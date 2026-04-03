Traffic Alert: వాహనదారులకు అలర్ట్‌.. ఎల్లుండి జూబ్లీహిల్స్‌ ప్రధాన రోడ్డు క్లోజ్‌

Traffic Alert Jubilee Hills Road Close On April 5th For 3 Hours Here Full Details: హైదరాబాద్‌లో ప్రధానమైన జూబ్లీహిల్స్‌ ప్రాంతంలో ప్రధాన రోడ్డు మూసివేస్తున్నారు. ప్రయోగాత్మకంగా ఒక వైపు రోడ్డు మూసివేస్తున్నట్లు ట్రాఫిక్‌ పోలీస్‌ శాఖ ప్రకటించింది. స్టీల్‌ బ్రిడ్జ్‌ పనులు కొనసాగుతుండడంతో రోడ్డు బంద్‌ చేస్తున్నట్లు వెల్లడించింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 3, 2026, 05:33 PM IST

Trending Photos

Traffic Alert: వాహనదారులకు అలర్ట్‌.. ఎల్లుండి జూబ్లీహిల్స్‌ ప్రధాన రోడ్డు క్లోజ్‌

Jubilee Hills Traffic Diversion: హైదరాబాద్‌లో వాహనదారులకు భారీ అలర్ట్‌. ప్రధాన ప్రాంతం జూబ్లీహిల్స్‌లో కీలకమైన రహదారిని మూసివేస్తున్నట్లు పోలీస్‌ శాఖ ప్రకటించింది. స్టీల్‌ బ్రిడ్జ్‌ పనులు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రయోగాత్మకంగా ఒకవైపు రోడ్డు మూసివేసి.. వనే వేలోనే రాకపోకలకు అనుమతిస్తున్నట్లు ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు వెల్లడించారు. కేబీఆర్‌ పార్క్‌ మార్గంలో పలు మార్గాల్లో రోడ్డు మళ్లింపు ఉంటుందని.. మూడు గంటల పాటు రోడ్డు మూసివేస్తున్నట్లు పోలీసులు వివరించారు.

హైదరాబాద్‌లోని కేబీఆర్ పార్కు చుట్టూ జరుగుతున్న స్టీల్ బ్రిడ్జి నిర్మాణంలో భాగంగా ట్రాఫిక్ డ్రైవరషన్ ట్రయల్ రన్ చేస్తున్నట్లు హైదరాబాద్ జాయింట్ సీపీ ట్రాఫిక్ జోయెల్ డెవిస్ ప్రకటించారు. 'కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ ట్రాఫిక్ పర్యవేక్షణ కోసం ఒకరోజు వన్ వే వే ఏర్పాటు. వచ్చే ఆదివారం ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు మూడు గంటల పాటు వన్ వే ట్రయల్ రన్ నిర్వహించనున్నాం' అని వెల్లించారు.

ఈ నెల 5వ తేదీన నిర్వహించబోతున్న ట్రాఫిక్ ట్రయల్ డైవర్షన్ రన్ ప్రజలందరూ గమనించాలని సూచించారు. రానున్న రోజుల్లో ప్రస్తుతం ఏర్పాటు చేయబోతున్న ట్రయల్ రన్ రూట్లోనే వాహన రాకపోకలను కొనసాగిస్తామని హైదరాబాద్ జాయింట్ సీపీ ట్రాఫిక్ జోయెల్ డెవిస్ తెలిపారు. పంజాగుట్ట నుంచి వచ్చే వాహనాలు మాదాపూర్‌కు వెళ్లేందుకు రోడ్డు నంబర్ 2లో డైవర్షన్ తీసుకొని ఇందిరానగర్, జూబ్లీహిల్స్ రోడ్ నంబర్ 5, రోడ్ నంబర్ 10 మీదుగా మాదాపూర్ రోడ్డు నంబర్ 45కి వెళ్లేందుకు వన్ వేను ఏర్పాటు చేస్తున్నాం' అని వెల్లడించారు.

==> రోడ్డు నెంబర్ 45 నుంచి పంజాగుట్ట వైపు వచ్చే వాహనాలను జూబ్లీహిల్స్ చెక్‌పోస్ట్ మీదుగా కేబీఆర్ పార్క్ ముందు నుంచి వన్‌ వేలో భాగంగా రోడ్ నెంబర్ 2 వైపు వాహనాలు మళ్లిస్తారు.
==> రోడ్డు నెంబర్ 10, 12 నుంచి వచ్చే వాహనాలన్నీ అగ్రసేన్ మహారాజ్ జంక్షన్ నుంచి జర్నలిస్ట్ కాలనీ బాలకృష్ణ ఇంటి ముందు నుంచి జూబ్లీ చెక్‌పోస్ట్ మీదుగా కేబీఆర్ పార్కు చేరుకునేలా దారి మళ్లింపు

హైదరాబాద్ ప్రజలందరూ ఈ విషయాన్ని గమనించి ట్రాఫిక్‌ పోలీసులకు సహకరించాలని హైదరాబాద్ జాయింట్ సీపీ ట్రాఫిక్ జోయెల్ డెవిస్ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ట్రాఫిక్‌ మళ్లింపు నేపథ్యంలో ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో వెళ్లాల్సి ఉందని సూచించారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు.

