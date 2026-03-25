Thurum Khanlu Aha Ott Streaming: ఆహా ఓటీటీలో ట్రెండింగ్ లో దూసుకుపోతున్న ‘తురుమ్ ఖాన్ లు’ మూవీ..

Trending Thurum Khanlu Movie: ‘తురుమ్ ఖాన్’ థియేట్రికల్ గా మంచి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకున్న ఈ చిత్రం ఇపుడు ఆహా ఓటీటీ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఎట్టకేలకు ఇటీవల ఆహా ఓటీటీ వేదికగా తురుమ్ ఖాన్ లు స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ప్రమోషన్ కామెడీ బిట్లు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. హాయిగా కడుపుబ్బ నవ్వించే కామెడీ సీన్స్ తో ఆధ్యంతం ప్రేక్షకులను గిలిగింతలు పెట్టాయి. ఇంత అద్భుతమైన సినిమా ఇప్పటికైనా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చిన నిర్వాహకులకు ప్రేక్షకులు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నారు.
కథ విషయానకొస్తే.. తుపాకుల గూడెం అనే గ్రామంలో శంకర్ (నిమ్మల శ్రీరామ్)యూత్ లీడర్. కరోనా టైమ్ లో మరదలు లలిత(ఐశ్వర్య ఉల్లింగాల)ను మ్యారేజ్ చేసుకోవాలనుకుంటాడు. ఊర్లో లాక్డౌన్ విధించడంతో మ్యారేజ్ ఆగిపోతుంది. అయితే తన పెళ్లి ఆగడానికి కారణం విరాజ్ బ్రహ్మా(దేవరాజ్ పాలమూర్). దీంతో బ్రహ్మాపై కసి పెంచుకుంటాడు శంకర్. మరోవైపు బ్రహ్మకు అన్ని ఉన్నా.. ఇంకా పెళ్లి కాదు. ఇక లాక్డౌన్లో ఊరికి వచ్చిన బ్రహ్మా.. భారతి(పులి సీతా) తో సంబంధం పెట్టుకోవాలనుకుంటాడు. మరోవైపు శంకర్ స్నేహితుడు విష్ణు(అవినాష్ చౌదరి) మనస్పర్థాల కారణంగా దూరం అయిన తన ప్రేయసి పద్మను కలిసేందుకు ట్రై చేస్తాడు. విష్ణు-పద్మలు విడిపోవాడానికి కారణాలు ఏమిటి.. ? శంకర్ పెళ్లిని బ్రహ్మా ఎలా, ఎందుకు ఆపాడు ? బ్రహ్మాం, భారతీల ఎఫైర్ ఎక్కడకు దారి తీసిందనేదే శంకర్, విష్ణు కలిసి బ్రహ్మాను ఏం చేశారు? చివరకు ఈ ముగ్గురి ప్రేమ కథలకు ఎలాంటి ముగింపు పడింది అనేదే తురుమ్ ఖాన్ లు స్టోరీ.
యాక్టర్స్ కొంత వారే కావడంతో రీచ్ తగ్గిందేమో కానీ ఇప్పుడు ఓటీటీలో దూసుకుపోతుంది. సినిమా తెరకెక్కించిన డైరెక్టర్ ఎన్ శివ కల్యాణ్ కు మంచి పేరు తీసుకొచ్చింది. ల్లెల్లో ఉండే ఒరిజినల్ కామెడీని అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యేలా రాసుకున్నాడు డైరెక్టర్. .
మొత్తం తురుమ్ ఖాన్ సినిమా విషయంలో నిర్మాతకే ఎక్కువ పేరు వస్తోంది. అందరి కొంతవారితో ఇలాంటి సినిమా నిర్మించిన నిర్మాత ఎండీ అసిఫ్ జానీ ధైర్యాన్ని అందరు మెచ్చుకుంటున్నారు. మొత్తంగా ఈ సినిమాను చూడనివాళ్లు వెంటనే ఈ సినిమా ఆహా ఓటీటీ వేదికగా చూసేయండి.
