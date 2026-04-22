TGSRTC Strike: చర్చలు విఫలం.. తెలంగాణ సర్కారుపై ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె అస్త్రం..

Telangana RTC Strike Effect: తెలంగాణ ఆర్టీసీ కార్మికులు, సర్కారుపై సమ్మె అస్త్రాన్ని ప్రయోగించారు. సమస్యలను దశలవారీగా పరిష్కరిస్తామన్న ప్రభుత్వం కార్మికులను పట్టించుకోకపోవడంతో రోడ్డెక్కారు. ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మెకు ప్రజాసంఘాలు సంపూర్ణ మద్ధతు ప్రకటించాయి. కార్మికులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను పరిష్కరించాలని ప్రభుత్వానికి నివేదించారు. సమస్యలను పరిష్కరించని పక్షంలో సమ్మెకు దిగుతామని కార్మిక సంఘాలు నోటీసు ఇచ్చాయి. నోటీసు ఇచ్చిన 41 రోజులు గడిచినా... సమస్యలను చర్చించి, ప్రాధాన్యతానుసారం పరిష్కరించే విషయంలో సర్కారు ఖాతరు చేయకపోవడంతో సమ్మెకు దిగారు.
ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేస్తామని ఆశలు రేకెత్తించారు. ఆ తర్వాత ఆ ఊసే లేకుండా పోయిందని కార్మికులు కుమిలిపోతున్నారు. నెలవారీ జీతం సకాలంలో అందుకోలేని పరిస్థితిని అనుభవించిన కార్మికులు... భవిష్యత్తు ఇలాగే ఉంటే పరిస్థితి ఏంటని మదనపడ్డారు. ఏళ్లతరబడి ఆర్టీలో పనిచేస్తూ... భవిష్యత్తు అవసరాలకోసం దాచుకున్న ప్రావిడెంట్ ఫండ్ సైతం ఆర్టీసీ కార్మికులకు అందని ద్రాక్షగా మారిపోయింది.
తెలంగాణ ఆకాంక్ష నెరవేరింది...భవిష్యత్తు అద్భుతంగా ఉంటుందని భావించారు...సాధించుకున్న తెలంగాణలో రోజులు మారిపోతున్నాయి... పాలకులు మారారు.... ఎదుర్కొంటున్న కష్టాలు తీరలేదని ఆర్టీసీ కార్మికులు తీవ్ర ఆవేదనకు లోనయ్యారు. తెలంగాణ సర్కారులో ఆర్టీసీని విలీనం చేస్తామని అప్పటి ప్రభుత్వాధినేత కేసీఆర్ ప్రకటనతో ఎంతో ఆనందానుభూతికి లోనయ్యారు. ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలన్నీ తీరిపోతాయని సంతోషపడ్డారు.
2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కొత్త సర్కార్ కొలువుదీరింది. ఆర్టీసీ విలీనం సులభతరంగా సాగిపోతుందని భావించారు. కానీ ఆర్టీసీ సంస్థ మనుగడే కష్టంగా మారిపోయిందనే భావన వ్యక్తమైంది. రాష్ట్ రవ్యాప్తంగా ఆర్టీకి ఉన్న స్థిరాస్తుల్ని రాజకీయ నాయకులు ఆక్రమించుకున్నారు. కొందరు ఏకంగా ఆర్టీసీ భూముల్ని చేతులు మార్చి కోట్లు సంపాదించుకున్నారు. ఆర్టీనిసి ఆటవస్తువుగా మార్చేసి కార్మికుల జీవితాలతో చెలగాట మాడుతున్నారనే విమర్శలు బాహటంగా ఉన్నాయి. ఆర్టీసీకి గతంలో ప్రభుత్వం చెల్లించాల్సిన బకాయిలు... కోట్లకు కోట్లు పేరుకుపోయాయి. దీనికి తోడు కొత్తగా వచ్చిన సర్కారు మహాలక్ష్మీ పథకాన్ని అమల్లోకి తెచ్చి...ఆర్టీసీని పీకల్లోతు కష్టాల్లోకి నెట్టేసిందనే విమర్శలున్నాయి.
మహాలక్ష్మీ పథకం అమలుతో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ అవకాశం కల్పించడంతో ఆర్టీసీ బస్సు ప్రయాణికులతో కళకళలాడుతోంది. కాసుల గలగలలు విన్పించడంలేదు. ఆర్టీసీ నిర్వహణ నానాటికీ తీసికట్టుగా మారింది. ఆర్టీసీ కార్మికులకు నెలవారీ వేతనాలను చాలా కష్టంతో చెల్లించే పరిస్థితి నెలకొంది. ఆర్టీసీ నిర్వహణ తలకుమించిన భారంగా మారింది. తిరిగే బస్సులకు వినియోగించే డీజిల్ బిల్లులు రాని పరిస్థితి ఆర్టీసీ కార్మికులను కలవరపెడుతోంది.
ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న తెలంగాణ సర్కారు తీరు అంతు బట్టడంలేదని కార్మిక సంఘ నాయకులు అంటున్నారు. నష్టాల్లో ఉన్న మెట్రోను ప్రభుత్వపరం చేయాలని చూస్తున్నపుడు, ఆర్టీసీని ఎందుకు పట్టంచుకోలేదని అనుమానిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ ఆర్థిక పరిస్థితి బాగాలేకపోతే.. మూసీ అభివృద్ధి ఎలా చేస్తున్నారు..? ఎలక్ట్రికల్ బస్సులతో ఆర్టీసీ ఆస్తులను ప్రైవేట్ పరం చేయాలనే ఆలోచన ఎందుకు చేస్తున్నారని కార్మిక సంఘ ప్రతినిధులు ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తున్నారు. ఆర్టీసీని హైదరాబాద్లో లేకుండా చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆర్టీసీ కార్మికులు అనుమానం వ్యక్తంచేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ ప్రతినిధుల ఆలోచనలు...ఆర్టీసీ మనుగడకు ప్రమాదకరంగా ఉందని కార్మిక సంఘాలు భావిస్తున్నాయి. ఆర్టీసీకి చెందిన భూములను ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు ధారాదత్తం చేయాలని కొందరు అధికారులు కుట్రలు చేస్తున్నారని భావిస్తున్నారు.
ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడతున్న తెలంగాణ సర్కారుకు... ఆర్టీసీ పెద్ద గుదిబండగా తయారైంది. మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యానికి సంబంధించిన బిల్లుబకాయిలు సకాలంలో ఆర్టీసీ చెల్లింపులు జరగడంలేదు. దీంతో ఆర్టీసీ నిర్వహణతీరు కష్టంగా మారింది. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతున్న ఆర్టీసీని గట్టెక్కించేందుకు ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడంతో కార్మికులు సంస్థను కాపాడుకోడానికంటే... ఎవరిని వారు సంరక్షించుకునేందుకు... మనుగడ సాగించేందుకు ఆర్టీసీ కార్మిక సంఘాలు ఏకమయ్యాయి..
ఏళ్ల తరబడి ప్రజా రవాణా వ్యవస్థలో సేవలు అందించిన ఆర్టీసీని కాపాడుకోలేకపోతే...చరిత్రకు అర్థమే ఉండదని కార్మిక సంఘాల ప్రతినిధులు అభిప్రాయం వ్యక్తంచేశారు. అందుకే ప్రభుత్వంతో తాడోపేడో తేల్చుకోడానికి సమ్మెకు పూనుకున్నామని ఆర్టీసీ కార్మిక సంఘాలు తెలిపాయి. ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు జరిపే మొక్కుబడి చర్చలతో తాము సమ్మతించేదిలేదని, ఉద్యోగులకు భద్రత, ఆర్టీసీ మనుగడను దెబ్బతీసేందుకు ప్రయత్నిస్తే చూస్తూ ఊరుకోబోమని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఆర్టీసీ సంస్థను కాపాడుకుని, కార్మికుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా నిలబడేందుకు విలీనంతోనే సాధ్యమనే ఆర్టీసీ కార్మికసంఘ ప్రతినిధులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఆర్టీసీ కార్మికుల సమస్యలను పరిష్కరించుకోడానికి కార్మిక సంఘాలన్నీ ఏకతాటిపైకొచ్చాయి. ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యాన్ని ప్రశ్నిస్తూ... సమ్మెలను సకలజనుల సమ్మెగా మార్చాలని ఆర్టీసీ కార్మిక సంఘాలు తీర్మానించాయి. ప్రైవేటు సిబ్బందితో సమ్మెను నిర్వీర్యం చేయాలని ప్రభుత్వం, యాజమాన్యం భావిస్తే...అడ్డుకునేందుకు కార్మిక సంఘ ప్రతినిధులు వ్యూహాత్మకంగా సన్నాహాలను పూర్తిచేశారు. అటుప్రభుత్వం, ఇటు ఆర్టీసీ యాజమాన్యం స్పందించకపోవడంతో.. మెజార్టీ యూనియన్లు ఏకమై సంకల్పంతో సమ్మెను విజయవంతం చేస్తామని కార్మికులు సంకల్పించారు. తెలంగాణ సర్కారు, కార్మికులను సముదాయిస్తుందా? అందరూ కోరుకున్నట్లు విలీన ప్రక్రియనను మొదలుపెట్టి కార్మికుల ఆకాంక్షను నెరవేరుస్తుందా? అని కార్మికులు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
(రచయత.. మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)
Also Read: ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు.
Also Read: Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..
