Hyderabad: 14 సార్లు జీవన్‌ రెడ్డికి కాంగ్రెస్‌ బీఫామ్‌ ఇచ్చాం.. రేవంత్ రెడ్డిపై విమర్శలు సరికాదు

TPCC Chief Mahesh Kumar Goud Hot Comments On Ex Minister Jeevan Reddy: పార్టీని వీడి బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలో చేరబోతున్న మాజీ మంత్రి జీవన్‌ రెడ్డిపై టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌ కుమార్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అతడికి 14 సార్లు కాంగ్రెస్‌ పార్టీ బీఫామ్‌ ఇచ్చిందని గుర్తుచేశారు. అలాంటి వ్యక్తి పార్టీని వీడడంపై ఆయనే సమాధానం చెప్పాలని హితవు పలికారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 9, 2026, 02:18 PM IST

Ponguleti Srinivas Reddy Land Scams: తెలంగాణలో జరుగుతున్న కీలక పరిణామాలపై టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌ కుమార్‌ గౌడ్‌ స్పందిస్తూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పార్టీకి రాజీనామా చేసిన మాజీ మంత్రి జీవన్‌ రెడ్డితోపాటు పొంగలేటి శ్రీనివాస రెడ్డి భూ కుంభకోణాలు, మంత్రివర్గ విస్తరణ తదితర వాటిపై మీడియాతో ఇష్టాగోష్టిగా మాట్లాడారు. గాంధీభవన్‌లో ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి. 'జీవన్ రెడ్డికి కాంగ్రెస్ పార్టీ 14 సార్లు బి ఫామ్ ఇచ్చింది. పరిస్థితులను బట్టి ముందుకి వెళ్లాలి. జీవన్ రెడ్డి విమర్శలు ప్రజలు పట్టించుకునే పరిస్థితిలో లేరు' అని పేర్కొన్నారు.

'ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్‌ రెడ్డి దిగిపోవాలని చెప్పడానికి జీవన్ రెడ్డి ఎవరు? కాంగ్రెస్ పార్టీని విమర్శించే ముందు జీవన్ రెడ్డి గతంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీపై చేసిన విమర్శలకు సమాధానం చెప్పాలి' అని మహేశ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి సూచించారు. బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో ఎవరూ బాగుపడేది లేదు. మార్పు వచ్చింది కాబట్టి బీఆర్ఎస్ పార్టీ పోయింది. పొంగులేటిపై వచ్చిన ఆరోపణలపై ప్రూఫ్ ఉంటే అప్పుడు కాంగ్రెస్ ఆలోచిస్తుంది. పొంగులేటిపై విమర్శలు కాదు. ఆధారాలు ఉంటే గాంధీ భవన్‌కు వచ్చి ఇవ్వండి. ఆధారాలు తీసుకొని చర్చకు రండి. నేను చర్చ సవాల్‌కు సిద్ధం' అని మహేశ్‌ కుమార్‌ గౌడ్‌ ప్రకటించారు.

'పస లేని ఆరోపణలు చేయొద్దు. నాదర్‌గుల్ భూముల కుంభకోణం గత హయాంలో జరిగింది. మా మీద బట్ట కాల్చివేస్తే ఊరుకునే ప్రసక్తే  లేదు. మేము కట్టిన ప్రాజెక్టులకు ఇప్పటిదాకా ఎక్కడ గీత కూడా పడలేదు' అని టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌ కుమార్‌ తెలిపారు. 'మంత్రివర్గ విస్తరణ ముఖ్యమంత్రి పరిధిలోని అంశం. నాకున్న సమాచారం ప్రకారం మంత్రి వర్గ విస్తరణలో ఇప్పట్లో ఉండదు' అని స్పష్టం చేశారు.

తామంతా కూడా ఎన్‌ఎస్‌యూఐ నుంచి వచ్చిన వాళ్లమే. ఇక్కడ ఉన్న నాతోపాటు పొన్నం ప్రభాకర్, వంశీ చంద్‌రెడ్డి, అనిల్ కుమార్ యాదవ్, శంకర్ నాయక్ అందరం కూడా అక్కడ నుంచి వచ్చిన వాళ్లమే. నాయకత్వాన్ని అందిస్తున్న ఒక కంపెనీ యువజన కాంగ్రెస్‌. ఆ సంస్థ నుంచి మంచి అవకాశం వచ్చింది' అని మహేశ్‌ కుమార్‌ వివరించారు. 'జీవన్ రెడ్డికి 14 సార్లు బీఫామ్‌లు తీసుకున్న సీనియర్ నాయకులు. కాంగ్రెస్ మీద విమర్శలు చేస్తున్న జీవన్ రెడ్డి గతంలో బీఆర్ఎ్‌పై చేసిన విమర్శలను ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవాలి' అని సూచించారు.

'రేవంత్ రెడ్డిపై జీవన్ రెడ్డి విమర్శలు చేయడం సరికాదు. ఆయనను ఎమ్మెల్యేలు అంతా ఎన్నుకున్న వ్యక్తి సీఎం. మంత్రులపై విమర్శలు చేసేవాళ్లు ఆధారాలు తీసుకురండి. నిందలు వేస్తాం బట్టకాల్చి వేస్తాం అంటే సరికాదు' అని తెలిపారు. పొంగులేటిపై చేస్తున్న విమర్శలపై ఆధారాలు ఉంటే తీసుకుని వస్తే గాంధీభవన్ వేదికగా చర్చిస్తామని ప్రకటించారు.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Gandhi BhavanMahesh Kumar GoudJeevan ReddyHarish RaoHyderabad

