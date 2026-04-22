Hyderabad: ప్రియుడి మోజులో తండ్రికే టోకరా.. ఏకంగా కేజీ బంగారం మాయం చేసిన కూతురు..

Tile shop manager fraud in Hyderabad: నమ్మకంగా ఉంటూనే యజమాని కూతుర్ని బుట్టలో వేసుకున్నాడు. ఆమెతో ప్రేమాయణం నడిపిస్తు ట్యూమర్ ఉందని, వైద్యం కోసం డబ్బులు లేవని చెప్పడంతో ఇంట్లోని బంగారంను చోరీ చేసింది. హైదరాబాద్ లో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 22, 2026, 12:12 PM IST
Tile shop owner daughter steals 1 gold in Hyderabad: ఇటీవల సమాజంలో చాలా దారుణాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా దంపతుల మధ్య గొడవలకు చెందిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. కొన్ని చోట్ల భార్యలు తమ భర్తలను, మరికొన్ని చోట్ల భర్తలు తమ భార్యల్ని చంపుతున్నారు. ఇక ప్రేమ వ్యవహరాలు కూడా క్రైమ్ కథా చిత్రాలను తలపిస్తున్నారు. ప్రేమిస్తున్నట్లు నటించి అవతలి వారితో అవసరాలు తీర్చుకుంటున్నారు.ఆ తర్వాత ముఖం చాటేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కన్నవారిని సైతం హత్యలు చేయడం లేదా వారిని మోసం చేసిన ఘటనలు వార్తలలో నిలిచాయి. హైదరాబాద్ లోని చైతన్య పురిలో జరిగిన దారుణం వార్తలలో నిలిచింది.

 గుజరాత్‌కు చెందిన ఒక వ్యాపారి హైదరాబాద్ లోని చైతన్యపురిలో బిజినెస్ చేస్తున్నాడు. ఆయన వద్ద 34 ఏళ్ల సాగర్ గత నాలుగేళ్లుగా మేనేజర్‌గా పనిచేస్తున్నాడు. అతను వీరి వద్ద చాలా నమ్మకం సంపాదించాడు. సాగర్ కు అప్పటికే పెళ్లై, కూతురు కూడా ఉంది.  కానీ ఓనర్ కూతురుతో సీక్రెట్ యవ్వరం నడిపించాడు. ఆమెను ప్రేమ పేరుతో తన వైపుకు తిప్పుకున్నాడు. పాపం యజమాని మాత్రం దీన్ని గమనించలేదు.

ఇటీవల కూతురుకు తనకు బ్రెయిన్ ట్యూమర్ వచ్చిందని చెప్పాడు. దీంతో ప్రియుడి వల్లో పడ్డ ఆమె లాకర్లోని బంగారంను తండ్రికి తెలియకుండా చోరీ చేసి  ప్రియుడి చేతిలో పెట్టింది.   ఆ బంగారంలో కొంత అమ్మి అప్పులు తీర్చుకొవడంతో పాటు, మిగిలిన డబ్బులతో కాస్లీ లైఫ్ ను ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. ఇటీవల ఓనర్ ఊరికి వెళ్దామని చెప్పి లాకర్  చూడగా ఆభరణాలు మాయం అయ్యాయి. వెంటనే యజమాని బంగారం కన్పించక పోవడంతో చైతన్యపురిలో పీఎస్‌లో ఫిర్యాదు చేశాడు.

దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశాడు. అతని నుంచి పోలీసులు 20 తులాల బంగారంను స్వాధీనం చేసుకున్నాడు. దీనిపై పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కూతురు తండ్రి లాకర్ నుంచి బంగారంను చోరీ చేసినట్లు గుర్తించారు. దీంతో తండ్రి ఈ విషయం బైటపడితే తన పరువు పోతుందని కేసు వాపస్ తీసుకొవడానికి పోలీసులను కలిసినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిపై పోలీసులు మాత్రం విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

