English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Hyderabad City
  • Kavitha Party: హైదరాబాద్‌లో భారీ ఏర్పాట్లు.. రేపే కవిత రాజకీయ పార్టీ ఆవిర్భావం

Kavitha Party: హైదరాబాద్‌లో భారీ ఏర్పాట్లు.. రేపే కవిత రాజకీయ పార్టీ ఆవిర్భావం

All Set To Tomorrow Kavitha New Political Party Launching Programme At Hyderabad: సొంత తండ్రి కేసీఆర్, సోదరుడిని ధిక్కరించిన మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత రేపు కొత్త రాజకీయ పార్టీని స్థాపించనున్నారు. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ నుంచి బహిష్కరణకు గురయిన కవిత కొత్త రాజకీయం చేయనున్నారు. ఆమె ఆవిర్భావ సభ భారీ స్థాయిలో జరగనుంది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 24, 2026, 09:41 PM IST

Trending Photos

Kavitha Party: హైదరాబాద్‌లో భారీ ఏర్పాట్లు.. రేపే కవిత రాజకీయ పార్టీ ఆవిర్భావం

Kavitha Political Party: తెలంగాణలో దాదాపు రెండు దశాబ్దాల పాటు సొంత కుటుంబంతో కలిసి రాజకీయం చేసిన మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత రేపటి నుంచి సరికొత్త రాజకీయం చేయనున్నారు. సొంత తండ్రి కేసీఆర్, సోదరుడు కేటీఆర్‌తోపాటు కల్వకుంట్ల కుటుంబంతో తీవ్ర విభేదాలు ఏర్పడి.. అనంతరం బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ నుంచి బహిష్కరణకు గురయిన కవిత సొంత దారి చూసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో రేపు కొత్త రాజకీయ పార్టీని ఆమె స్థాపించనున్నారు. పార్టీ ఆవిర్భావ కార్యక్రమానికి హైదరాబాద్‌లోని ఓ అత్యంత ఖరీదైన కన్వెన్షన్‌ సెంటర్‌లో భారీ ఏర్పాట్లు జరిగాయి. కవిత పార్టీకి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

పార్టీ ప్రకటన సభకు హైదరాబాద్‌లో అట్టహాసంగా ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. పార్టీ ప్రకటన సభకు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ ప్రాంగణంగా నామకరణం చేయగా.. సర్వాంగ సుందరంగా ఏర్పాట్లు జరిగాయి. 33 జిల్లాల నుంచి దాదాపు 50 వేల మంది తరలివస్తారని తెలుస్తోంది. మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా మునీరాబాద్‌లోని అద్వయ కన్వెన్షన్‌లో కవిత పార్టీ ఆవిర్భావ కార్యక్రమం జరగనుంది. రెండు దశాబ్దాల కిందట తెలంగాణ స్వరాష్ట్ర సాధన ఉద్యమంలో సాంస్కృతిక విప్లవానికి అండగా తెలంగాణ జాగృతి ఏర్పడింది. 20 ఏళ్ల రాజకీయ జీవితంలో ఇప్పుడు సరికొత్త రాజకీయ జీవితం ప్రారంభిస్తున్నారు. 

కవిత షెడ్యూల్‌..
శనివారం ఉదయం 7.30 గంటలకు కవిత బంజారాహిల్స్‌లోని తన నివాసం నుంచి ర్యాలీగా అమరవీరుల స్తూపానికి పయనం
ఉదయం 8.15 గంటలకు అమరవీరుల స్తూపం వద్ద నివాళి
ఉదయం 8.25 గంటలకు అమరవీరుల స్తూపం వద్ద నుంచి సభకు పయనం
ఉదయం 9.30 గంటలకు మేడ్చల్ జిల్లా మునీరాబాద్ లోని అద్వయ కన్వెన్షన్ హాల్ మెయిన్ గేట్ వద్దకు రాక
ఉదయం 10 గంటలకు పార్టీ జెండా ఆవిష్కరణ
ఉదయం 10.05 గంటల ప్రసంగం ప్రారంభం

సభ ప్రాంగణం పేరు : ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ సభా ప్రాంగణం
ప్రధాన ద్వారం : ప్రజాకవి కాళోజీ నారాయణ రావు ద్వారం
ఇతర ద్వారాల పేర్లు :రాణి రుద్రమ దేవి ద్వారం
మారోజు వీరన్న ద్వారం
చాకలి ఐలమ్మ ద్వారం

పార్టీ ఆవిర్భావం సందర్భంగా ఏర్పాటుచేసిన భోజనశాలల పేర్లు:
సురవరం ప్రతాపరెడ్డి భోజనశాల
సమ్మక్క సారలమ్ భోజనశాల 
షోయబుల్లా ఖాన్ (మీడియా) భోజనశాల

34 వంటకాలతో తెలంగాణ రుచులు
కొత్త పార్టీ ప్రకటన సందర్భంగా నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమంలో పెద్ద ఎత్తున భోజనాలు ఏర్పాటుచేశారు. మధ్యాహ్న భోజనం కోసం 34 రకాల వంటకాలను సిద్ధం చేశారు

నాన్ వెజ్
తలకాయ కూర, బోటీ ఫ్రై, తెలంగాణ మటన్ కర్రీ, నాటు కోడి పులుసు, బొమ్మిడాయల పులుసు, హైదరాబాదీ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ, మిర్చి కా సాలాన్, ఎగ్ ఇగురు
శాకాహారం,
బగరా బైంగన్ మసాలా కర్రీ, కందగడ్డ ఫ్రై, పాలకూర, మామిడి పప్పు, ఆలూ టామాటా, చామగడ్డ పులుసు, కట్ చారు

తెలంగాణ ప్రత్యేక వంటకాలు: మక్క గారెలు, జొన్న రొట్టె, సర్వపిండి, బూరెలు, అరిసెలు 

బగరా రైస్, వైట్ రైస్, సాంబర్, రోటి పచ్చడి, దోస, ఆవకాయ, మిర్చి బజ్జి, పచ్చి పులుసు, పాపడ్, పెరుగు, రైతా
వేసవి సందర్భంగా మజ్జిగ, రాగి అంబలి 
మిఠాయిలు: బటర్‌స్కాచ్ ఐస్‌క్రీమ్, షాహి తుక్‌డా, జిలేబీ

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Telangana JagruthiHyderabadKCRKT Rama RaoTelangna Political Party

Trending News