TGSRTC: తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో ఆర్టీసీ జేఏసీ చర్చలు సఫలం.. రోడ్డెక్కిన బస్సులు..

TGSRTC Strike Call Off: అర్ధరాత్రి వరకు ప్రభుత్వంతో ఆర్టీసీ జేఏసీ నేతలు జరిపిన చర్చలు సఫలం అయ్యాయి. 10 శాతం పీఆర్సీతో పాటు ప్రభుత్వంలో RTCలో విలీనం సహా.. 11 ఫిట్ మెంట్ ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం ఓకే చెప్పడంతో కార్మిక జేఏసీ సమ్మె విరమిస్తున్నట్టు ప్రకటించింది. ఉదయం నుంచ బస్సలు రోడ్డెక్కాయి. దీంతో గత మూడు రోజులుగా సమ్మెతో తీవ్రంగా ఇబ్బందులు పడిన ప్రయాణికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. మొత్తంగా ఆర్టీసీ జేఏసీ నేతలతో ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క మంత్రుల బృందం జరిపన చర్చలు ఫలవంతం అయ్యాయి.
అంతేకాదు ఆర్టీసీ కార్మికుల ప్రధాన డిమాండ్లకు ఓకే చెప్పిన ప్రభుత్వం మిగిలిన వాటిని అంశాల వారీగా పరిష్కారానికీ అంగీకరించింది. అంతేకాదు కార్మికులకు 11 శాతం పీర్సీ ప్రకటించింది. మొత్తంగా ప్రభుత్వంతో జరిపిన చర్చలు సఫలం కావడంతో ఆర్టీసీ కార్మికులు సంబరాలు చేసుకున్నారు.
డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్కతో కలిసి మంత్రులు బృందంలో శ్రీధర్ బాబు, వివేక్ వెంకటస్వామి, అడ్లూరి లక్ష్మణ్ తో పాటు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, ఆర్జీసీకి సంబంధించిన అధికారులున్నారు. వీరందరు ఆర్టీసీ జేఏసీ నేతలతో చర్చలు జరిపారు. మొత్తంగా ప్రభుత్వంతో పాటు ఆర్టీసీ కార్మికులు ఒకింత తగ్గడంతో చర్చలు ఫలవంతం అయ్యాయి.
ఈ సందర్భంగా ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె కారణంగా ఆత్మహత్యా యత్నానికి పాల్పడ్డ శంకర్ గౌడ్ మృతిపై మంత్రుల బృందం తీవ్ర సంతాపం ప్రకటించింది. ఈ సందర్భంగా భట్టి మాట్లాడుతూ.. ప్రజా పాలన ప్రభుత్వం వారి సమస్యల పై చర్చించి సానుకూల నిర్ణయాలు తీసుకోన్నట్టు తెలిపారు. అంతేకాదు ఆర్టీసీ గుర్తింపు ఎన్నికలు నిర్వహించడానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. అంతేకాదు ఎన్నికల నిర్వహణ కోసం అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆర్టీసీ యాజమాన్యాన్ని కోరింది. అంతేకాదు పదేళ్లుగా పెండింగ్ లో ఉన్న ప్రభుత్వంలో ఆర్టీసీ విలీనం అంశం పై ఈ సందర్భంగా ప్రధానంగా చర్చించారు.
ఇక ఆర్జీసీ ప్రభుత్వంలో విలీనానికి సంబంధించి అధికారులు, కార్మికుల నాయకులతో కలిసి ఓ కమిటీని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఇక పీఆర్సీ సహా అనే అంశాలతో పాటు ప్రస్తుతం ఆర్టీసీ స్థితిగతులు పరిశీలించి కార్మికులు 11 శాతం పీఆర్సీ ప్రకటించింది. ఇక మిగిలిన అంశాలపై ఆర్టీసీ యాజమాన్యం, కార్మిక సంఘాలు చొరవ తీసుకొని పరిష్కరించాలని చెప్పుకొచ్చారు. ముఖ్యంగా ఆర్టీసీ కార్మిక సంఘాలు పెండింగ్ లో ఉన్న ప్రభుత్వంలో ఆర్టీసీ విలీనంతో పాటు గుర్తింపు సంఘాల ఎన్నికలుతో పాటు 11 శాతం పీఆర్సీ ప్రకటించినందుకు ప్రజా ప్రభుత్వానికి ఆర్టీసీ కార్మికుల తరుపున జేఏసీ నేతలు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
