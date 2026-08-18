సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ 'ది రెడ్ బ్యాగ్'.. కథలో ట్విస్టులు ఊహించలేరు..!

The Red Bag Movie: రవి కుమార్ సీరపు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కించిన విభిన్న సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ చిత్రం ‘ది రెడ్ బ్యాగ్’. మెమరీ మేకర్స్ పతాకంపై హరికృష్ణ సోమిశెట్టి నిర్మించిన ఈ సినిమాలో కబీర్ సింగ్, ప్రసాద్ బెహరా, రాధ్య, మోనిక, స్నేహ సింగ్, ఆకాంక్ష, ఈషాన్ శంకర్, అవినాష్ బాదల్, భార్గవి, రాశి ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. ఈ చిత్రాన్ని ఈ నెల 21న PVR ఐనాక్స్ పిక్చర్స్ సంస్థ అత్యంత భారీ స్థాయిలో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకువస్తోంది. ఒక మిస్టరీ బ్యాగ్ చుట్టూ తిరిగే కాన్సెప్ట్తో ఈ మూవీని రూపొందించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే సినిమా నుంచి రిలీజ్ అయిన ప్రమోషనల్ కంటెంట్తో మంచి అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే నిర్మాత హరికృష్ణ సోమిశెట్టి మీడియాతో ముచ్చటించారు. సినిమా గురించి ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు.
‘ది రెడ్ బ్యాగ్’ మూవీపై ప్రేక్షకుల్లో మంచి క్రేజ్ ఏర్పడిందని.. ఇప్పటికే విడుదలైన గ్లింప్స్, టీజర్, పాటలు యూట్యూబ్లో బాగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయని ఆయన తెలిపారు. అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులు మెచ్చుకుంటున్నారని చెప్పారు. మేకింగ్ పరంగా చిత్రం ఎంతో స్టైలిష్గా ఉందని.. యాక్షన్ ఘట్టాలు అద్భుతంగా వచ్చాయని అందరూ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారని వెల్లడించారు. ఇప్పటివరకు వచ్చిన ప్రచార చిత్రాల కంటే మెయిన్ మూవీ పదింతలు ఎక్కువ ప్రభావం చూపిస్తుందని, కథలోని ట్విస్టులను ఎవరూ ఊహించలేరని స్పష్టం చేశారు.
సినిమా ఆద్యంతం ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతుందన్నారు ప్రొడ్యూసర్ హరికృష్ణ. యాక్షన్, సస్పెన్స్, థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్తో అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా రూపొందించామన్నారు. నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణుల పూర్తి సహకారంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ చాలా బాగా వచ్చిందని తెలిపారు. విడుదల విషయంలో పీవీఆర్ ఐనాక్స్ పిక్చర్స్ అందిస్తున్న ప్రోత్సాహంతోనే అత్యధిక థియేటర్లలో గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేయగలుగుతున్నామన్నారు. ఆగస్ట్ 21న వస్తున్న ‘ది రెడ్ బ్యాగ్’ ప్రతి ఒక్కరినీ అలరిస్తుందనే పూర్తి నమ్మకం ఉందని పేర్కొన్నారు. ప్రతి ఒక్కరు థియేటర్లలో చూసి.. మంచి విజయాన్ని అందించాలని కోరారు.
లవ్ స్టోరీతో కాకుండా..
ఇక ఈ మూవీ ద్వారా హీరోయిన్ రాధ్య తెరంగేట్రం చేయనుంది. సినిమా పరిశ్రమలోకి ఒక మంచి ప్రేమకథతో ఎంట్రీ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో సరైన ప్రాజెక్ట్ కోసం చాలా కాలం వేచి చూశానని చెప్పుకొచ్చింది ఈ భామ. అయితే ‘ది రెడ్ బ్యాగ్’ కథ విన్న తర్వాత తన ఆలోచన పూర్తిగా మారిపోయిందని.. ఇలాంటి వైవిధ్యమైన, అరుదైన స్క్రిప్ట్లు చాలా అరుదుగా వస్తాయని చెప్పింది. తక్కువ సమయంలో ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్ను అందుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉందని తెలిపింది. ప్రేమకథా చిత్రాలను భవిష్యత్లో ఎప్పుడైనా చేయవచ్చని.. కానీ ‘ది రెడ్ బ్యాగ్’ లాంటి సినిమాను మాత్రం అస్సలు వదులుకోకూడదని నిర్ణయించుకున్నట్లు ఈ బ్యూటీ పేర్కొంది. ఇందులో తన పాత్ర ఎంతో సవాలుతో కూడుకున్నదని.. తనలోని నటనను కొత్తగా ఆవిష్కరించేందుకు గొప్ప అవకాశం లభించిందని వివరించింది.