English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Traffic Challan: వాహనదారులకు బిగ్‌ షాక్‌.. 100 శాతం రాయితీ ఫేక్‌, అది వారికి మాత్రమే..!

Traffic Challan: వాహనదారులకు బిగ్‌ షాక్‌.. 100 శాతం రాయితీ ఫేక్‌, అది వారికి మాత్రమే..!

Traffic Challan Fake News: వాహనదారులకు బిగ్ షాక్.. డిసెంబర్ 13న ట్రాఫిక్ చలాన్లపై 100 శాతం రాయితీ తగ్గింపు జరుగుతున్న ప్రచారం ఫేక్ అని హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసులు తెలిపారు. ఇప్పటి వరకు అధికారికంగా అలాంటి ప్రకటన ఏమి చేయలేదని ఎక్స్‌ వేదికగా ప్రకటించారు. అనధికారిక సమాచారాన్ని నమ్మకుండా కేవలం పోలీస్ హ్యాండిల్స్ ని మాత్రమే చెక్ చేయండి అని తెలిపారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Dec 4, 2025, 08:07 AM IST

Trending Photos

School Holiday: తిరుపతి, నెల్లూరులో రేపు భారీ వర్షాలు.. ఆ రెండు ప్రదేశాల్లో సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..!
5
school holiday tomorrow tirupati
School Holiday: తిరుపతి, నెల్లూరులో రేపు భారీ వర్షాలు.. ఆ రెండు ప్రదేశాల్లో సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..!
Big Boss 9 Telugu: పాయే.. బిగ్ బాస్ షోతో నాగార్జున ఇజ్జత్ మొత్తం పాయే.. మరి ఈ టీఆర్పీలేమిటి సామి..
8
Bigg Boss 9
Big Boss 9 Telugu: పాయే.. బిగ్ బాస్ షోతో నాగార్జున ఇజ్జత్ మొత్తం పాయే.. మరి ఈ టీఆర్పీలేమిటి సామి..
Virat Kohli Centuries: విరాట్ కోహ్లీ శ‌త‌కాల మోత‌.. సఫారీలపై బ్యాక్ టూ బ్యాక్ సెంచరీ
5
Virat Kohli
Virat Kohli Centuries: విరాట్ కోహ్లీ శ‌త‌కాల మోత‌.. సఫారీలపై బ్యాక్ టూ బ్యాక్ సెంచరీ
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. పౌర్ణమి ప్రత్యేకం, ఈ రాశికి శుభవార్త, నూతన ఉత్తేజం..
5
Today Horoscope December 4
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. పౌర్ణమి ప్రత్యేకం, ఈ రాశికి శుభవార్త, నూతన ఉత్తేజం..
Traffic Challan: వాహనదారులకు బిగ్‌ షాక్‌.. 100 శాతం రాయితీ ఫేక్‌, అది వారికి మాత్రమే..!

Traffic Challan Fake News: డిసెంబర్ గిఫ్ట్ ట్రాఫిక్ చలాన్లపై డిస్కౌంట్ అనే వార్త ఫేక్ అని తేలిపోయింది. ఎన్నో రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్న వాహనదారులు ట్రాఫిక్ చలాన్లపై 50% లేదా 100% రాయితీ లభిస్తుందని ఎదురు చూపులు చూశారు. అలాంటి వారికి నిరాశే మిగిలింది. డిసెంబర్ 13వ తేదీన ట్రాఫిక్ చలాన్లపై లోక్‌ అదాలత్‌లో 100 శాతం వరకు రాయితీ లభిస్తుందని ప్రచారం జరిగింది. అయితే అది కేవలం ఫేక్ అని హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసులు ఎక్స్ వేదికగా తెలిపారు. ఇప్పటివరకు అలాంటి అధికారిక ప్రకటన తామేం చేయలేదని చెప్పారు. వాహనదారులు అనధికారిక ప్రకటనను నమ్మకూడదని.. కేవలం పోలీస్ హ్యాండ్ మాత్రమే చెక్ చేస్తూ ఉండాలని సూచించారు. ఇలాంటి ఫేక్ వార్తలతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలిపారు. అయితే పలు రాష్ట్రాల్లో అదే రోజున లోక్ అదాలత్‌ నిర్వహిస్తుండటంతో ఈ ప్రచారం జరిగినట్లు కూడా సమాచారం. 

Add Zee News as a Preferred Source

 100% రాయితీ లభిస్తుంది అనడంతో వాహనదారులు ఆనందానికి లోనయ్యారు. ఎందుకంటే సుదీర్ఘకాలం పాటు ట్రాఫిక్ చలాన్‌ల బకాయిలు ఉండటంతో వాహనదారులు 50% డిస్కౌంట్ లేకపోతే 100 శాతం రాయితీ వచ్చినప్పుడు చెల్లించవచ్చు అని ఎదురుచూపులు చూశారు. అలాంటి వారికి ఇది బిగ్ షాక్ అని చెప్పవచ్చు. ప్రధానంగా ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘాలను నిర్వహించిన వారికి ఈ ట్రాఫిక్ చలాన్లు విధించారు. అంటే హెల్మెట్ లేకపోవడం, సీట్‌ బెల్ట్ ధరించకపోవడం, సిగ్నల్ జంప్, రాంగ్ పార్కింగ్, ఓవర్ స్పీడ్ గా వెళ్లినవారిపై ట్రాఫిక్ చలాన్‌లు విధించారు. ఇలాంటి వారి కోసం 100% రాయితీ లభిస్తుంది అనగానే భారీ ఊరటగా భావించారు.

 

 

 భారీ జరిమానాలు ఉన్నవాళ్లు తక్కువ డబ్బుతో చెల్లించవచ్చని ఎదురు చూశారు. అయితే డిసెంబర్లో లోక్ అదాలత్ నిర్వహిస్తున్నారు. 13వ తేదీ శనివారం రోజు పెండింగ్లో ఉన్న ఈ చలాన్ల చెల్లింపుల కోసం ప్రత్యేకంగా  నిర్వహిస్తున్నారు అనే వార్త వైరల్‌ అయింది. కానీ ఇది మన రాష్ట్రాల్లో కాదు ఇతర రాష్ట్రాల్లో జరుగుతోంది. దీనికి ముందుగానే టోకెన్లు ,ఇన్ వాయిస్ కాపీ, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కాపీ, వాహన రిజిస్ట్రేషన్ కాఫీ, ఆధార్ కార్డు లేదా ఓటర్ ఐడి కలిగి ఉండాల్సిందే. ఈ ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలకు లోకాదాలత్లో ఊరట లభిస్తుంది. అయితే ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ తెలంగాణలో లేదు. కేవలం హర్యానా, ఉత్తర ప్రదేశ్, గుజరాత్, తమిళనాడు వంటి ఇతర ప్రాంతాలలో నిర్వహిస్తున్నట్లు సమాచారం.

Also Read:​ పీఎఫ్‌ ఖాతాదారులకు అలెర్ట్‌.. ఇక ఆ డెడ్‌లైన్‌ పొడగించే అవకాశమే లేదు..!

Also Read:​ విద్యార్థులకు పండగో.. రేపు స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Traffic Challan Fake NewsHyderabad Traffic Challan UpdateTraffic Challan Discount RumoursHyderabad Police Announcement

Trending News