ్చారు. రెండు వారాలు ఆగాలని ఈ సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని చెప్పడంతో ఉద్యోగులు దీనిపై వేచి చూస్తున్నారు.ఈ వివాదం కొనసాగుతున్న వేళ టీజీఎస్ ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు పండగ వేళ ఊహించని ట్విస్ట్ ఇచ్చింది.
ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్ చేయించుకున్న వారికి ఇచ్చే స్పెషల్ ఇంక్రిమెంట్ను రద్దు చేస్తూ సర్క్యులర్ జారీ చేసింది. అంతేకాకుండా కేవలం దీనిలో స్పెషల్ క్యాజువల్ లీవ్ మాత్రమే కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేసింది. ఇక నుంచి ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు , వారి జీవిత భాగస్వామి ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్ చేయించుకున్నా యాజమాన్యం నుంచి ఎటువంటి ఇంక్రిమెంట్ రాదని సంస్థ తెల్చి చెప్పింది.
ఆర్టీసీ బోర్డు తీర్మానం ఆధారంగా ఈ మేరకు తీసుకున్నట్లు అధికారులు ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు. దీంతో ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు దీనిపై భగ్గుమంటున్నారు. టీజీఎస్ ఆర్టీసీ ఈ నిర్ణయంను వెనక్కు తీసుకొవాలని ఉద్యోగ సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
దీనిపై తమ ఉద్యోగులు, నాయకులతో చర్చించి కార్యాచరణ ప్రకటిస్తామని నేతలు చాలా సీరియస్ అయ్యారు. మరోవైపు ఎప్పుడు పండగ వచ్చిన ఆర్టీసీ రెట్లను పెంచి బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చే ఆర్టీసీ ఈసారి తమ సంస్థ ఉద్యోగులకు బ్యాడ్ న్యూస్ చెప్పడం ప్రస్తుతం ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. ఇక తమ న్యాయపరమైన డిమాండ్లపై వెనక్కు తగ్గేదిలేదని కార్మిక సంఘాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఇక పండగకు రోటీన్గా ఆర్టీసీ బస్సులలో చార్జీల రేట్లను అమాంతం పెంచేశారు. స్పెషల్ బస్సుల పేరిట జనాల జేబులకు చిల్లులు పడేలా టికెట్ల రేట్లు భారీగా పెరిగిపోయాయి. ప్రజలు కూడా ఒకవైపు ఫ్రీ బస్ జర్నీ అంటునే పండగ వేళ చార్జీల పెంపుపై సీరియస్ అవుతున్నారు.
