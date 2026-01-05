English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Luxury Bikes: లగ్జరీ బైక్‌ దొంగల ముఠా అరెస్ట్‌.. కేటీఎం, బుల్లెట్‌లే వారి లక్ష్యం

Luxury Bikes: లగ్జరీ బైక్‌ దొంగల ముఠా అరెస్ట్‌.. కేటీఎం, బుల్లెట్‌లే వారి లక్ష్యం

Luxury Bikes Gang Arrest ByPolice 21 Most Expensive Bikes Seize: హైదరాబాద్‌లో దొంగల ముఠాలు పెట్రేగిపోతున్నాయి. ఇళ్ల ముందు.. వివిధ ప్రాంతాల్లో పార్క్‌ చేసిన బైక్‌లను దొంగతనం చేస్తున్న ముఠాను పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేసింది. లగ్జరీ బైక్‌లే లక్ష్యంగా చోరీలకు పాల్పడుతున్న గ్యాంగ్‌ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 5, 2026, 04:48 PM IST

Luxury Bikes: లగ్జరీ బైక్‌ దొంగల ముఠా అరెస్ట్‌.. కేటీఎం, బుల్లెట్‌లే వారి లక్ష్యం

Luxury Bikes Gang Arrest: ఖరీదైన బైక్‌లే వారి లక్ష్యం. అత్యంత ఖరీదైన బైక్‌లు కనిపిస్తే ఆ గ్యాంగ్‌ వెంటనే ఎత్తుకుపోతుంది. రూ.లక్షల విలువైన కేటీఎం, బుల్లెట్‌, అపాచీ వంటి ఖరీదైన బైక్‌లను దొంగతనం చేస్తుండడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రేమతో కొన్న బైక్‌లు దొంగతనానికి గురవుతుండడంతో ఆందోళన చెందుతున్నారు. కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్న బైక్‌ దొంగల ముఠాను పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. హైదరాబాద్‌ పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేసిన బైక్‌ దొంగల ముఠా వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: NRI Nikitha: ఎన్నారై యువతి హత్యకేసులో భారీ ట్విస్ట్‌.. బాయ్‌ఫ్రెండ్‌ కాదు అతడు ఎవరంటే?

జల్సాలకు అలవాటు పడి ద్విచక్ర వాహనాలు దొంగిలిస్తున్న ముఠాను మియాపూర్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఏపీలోని రాజమండ్రికి చెందిన సాయి కిరణ్ (23) బైక్‌ రిపేర్లు చేస్తుండేవాడు. దీంతో సునాయాసంగా బైక్‌ల తాళాలు తీసి దొంగతనానికి పాల్పడుతున్నాడు. ఒక గ్యాంగ్‌ను ఏర్పాటుచేసుకుని ఖరీదైన కేటీఎం, బుల్లెట్‌ వంటి బైక్‌లను దొంగతనాలు చేస్తున్నాడు. అతడి గ్యాంగ్‌లో లీల సాయి (21), విజయశివ సాయి ప్రసాద్(25), గెడ్డం ప్రవీణ్ (25) ఉన్నారు.

Also Read: Harish Rao: నదీ జలాలపై ఉత్తమ్‌ కట్టుకథలు, రేవంత్ పిట్ట కథలు: హరీశ్‌ రావు

వీరి సమాచారం తెలుసుకున్న మియాపూర్‌ పోలీసులు సాయి కిరణ్‌ ముఠాను అరెస్ట్‌ చేశారు. సాయికిరణ్‌తోపాటు లీల సాయి చిక్కగా.. దొంగతనం కేసులో విజయశివ సాయి ప్రసాద్ (25) ప్రస్తుతం అనకాపల్లి పోలీసుల పరిధిలో ఉన్నాడు. మరో గ్యాంగ్‌ సభ్యుడు గెడ్డం ప్రవీణ్ (25) పరారీలో ఉన్నాడు. వీరంతా నలుగురు ఏపీకి చెందిన ముఠా. గతంలో అత్తాపూర్‌లో కూడా ఒక కేసు నమోదు అయింది. గతంలో జైలుకు వెళ్లినా అతడి తీరు మారలేదు. మెకానిక్ వృత్తి కావడంతో బైక్‌లను ఈజీగా లాక్ తీసి చోరీలు చేస్తున్నాడు. అన్ని విలువ చేసే బైక్స్ దొంగతనం చేస్తాడు. చోరీ చేసిన బైక్స్ అన్ని యమహా కేటీఎం, డ్యూక్ బైక్స్ ఉన్నాయి. బైక్ చేసిస్ నెంబర్ కూడా కూడా మార్చేసి అమ్ముతాడు.

Also Read: Schools Holiday: రేపు స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎక్కడ? ఎందుకో తెలుసా?

కిరణ్ సాయి, లీలా సాయి ఇద్దరినీ అరెస్ట్ చేసినట్లు మియాపూర్ ఏసీపీ వై. శ్రీనివాస్ కుమార్ తెలిపారు. రూ.80 లక్షల విలువ చేసే 21 ద్విచక్ర వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వెల్లడించారు. వీరిపై చీటింగ్, ఫోర్జరీ కేసులు కూడా నమోదు చేశామని.. అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్‌కు తరలించినట్లు చెప్పారు.

ఏటీఎం దొంగ అరెస్ట్‌..
సైబర్ క్రైమ్ కోర్స్ నేర్చుకొని ఏటీఎంలలో దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న వ్యక్తిని మియాపూర్ పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. అర్థరాత్రి 100 కాల్ చేయగా.. మియాపూర్ పోలీసులు వెంటనే స్పందించి సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. ఏటీఎం నుంచి డబ్బులు దొంగతనం చేస్తున్న టైంలో పట్టుకున్నాం. ఏపీకి చెందిన వడ్డే కాటమయ్య సైబర్ క్రైమ్ కోర్సులు నేర్చుకోవడం కోసం హైదరాబాద్ వచ్చాడు. కోర్స్‌లో భాగంగా ఏటీఎంలో డబ్బులు ఎలా దొంగిలించాలని నేర్చుకున్నాడు. ప్రత్యేక కంపెనీ ఏటీఎంలలో వాటి టెక్నికల్ సమర్థ్యం గుర్తించి అదే నేర్చుకుంటాడు. ఏటీఎంలోకి వెళ్లిన కస్టమర్ డబ్బులు డ్రా చేసే క్రమంలో డబ్బులు రాకుండా టెక్నికల్ డివైస్ పెట్టి డబ్బులు రాకుండా చేస్తాడు. కస్టమర్ డబ్బులు రాలేదని వెళ్లిపోగానే ఈ వ్యక్తి డబ్బులు తీసుకుంటాడు. రామాంజనేయులు అనే మరో వ్యక్తి పరారీలో ఉన్నాడు.

