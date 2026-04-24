Kavitha Political Party: తెలంగాణలో దాదాపు రెండు దశాబ్దాల పాటు సొంత కుటుంబంతో కలిసి రాజకీయం చేసిన మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత రేపటి నుంచి సరికొత్త రాజకీయం చేయనున్నారు. సొంత తండ్రి కేసీఆర్, సోదరుడు కేటీఆర్తోపాటు కల్వకుంట్ల కుటుంబంతో తీవ్ర విభేదాలు ఏర్పడి.. అనంతరం బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి బహిష్కరణకు గురయిన కవిత సొంత దారి చూసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో రేపు కొత్త రాజకీయ పార్టీని ఆమె స్థాపించనున్నారు. పార్టీ ఆవిర్భావ కార్యక్రమానికి హైదరాబాద్లోని ఓ అత్యంత ఖరీదైన కన్వెన్షన్ సెంటర్లో భారీ ఏర్పాట్లు జరిగాయి. కవిత పార్టీకి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
Also Read: Telangana RTC Strike: చర్చల అనంతరం ఆర్టీసీ సమ్మెపై భట్టి విక్రమార్క కీలక ప్రకటన
పార్టీ ప్రకటన సభకు హైదరాబాద్లో అట్టహాసంగా ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. పార్టీ ప్రకటన సభకు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ ప్రాంగణంగా నామకరణం చేయగా.. సర్వాంగ సుందరంగా ఏర్పాట్లు జరిగాయి. 33 జిల్లాల నుంచి దాదాపు 50 వేల మంది తరలివస్తారని తెలుస్తోంది. మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా మునీరాబాద్లోని అద్వయ కన్వెన్షన్లో కవిత పార్టీ ఆవిర్భావ కార్యక్రమం జరగనుంది. రెండు దశాబ్దాల కిందట తెలంగాణ స్వరాష్ట్ర సాధన ఉద్యమంలో సాంస్కృతిక విప్లవానికి అండగా తెలంగాణ జాగృతి ఏర్పడింది. 20 ఏళ్ల రాజకీయ జీవితంలో ఇప్పుడు సరికొత్త రాజకీయ జీవితం ప్రారంభిస్తున్నారు.
Also Read: Chandrababu Award: చంద్రబాబుకు ప్రతిష్టాత్మక అవార్డు.. రేపు ముంబైకి పయనం
కవిత షెడ్యూల్..
శనివారం ఉదయం 7.30 గంటలకు కవిత బంజారాహిల్స్లోని తన నివాసం నుంచి ర్యాలీగా అమరవీరుల స్తూపానికి పయనం
ఉదయం 8.15 గంటలకు అమరవీరుల స్తూపం వద్ద నివాళి
ఉదయం 8.25 గంటలకు అమరవీరుల స్తూపం వద్ద నుంచి సభకు పయనం
ఉదయం 9.30 గంటలకు మేడ్చల్ జిల్లా మునీరాబాద్ లోని అద్వయ కన్వెన్షన్ హాల్ మెయిన్ గేట్ వద్దకు రాక
ఉదయం 10 గంటలకు పార్టీ జెండా ఆవిష్కరణ
ఉదయం 10.05 గంటల ప్రసంగం ప్రారంభం
సభ ప్రాంగణం పేరు : ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ సభా ప్రాంగణం
ప్రధాన ద్వారం : ప్రజాకవి కాళోజీ నారాయణ రావు ద్వారం
ఇతర ద్వారాల పేర్లు :రాణి రుద్రమ దేవి ద్వారం
మారోజు వీరన్న ద్వారం
చాకలి ఐలమ్మ ద్వారం
పార్టీ ఆవిర్భావం సందర్భంగా ఏర్పాటుచేసిన భోజనశాలల పేర్లు:
సురవరం ప్రతాపరెడ్డి భోజనశాల
సమ్మక్క సారలమ్ భోజనశాల
షోయబుల్లా ఖాన్ (మీడియా) భోజనశాల
34 వంటకాలతో తెలంగాణ రుచులు
కొత్త పార్టీ ప్రకటన సందర్భంగా నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమంలో పెద్ద ఎత్తున భోజనాలు ఏర్పాటుచేశారు. మధ్యాహ్న భోజనం కోసం 34 రకాల వంటకాలను సిద్ధం చేశారు
నాన్ వెజ్
తలకాయ కూర, బోటీ ఫ్రై, తెలంగాణ మటన్ కర్రీ, నాటు కోడి పులుసు, బొమ్మిడాయల పులుసు, హైదరాబాదీ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ, మిర్చి కా సాలాన్, ఎగ్ ఇగురు
శాకాహారం,
బగరా బైంగన్ మసాలా కర్రీ, కందగడ్డ ఫ్రై, పాలకూర, మామిడి పప్పు, ఆలూ టామాటా, చామగడ్డ పులుసు, కట్ చారు
తెలంగాణ ప్రత్యేక వంటకాలు: మక్క గారెలు, జొన్న రొట్టె, సర్వపిండి, బూరెలు, అరిసెలు
బగరా రైస్, వైట్ రైస్, సాంబర్, రోటి పచ్చడి, దోస, ఆవకాయ, మిర్చి బజ్జి, పచ్చి పులుసు, పాపడ్, పెరుగు, రైతా
వేసవి సందర్భంగా మజ్జిగ, రాగి అంబలి
మిఠాయిలు: బటర్స్కాచ్ ఐస్క్రీమ్, షాహి తుక్డా, జిలేబీ
