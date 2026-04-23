Tgsrtc Bus Strike: రెండో రోజు ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయిన ఆర్టీసీ బస్సులు.. ప్రయాణికులకు తప్పని పాట్లు..

Tgsrtc strike reached second day in Telangana: తెలంగాణలో ఒకవైపు భానుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. జనాలు ఉక్కపోతతో అల్లాడి పోతున్నారు. మరోవైపు ఆర్టీసీ మెరుపు సమ్మెతో జనాలు ఇంకా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. తమ ఉద్యోగాలు, ప్రైవేటు పనులకు వెళ్లేందుకు అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇదే అదనుగా భావించిన కొంత మంది ఆటొవాలాలు, ప్రైవేటు కార్లు, జీబ్ లవారు అందినకాడికి దోచుకుంటున్నారు.
ఆర్టీసీ జాక్ మాత్రం తమ న్యాయమైన 32 డిమాండ్లపై వెనక్కు తగ్గేదిలేదని స్పష్టం చేసింది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎన్నికలకు ముందు ఇచ్చిన హమీలను మాత్రమే తాము అడుతున్నామని ఆర్టీసీ జాక్ స్పష్టం చేసింది.
ముఖ్యంగా 30 శాతం ఫిట్ మెంట్ తగ్గకుండా 2021 వేతన సవరణ చేయలని కోరుతున్నారు. దీంతో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఎక్కడి కక్కడ డిపోలేక బస్సులు పరిమితం అయ్యాయి. కొన్నిబస్సుల్నిన యాజమాన్యం ప్రైవేటు వారితో నడిపించే ప్రయత్నాలు చేసింది. ఇప్పటికే పలు చోట్ల టెంపరరీ బెసిస్ కండక్టర్, డ్రైవర్ ల పోస్టు లకు అభ్యర్థుల నుంచి అప్లికేషన్ లకు యాజామన్యం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. మరోవైపు గ్రేటర్ పరిధిలో ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల్ని సైతం రద్దు చేయలని, కొంత మందిని ఇతర జోన్లకు బదిలీ చేశారని వెంటనే వారిని వెనక్కు రప్పించాలని ఆర్టీసీ జాక్ డిమాండ్ చేస్తుంది.
ఇక ఆర్టీసీఎండీ నాగిరెడ్డి ఇతరుల మాటలు విని సమ్మెలు చేయోద్దన్నారు. ఆర్టీసీ, మీ భవిష్యత్తును ప్రశ్నార్థకం చేసుకొవద్దన్నారు. ప్రభుత్వం ఐఏఎస్ అధికారులతో కమిటితో సానుకూలంగా ఉందన్నారు. సమ్మెను విరమించుకుని చర్చలకు రావాలని కోరారు. ప్రస్తుతం లేబర్ కమిషన్ దగ్గర చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ తరుణంలో సమ్మె చేపట్టడం నిబంధనల ఉల్లంఘన కిందకు వస్తుందని ఆర్టీసీ ఎండీ నాగిరెడ్డి పేర్కొన్నారు.
