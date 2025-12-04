Traffic Challan: వాహనదారులకు బిగ్‌ షాక్‌.. 100 శాతం రాయితీ ఫేక్‌, అది వారికి మాత్రమే..!

Traffic Challan Fake News: డిసెంబర్ గిఫ్ట్ ట్రాఫిక్ చలాన్లపై డిస్కౌంట్ అనే వార్త ఫేక్ అని తేలిపోయింది. ఎన్నో రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్న వాహనదారులు ట్రాఫిక్ చలాన్లపై 50% లేదా 100% రాయితీ లభిస్తుందని ఎదురు చూపులు చూశారు. అలాంటి వారికి నిరాశే మిగిలింది. డిసెంబర్ 13వ తేదీన ట్రాఫిక్ చలాన్లపై లోక్ అదాలత్లో 100 శాతం వరకు రాయితీ లభిస్తుందని ప్రచారం జరిగింది. అయితే అది కేవలం ఫేక్ అని హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసులు ఎక్స్ వేదికగా తెలిపారు. ఇప్పటివరకు అలాంటి అధికారిక ప్రకటన తామేం చేయలేదని చెప్పారు. వాహనదారులు అనధికారిక ప్రకటనను నమ్మకూడదని.. కేవలం పోలీస్ హ్యాండ్ మాత్రమే చెక్ చేస్తూ ఉండాలని సూచించారు. ఇలాంటి ఫేక్ వార్తలతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలిపారు. అయితే పలు రాష్ట్రాల్లో అదే రోజున లోక్ అదాలత్ నిర్వహిస్తుండటంతో ఈ ప్రచారం జరిగినట్లు కూడా సమాచారం.
100% రాయితీ లభిస్తుంది అనడంతో వాహనదారులు ఆనందానికి లోనయ్యారు. ఎందుకంటే సుదీర్ఘకాలం పాటు ట్రాఫిక్ చలాన్ల బకాయిలు ఉండటంతో వాహనదారులు 50% డిస్కౌంట్ లేకపోతే 100 శాతం రాయితీ వచ్చినప్పుడు చెల్లించవచ్చు అని ఎదురుచూపులు చూశారు. అలాంటి వారికి ఇది బిగ్ షాక్ అని చెప్పవచ్చు. ప్రధానంగా ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘాలను నిర్వహించిన వారికి ఈ ట్రాఫిక్ చలాన్లు విధించారు. అంటే హెల్మెట్ లేకపోవడం, సీట్ బెల్ట్ ధరించకపోవడం, సిగ్నల్ జంప్, రాంగ్ పార్కింగ్, ఓవర్ స్పీడ్ గా వెళ్లినవారిపై ట్రాఫిక్ చలాన్లు విధించారు. ఇలాంటి వారి కోసం 100% రాయితీ లభిస్తుంది అనగానే భారీ ఊరటగా భావించారు.
𝐅𝐀𝐊𝐄 𝐍𝐄𝐖𝐒 𝐀𝐋𝐄𝐑𝐓
The viral image claiming “Up to 100% off on Traffic Challans on December 13” is FALSE.
No announcement from Traffic Police
No Lok Adalat notification
Don’t trust or share unverified information.
Always check official Police handles before… pic.twitter.com/hFreCKvT2w
— Hyderabad City Police (@hydcitypolice) December 3, 2025
భారీ జరిమానాలు ఉన్నవాళ్లు తక్కువ డబ్బుతో చెల్లించవచ్చని ఎదురు చూశారు. అయితే డిసెంబర్లో లోక్ అదాలత్ నిర్వహిస్తున్నారు. 13వ తేదీ శనివారం రోజు పెండింగ్లో ఉన్న ఈ చలాన్ల చెల్లింపుల కోసం ప్రత్యేకంగా నిర్వహిస్తున్నారు అనే వార్త వైరల్ అయింది. కానీ ఇది మన రాష్ట్రాల్లో కాదు ఇతర రాష్ట్రాల్లో జరుగుతోంది. దీనికి ముందుగానే టోకెన్లు ,ఇన్ వాయిస్ కాపీ, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కాపీ, వాహన రిజిస్ట్రేషన్ కాఫీ, ఆధార్ కార్డు లేదా ఓటర్ ఐడి కలిగి ఉండాల్సిందే. ఈ ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలకు లోకాదాలత్లో ఊరట లభిస్తుంది. అయితే ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ తెలంగాణలో లేదు. కేవలం హర్యానా, ఉత్తర ప్రదేశ్, గుజరాత్, తమిళనాడు వంటి ఇతర ప్రాంతాలలో నిర్వహిస్తున్నట్లు సమాచారం.
