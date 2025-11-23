English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Rahul Ravindran: చాలా ఎమోషనల్ మూవీ.. 'గర్ల్‌ఫ్రెండ్' డైరెక్టర్ రాహుల్ రవీంద్రన్

Maruva Tarama Trailer: మరువ తరుమా మూవీ ట్రైలర్‌ను మేకర్స్ లాంచ్ చేశారు. ఈ ట్రైలర్ చూసిన ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్ మూవీ డైరెక్టర్ రాహుల్ రవీంద్రన్ చాలా ఎమోషనల్‌గా ఉందని మెచ్చుకున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు సినిమాను చూడాలని కోరారు.   

Last Updated : Nov 23, 2025, 10:49 PM IST

Maruva Tarama Trailer: రష్మిక మంధాన్న, దీక్షిత్‌ శెట్టి జంటగా నటించిన ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌ మూవీతో డైరెక్టర్‌గా హిట్ అందుకున్నాడు రాహుల్ రవీంద్రన్. ఎమోషనల్‌ డ్రామాగా వచ్చిన ఈ మూవీ.. పాన్ ఇండియా వైడ్‌గా పాజిటివ్ టాక్ తెచ్చుకుంది. ఈ సినిమాను ఆడియెన్స్‌లో.. ముఖ్యంగా మహిళా ప్రేక్షకులు చర్చించేలా రాహుల్ తెరకెక్కించారు. తాజాగా ఈ స్టార్ డైరెక్టర్ మరువ తరమా అనే మూవీకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. దర్శకుడిగా ఎంట్రీ ఇస్తున్న చైతన్య వర్మ నడింపల్లికి ఆల్‌ ద బెస్ట్ చెప్పారు. ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ను తాను చూశానని.. లవ్‌లీ మ్యూజిక్, ఫ్రెష్ విజువల్స్ ఉన్నాయన్నారు. ట్రైలర్ చూస్తే చాలా ఎమోషనల్‌ మూవీగా అనిపిస్తోందన్నారు. ఈ సినిమా కోసం చాలా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నానని అన్నారు. బ్లాక్‌బాస్టర్ సక్సెస్ కావాలని ఆకాంక్షించారు. 

చైతన్య వర్మ నడింపల్లి దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ సినిమాలో హరీష్ ధనుంజయ, అతుల్య చంద్ర, అవంతిక హరి నల్వాల కీలక పాత్రలు పోషించారు. కవితాత్మక ప్రేమకథగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని సిల్వర్ స్క్రీన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై రమణ మూర్తి గిడుతూరి, రుద్రరాజు ఎన్.వి.విజయ్‌కుమార్ రాజు నిర్మించారు. ఈ నెల 28న థియేటర్లలో సందడి చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన ప్రమోషనల్ కంటెంట్‌తో బజ్ క్రియేట్ అవ్వగా.. తాజాగా ట్రైలర్‌ మరింత హైప్ పెంచారు మేకర్స్. విజయ్ బుల్గానిన్, అరిష్ మ్యూజిక్ అందించారు. రుద్ర సాయి సినిమాటోగ్రాఫర్‌గా వర్క్ చేశారు. ఎడిటర్‌గా కేఎస్ఆర్ వ్యవహరిస్తున్నారు. 

ట్రైలర్ విషయానికి వస్తే.. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒక ప్రేమ కథ ఉంటుంది. అది ఎప్పుడు.. ఎలా మొదలవుతుందో ఎవరికి తెలియదంటూ మొదలు పెట్టారు. ట్రైలర్‌ను ఆద్యాంతం కవితాత్మక ప్రయాణంగా చూపించారు. 'లవ్ అనే మ్యాజికల్ ఫీలింగ్.. కారణం చెప్పలేము..' అని హీరో చెప్పే డైలాగ్.. 'ప్రేమ రెండు అక్షరాల చిన్న మాట. పలడానికి సులువుగానే ఉంటుంది. కానీ దాంతో పడాలంటేనే చాలా కష్టం..' అంటూ హీరోయిన్‌తో చెప్పించిన డైలాగ్స్ హైలెట్‌ అయ్యాయి. మ్యూజికల్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రూపొందించినట్లు అర్థమవుతోంది. ఎమోషనల్ లవ్‌స్టోరీని అందంగా చూపించినట్లు తెలుస్తోంది.  

 

Rahul RavindranMaruva Tarama Movie trailerMaruva TaramaMaruva Tarama News

