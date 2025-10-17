English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Hyderabad Traffic: హైదరాబాద్‌ నగర ప్రజలకు అలర్ట్.. ఈ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపు

Hyderabad Traffic: హైదరాబాద్‌ నగర ప్రజలకు అలర్ట్.. ఈ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపు

Traffic Diversion in Hyderabad: జూబ్లీహిల్స్ బైపోల్ నామినేషన్స్ నేపథ్యంలో శుక్రవారం యూసఫ్‌గూడ మీదుగా వెళ్లే వాహనాలను ట్రాఫిక్ మళ్లించారు. భారీ ఎత్తున ర్యాలీలు ఉండే అవకాశం ఉండడంతో ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం కలగకుండా చర్యలు తీసుకున్నారు.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Oct 17, 2025, 07:32 AM IST

Hyderabad Traffic: హైదరాబాద్‌ నగర ప్రజలకు అలర్ట్.. ఈ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపు

Traffic Diversion in Hyderabad: జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికలకు సంబంధించి నామినేషన్ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. వివిధ రాజకీయ పార్టీల నుంచి పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థులు యూసుఫ్‌గూడలో కోట్ల విజయ భాస్కర్ రెడ్డి ఇండోర్ స్టేడియం, కృష్ణ నగర్‌లలో చుట్టుపక్కల ఊరేగింపులు/ర్యాలీలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ ర్యాలీలలో ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొనే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో ఎలాంటి ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తకుండా అధికారులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు. ట్రాఫిక్ రద్దీ ఏర్పడకుండా కోట్ల విజయ భాస్కర్ రెడ్డి ఇండోర్ స్టేడియం వైపు ప్రయాణించకుండా ఉండాలని సూచించారు.

ట్రాఫిక్ మళ్లింపు ఇలా..

శుక్రవారం ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు డైవర్షన్ పాయింట్లు:

==> మైత్రివనం జంక్షన్ నుంచి యూసుఫ్‌గూడ బస్తీ, రహమత్‌నగర్, కార్మికనగర్, బోరబండ బస్ స్టాప్ వైపు వచ్చే ట్రాఫిక్‌ను యూసుఫ్‌గూడ బస్తీ వద్ద కృష్ణకాంత్ పార్క్-జీటీఎస్ టెంపుల్- కళ్యాణ్ నగర్- మోతీ నగర్-బోరబండ బస్ స్టాప్ వైపు మళ్లిస్తారు.

==> మైత్రివనం జంక్షన్ నుంచి యూసుఫ్‌గూడ చెక్ పోస్ట్, మాదాపూర్ వైపు వచ్చే వాహనాలను యూసుఫ్‌గూడ బస్తీ వద్ద ఆర్బీఐ క్వార్టర్స్-కృష్ణ నగర్ జంక్షన్-జూబ్లీ హిల్స్ చెక్‌పోస్ట్ వైపు మళ్లిస్తారు.

==> జూబ్లీహిల్స్ చెక్‌పోస్ట్, వెంకటగిరి నుంచి కోట్ల విజయ భాస్కర్ రెడ్డి స్టేడియం వైపు వెళ్లే వాహనాలను కృష్ణనగర్ జంక్షన్ వద్ద శ్రీనగర్ కాలనీ - పంజాగుట్ట వైపు మళ్లిస్తారు.

==> బోరబండ బస్ స్టాప్ నుంచి, కార్మికనగర్, రహమత్‌నగర్, యూసుఫ్‌గూడ చెక్ పోస్ట్ వైపు వెళ్లే వాహనాలను ప్రైమ్ గార్డెన్ ఫంక్షన్ హాల్, శ్రీ రామ్ నగర్ ఎక్స్ రోడ్ల వద్ద మిడ్‌ల్యాండ్ బేకరీ-జీటీఎస్ కాలనీ-కళ్యాణ్ నగర్ జంక్షన్-వెంగళారావునగర్- ఉమేష్ చంద్ర విగ్రహం యు టర్న్ - ఐసీఐసీఐ యు టర్న్ - మైత్రివనం జంక్షన్ వైపు మళ్లిస్తారు.

==> పంజాగుట్ట నుంచి శ్రీనగర్ కాలనీ మీదుగా కృష్ణనగర్ వైపు వచ్చే ట్రాఫిక్‌ను శ్రీనగర్ కాలనీ పార్క్ వద్ద ఎంజె కాలేజ్ రోడ్-ఎస్‌ఎన్‌టీ జంక్షన్- లెఫ్ట్ టర్న్-ఎన్‌ఎఫ్‌సీఎల్ వైపు మళ్లిస్తారు.

ప్రజలు ట్రాఫిక్ మళ్లింపును గమనించి.. సహకరించాలని హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు కోరారు. కార్ల పార్కింగ్ కోసం యూసుఫ్‌గూడలోని మెట్రో పార్కింగ్ (జనకమ్మ తోట 1 & 2), సవేరా ఫంక్షన్ హాల్, మహమూద్ ఫంక్షన్ హాల్ స్థలం కేటాయించినట్లు తెలిపారు. 

Also Read: Telangana Bandh: ఈనెల 18న తెలంగాణ బంద్‌పై కేటీఆర్‌ సంచలన నిర్ణయం.. ఏమిటంటే..?

 Also Read: Telangana Cabinet: తెలంగాణ మంత్రివర్గ కీలక నిర్ణయాలు.. ఏమేమి తీసుకున్నారో తెలుసా?

