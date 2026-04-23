English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Tgsrtc Bus Strike: రెండో రోజు ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయిన ఆర్టీసీ బస్సులు.. ప్రయాణికులకు తప్పని పాట్లు..

Tgsrtc Bus Strike: రెండో రోజు ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయిన ఆర్టీసీ బస్సులు.. ప్రయాణికులకు తప్పని పాట్లు..

Rtc Strike in Telangana: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ బస్సులు ఎక్కడి కక్కడ డిపోలకే పరిమితం కావడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అంతే కాకుండా దీనిపై వెంటనే ప్రభుత్వం, ఆర్టీసీ జాక్ తో చర్చలు జరిపి సమస్యలు పరిష్కరించాలనిప్రయాణికులు కోరుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 23, 2026, 08:55 AM IST
  • రెండో రోజుకు చేరిన ఆర్టీసీ సమ్మె..
  • వెనక్కు తగ్గని సిబ్బంది..

Trending Photos

School Holidays: సెలవులొచ్చేశాయ్..! రేపటి నుంచి తెలంగాణలో 50 రోజులు, ఏపీలో 49 రోజులు, స్కూళ్లకు సమ్మర్ హాలిడేస్ ఫుల్ లిస్ట్!
6
Summer school holidays 2026 AP and Telangana
School Holidays: సెలవులొచ్చేశాయ్..! రేపటి నుంచి తెలంగాణలో 50 రోజులు, ఏపీలో 49 రోజులు, స్కూళ్లకు సమ్మర్ హాలిడేస్ ఫుల్ లిస్ట్!
BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ కస్టమర్లకు పండగే.. రూ.600 లోపే 70 రోజుల వ్యాలిడిటీ, రోజూ 3GB డేటాతో BSNL సంచలనం!
5
bsnl 599 plan details
BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ కస్టమర్లకు పండగే.. రూ.600 లోపే 70 రోజుల వ్యాలిడిటీ, రోజూ 3GB డేటాతో BSNL సంచలనం!
Gold Rate Today: అర్థరాత్రి ట్రంప్ ప్రకటన.. రూ. 39,000 తగ్గిన బంగారం ధర.. నేడు ఏప్రిల్ 22వ తేదీ ధరలివే..!!
6
Gold silver price today
Gold Rate Today: అర్థరాత్రి ట్రంప్ ప్రకటన.. రూ. 39,000 తగ్గిన బంగారం ధర.. నేడు ఏప్రిల్ 22వ తేదీ ధరలివే..!!
Nagarjuna Recent Movies Total Collections: నాగార్జున రీసెంట్ మూవీస్ టోటల్ కలెక్షన్స్..
7
Nagarjuna Recent Movies Total Collections
Nagarjuna Recent Movies Total Collections: నాగార్జున రీసెంట్ మూవీస్ టోటల్ కలెక్షన్స్..
Tgsrtc Bus Strike: రెండో రోజు ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయిన ఆర్టీసీ బస్సులు.. ప్రయాణికులకు తప్పని పాట్లు..

Tgsrtc strike reached second day in Telangana: తెలంగాణలో ఒకవైపు భానుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. జనాలు ఉక్కపోతతో అల్లాడి పోతున్నారు. మరోవైపు ఆర్టీసీ మెరుపు సమ్మెతో జనాలు ఇంకా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. తమ ఉద్యోగాలు, ప్రైవేటు పనులకు వెళ్లేందుకు అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇదే అదనుగా భావించిన కొంత మంది ఆటొవాలాలు, ప్రైవేటు కార్లు, జీబ్  లవారు అందినకాడికి దోచుకుంటున్నారు.  

Add Zee News as a Preferred Source

ఆర్టీసీ జాక్ మాత్రం తమ న్యాయమైన 32 డిమాండ్లపై వెనక్కు  తగ్గేదిలేదని స్పష్టం చేసింది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎన్నికలకు ముందు ఇచ్చిన హమీలను మాత్రమే తాము అడుతున్నామని ఆర్టీసీ జాక్ స్పష్టం చేసింది.

ముఖ్యంగా 30 శాతం ఫిట్ మెంట్ తగ్గకుండా 2021 వేతన సవరణ చేయలని కోరుతున్నారు. దీంతో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఎక్కడి కక్కడ డిపోలేక బస్సులు పరిమితం అయ్యాయి. కొన్నిబస్సుల్నిన యాజమాన్యం ప్రైవేటు వారితో నడిపించే ప్రయత్నాలు చేసింది. ఇప్పటికే పలు చోట్ల టెంపరరీ బెసిస్ కండక్టర్, డ్రైవర్ ల పోస్టు లకు అభ్యర్థుల నుంచి అప్లికేషన్ లకు యాజామన్యం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.  మరోవైపు  గ్రేటర్ పరిధిలో ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల్ని సైతం రద్దు చేయలని, కొంత మందిని ఇతర జోన్లకు బదిలీ చేశారని వెంటనే వారిని వెనక్కు రప్పించాలని ఆర్టీసీ జాక్ డిమాండ్ చేస్తుంది.

Read more: Free bus For Men: అరెవావ్.. ఆర్టీసీ సమ్మెవేళ పురుషులకు బంపర్ ఆఫర్.. బస్సులో ఫ్రీ జర్నీ.. ఎక్కడంటే..?

ఇక  ఆర్టీసీఎండీ నాగిరెడ్డి  ఇతరుల మాటలు విని సమ్మెలు చేయోద్దన్నారు. ఆర్టీసీ, మీ భవిష్యత్తును ప్రశ్నార్థకం చేసుకొవద్దన్నారు. ప్రభుత్వం ఐఏఎస్ అధికారులతో కమిటితో సానుకూలంగా ఉందన్నారు. సమ్మెను విరమించుకుని చర్చలకు రావాలని కోరారు. ప్రస్తుతం లేబర్ కమిషన్ దగ్గర చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ తరుణంలో సమ్మె చేపట్టడం నిబంధనల ఉల్లంఘన కిందకు వస్తుందని ఆర్టీసీ ఎండీ నాగిరెడ్డి పేర్కొన్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు.

...Read More

TGSRTC Strikertc strikeTelangana govtCM Revanth Reddyrtc strike in telangana

Trending News