English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Tomorrow Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రేపు సెలవు.. ఎందుకో తెలుసా?

Tomorrow Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రేపు సెలవు.. ఎందుకో తెలుసా?

Govt Declared Tomorrow Paid Holiday For Govt Employees On Municipal Elections: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. రేపు ఉద్యోగులకు సెలవు ప్రకటించింది. మున్సిపల్‌ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం సెలవు ఇచ్చింది. అయితే ఆ సెలవు వేతనంతో కూడినదిగా ప్రకటించింది. 

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 10, 2026, 08:12 PM IST

Trending Photos

Budhaditya Raja yogam: బుధాదిత్య రాజయోగం వల్ల ఈ 5 రాశుల వారికి లక్కీ జాక్ పాట్.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం గ్యారంటీ..
7
Budhaditya Rajyoga
Budhaditya Raja yogam: బుధాదిత్య రాజయోగం వల్ల ఈ 5 రాశుల వారికి లక్కీ జాక్ పాట్.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం గ్యారంటీ..
Maha Shivaratri: ఏపీ మహిళలు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. మహా శివరాత్రి వేళ చంద్రబాబు సర్కారు మరో కీలక నిర్ణయం..
6
APSRTC
Maha Shivaratri: ఏపీ మహిళలు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. మహా శివరాత్రి వేళ చంద్రబాబు సర్కారు మరో కీలక నిర్ణయం..
Central Government Employees: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అలర్ట్.. హోలీకి ముందే డీఏ పెంపు..!
5
Central Government Employees DA Hike
Central Government Employees: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అలర్ట్.. హోలీకి ముందే డీఏ పెంపు..!
Mahashivratri 2026: శివుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రాశులు ఇవే.. శివగణాలు వీరిని కంటికి రెప్పలా కాపాడతాయి.!.
6
Mahashivratri
Mahashivratri 2026: శివుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రాశులు ఇవే.. శివగణాలు వీరిని కంటికి రెప్పలా కాపాడతాయి.!.
Tomorrow Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రేపు సెలవు.. ఎందుకో తెలుసా?

Govt Employees Holiday: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇది శుభవార్త. రేపు సెలవు ప్రకటిస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. తెలంగాణలో జరుగుతున్న మున్సిపల్‌ ఎన్నికల పోలింగ్‌ సందర్భంగా అన్నీ శాఖల ఉద్యోగులకు సెలవు ప్రకటించింది. వాస్తవంగా అయితే సెలవు కానీ అందరూ విధుల్లో ఉండాల్సిన దృష్ట్యా ఉద్యోగులకు వేతనంతో కూడిన సెలవు మంజూరు చేసింది. మున్సిపల్‌ ఎన్నికల పోలింగ్‌లో ఉద్యోగులు కూడా భాగం కావాల్సి ఉండడంతో ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Schools Holiday: రేపు తెలంగాణలో స్కూళ్లకు సెలవు.. ఉత్తర్వులు జారీ!

మున్సిపల్‌ ఎన్నికల సందర్భంగా ఇప్పటికే తెలంగాణలో పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఫిబ్రవరి 11వ తేదీన తెలంగాణలోని స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటిస్తూ ఇప్పటికే ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. తాజాగా ఉద్యోగులకు సెలవు ప్రకటిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే సెలవు ప్రకటించినా కూడా ఉద్యోగులు విధులకు హాజరు కావాల్సి ఉంది. ఎందుకంటే మున్సిపల్‌ ఎన్నికలు ఉండడంతో ఉద్యోగులు విధిగా విధులు నిర్వర్తించాల్సి ఉంది. దీంతో వేతనంతో కూడిన సెలవు ప్రభుత్వం ఇచ్చింది.

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల డిమాండ్లపై బిగ్‌ ట్విస్ట్‌.. ప్రభుత్వానికి బహిరంగ లేఖ

రేపు పోలింగ్‌..
తెలంగాణ మున్సిపల్‌ ఎన్నికలపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. రాష్ట్రంలో 116 మున్సిపాలిటీలు, 7 మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్లలో ఎన్నికల సందర్భంగా రేపు పోలింగ్‌ జరగనుంది. ఇప్పటికే ప్రచారం ముగియగా ఎన్నికలు రేపు ఫిబ్రవరి 11వ తేదీన జరగనున్నాయి. పోలింగ్‌ జరిగే ప్రాంతాల్లో బుధవారం రోజున సెలవు ఇవ్వగా.. ఈనెల 13వ తేదీన ఓట్ల లెక్కింపు ఉంది. ఎన్నికల ఫలితాల విడుదల సందర్భంగా పలుచోట్ల స్కూళ్లకు సెలవు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. మున్సిపల్‌ ఎన్నికలు రాజకీయంగా తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొనగా.. ఈ మున్సిపల్‌ పోరులో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అత్యధిక స్థానాలు గెలుపొందే అవకాశాలు ఉన్నట్లు విశ్లేషకులతోపాటు పలు సర్వేలు వెల్లడించాయని తెలుస్తోంది. మున్సిపల్‌ ఎన్నికల ఫలితాలు అధికార కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా వస్తాయని సమాచారం. అందుకే విచ్చలవిడిగా ఎన్నికల్లో ప్రలోభాలు, డబ్బులు, మద్యం పంపిణీ చేస్తున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి.

Also Read: TTD Services: భక్తులతో టీటీడీ చైర్మన్‌.. ఎలా ఉన్నాయమ్మ తిరుమల అన్నప్రసాదం?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

govt employeesholidayTomorrow HolidayHyderabadtelangana municipal elections

Trending News