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సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ 'ది రెడ్ బ్యాగ్'.. కథలో ట్విస్టులు ఊహించలేరు..!

The Red Bag Movie: సరికొత్త మిస్టరీ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో రూపొందిన ‘ది రెడ్ బ్యాగ్’ మూవీ విడుదలకు ముస్తాబవుతోంది. ఈ సినిమాను ఆగస్ట్ 21న ప్రముఖ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థ పీవీఆర్ ఐనాక్స్ పిక్చర్స్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ స్థాయిలో రిలీజ్ చేయనుంది. ఈ సందర్భంగా నిర్మాత హరికృష్ణ సోమిశెట్టి సినీ విశేషాలను పంచుకున్నారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 18, 2026, 07:21 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 07:21 PM IST
సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ 'ది రెడ్ బ్యాగ్'.. కథలో ట్విస్టులు ఊహించలేరు..!
Image Credit: The Red Bag Movie

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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