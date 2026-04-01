Liquor Shops: రేపు హైదరాబాద్‌లో 24 గంటలు వైన్‌షాపులు, బార్లు బంద్‌

Tomorrow 24 Hours Wine Shops Close In Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో రేపు మద్యం దుకాణాలు, బార్లతోపాటు కల్లు దుకాణాలు కూడా బంద్‌ కానున్నాయి. హనుమాన్‌ జయంతి సందర్భంగా మద్యం విక్రయాలు చేయరాదని పోలీస్‌ శాఖ, ఎక్సైజ్‌ శాఖలు ఆదేశాలు జారీ చేశాయి. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 1, 2026, 05:30 PM IST

Tomorrow Wine Shops Close: మొన్ననే మద్యం దుకాణాలు, బార్లు బంద్‌ ఉండగా మందుబాబులు కొంత ఇబ్బందులు పడ్డారు. మళ్లీ మరోసారి మద్యం దుకాణాలు మూతపడనున్నాయి. హైదరాబాద్‌లోని మద్యం దుకాణాలతోపాటు బార్లు, కల్లు దుకాణాలు బంద్‌ ఉండనున్నాయి. మొన్న శ్రీరామనవమి సందర్భంగా వైన్స్‌ మూసివేయగా.. ఇప్పుడు హనుమాన్‌ జయంతి సందర్భంగా మద్యం దుకాణాలు మూసివేయాలని ఎక్సైజ్‌ శాఖ, పోలీస్‌ శాఖ సూచించింది.

వైన్స్‌ దుకాణాలు మూసివేస్తూ మల్కాజిగిరి పోలీస్‌ కమిషనర్‌ అవినాశ్‌ మహంతి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. మల్కాజిగిరి పోలీస్‌ కమిషనరేట్‌ పరిధిలోని మద్యం దుకాణాలు, కల్లు దుకాణాలు, బార్లు రెస్టారెంట్లు మూసివేస్తున్నట్లు పోలీసులు ప్రకటించారు. 2వ తేదీ ఉదయం 6 గంటల నుంచి 3వ తేదీ ఉదయం 6 గంటల వరకు మూసివేయాలని పోలీస్‌ శాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. హనుమాన్‌ జయంతి సందర్భంగా మద్యం విక్రయాలు బంద్‌ చేస్తున్నట్లు పోలీస్‌ శాఖ తెలిపింది. హైదరాబాద్‌ పోలీస్‌ కమిషనరేట్‌ పరిధిలో కూడా మద్యం దుకాణాలు మూసివేసే అవకాశం ఉంది. ఒక్క సైబరాబాద్‌ పోలీస్‌ కమిషనరేట్‌లో తెరచి ఉంటాయని తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.

వీర హనుమాన్ విజయయాత్ర
హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా గౌలిగూడ నుంచి సికింద్రాబాద్ తాడ్‌బండ్ వరకు వీర హనుమాన్ విజయయాత్ర నిర్వహించనున్నట్లు భజరంగ్ దళ్ తెలిపింది. రేపు గురువారం ఉదయం 8 గంటల నుంచి 10 గంటల వరకు గౌలిగూడ రామమందిరంలో యజ్ఞం, 11 గంటలకు కోఠి కూడలిలో సామూహిక హనుమాన్ చాలీసా నిర్వహించనున్నట్లు భజరంగ్ దళ్ రాష్ట్ర కన్వీనర్ కొండా శ్రీకాంత్ వెల్లడించారు. అనంతరం ద్విచక్ర వాహన ర్యాలీ ప్రారంభమై కోఠి, సుల్తాన్ బజార్, కాచిగూడ, నారాయణగూడ, చిక్కడపల్లి, అశోక్‌నగర్, ట్యాంక్‌బండ్, బాటా, ప్యారడైజ్ మీదుగా తాడ్‌బండ్ హనుమాన్ దేవాలయం వరకు యాత్ర కొనసాగుతుందని తెలిపారు.

శోభయాత్ర ఏర్పాట్లు పరిశీలన
ఈ నెల 2వ తేదీన హనుమాన్ జయంతి నేపథ్యంలో తాడ్‌బండ్ వద్ద జరుగుతున్న ఏర్పాట్లను  హైదరాబాద్ నగర పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్ పరిశీలించారు. హనుమాన్ జయంతి శోభాయాత్ర రూట్ మ్యాప్‌ పరిశీలించి నిర్వాహకులకు పలు సూచనలు చేశారు. భక్తులకు ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పారు. ఎలివేటెడ్ కారిడార్ పనులు జరుగుతుండడంతో శోభాయాత్ర  రూట్‌మ్యాప్‌ను బాంటియా గార్డెన్ మీదుగా తరలించేందుకు చర్యలు చేపడుతున్నట్లు కమిషనర్‌ సజ్జనార్‌ తెలిపారు. 3000 మంది పోలీసు సిబ్బందితో పాటు సీసీ కెమెరాలతో శోభయాత్రను అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా విజయవంతం చేసేందుకు సన్నహాలు చేస్తున్నట్లు పోలీస్‌ శాఖ వెల్లడించింది.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

