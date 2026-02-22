English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Akarsitha Movie: త్రిగుణ్ హీరోగా కొత్త మూవీ.. ‘ఆకర్షిత’ గ్రాండ్‌గా లాంచ్

Akarsitha Movie: త్రిగుణ్ హీరోగా కొత్త మూవీ.. ‘ఆకర్షిత’ గ్రాండ్‌గా లాంచ్

Akarsitha Movie: త్రిగుణ్, పదినే కుమార్ హీరోహీరోయిన్స్‌గా.. సూరిశెట్టి కిషోర్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న కొత్త చిత్రం ‘ఆకర్షిత’. హైదరాబాద్‌లోని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌లో ఘనంగా పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభమైంది. లక్కీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై కోరె సందీప్ యాదవ్, శ్రీకాంత్ బట్టు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.    

Written by - ZH Telugu Desk | Last Updated : Feb 22, 2026, 10:22 AM IST

Trending Photos

Free Bus: తెలంగాణ మహిళలకు మహిళలకు ఫ్రీ బస్ ప్రయాణం.. రూ.50 చెల్లిస్తేనే..
5
Telangana Free Bus Scheme
Free Bus: తెలంగాణ మహిళలకు మహిళలకు ఫ్రీ బస్ ప్రయాణం.. రూ.50 చెల్లిస్తేనే..
Star Heroin Comments: నిజమే డబ్బుల కోసం తప్పుడు పని చేశా.. రాజకీయ నాయకుడి కొడుకుతో సన్నిహితంగా ఉన్నా: హీరోయిన్
6
Sherlyn Chopra
Star Heroin Comments: నిజమే డబ్బుల కోసం తప్పుడు పని చేశా.. రాజకీయ నాయకుడి కొడుకుతో సన్నిహితంగా ఉన్నా: హీరోయిన్
Agarwood Tree: 10 తులాల బంగారం అమ్మినా ఈ చెట్టును కొనలేరు.. అత్యంత ఖరీదైన చెట్టు ఇదే!
6
Agarwood Tree
Agarwood Tree: 10 తులాల బంగారం అమ్మినా ఈ చెట్టును కొనలేరు.. అత్యంత ఖరీదైన చెట్టు ఇదే!
Gold Price Today: పసిడి ప్రియులకు భారీ షాక్.. గోల్డ్ రేట్స్ దూకుడు.. ఫిబ్రవరి 22వ తేదీ, ఆదివారం ధరలు ఇవే..!
5
Today Gold Rate
Gold Price Today: పసిడి ప్రియులకు భారీ షాక్.. గోల్డ్ రేట్స్ దూకుడు.. ఫిబ్రవరి 22వ తేదీ, ఆదివారం ధరలు ఇవే..!
Akarsitha Movie: త్రిగుణ్ హీరోగా కొత్త మూవీ.. ‘ఆకర్షిత’ గ్రాండ్‌గా లాంచ్

Akarsitha Movie: త్రిగుణ్, పదినే కుమార్ జంటగా.. సూరిశెట్టి కిషోర్ దర్శకత్వంలో ఆకర్షిత మూవీ రానుంది. లక్కీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ బ్యానర్‌పై కోరె సందీప్ యాదవ్, శ్రీకాంత్ బట్టు ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. రాజ్ కుమార్  కసిరెడ్డి, అదుర్స్ రఘు, సత్యం రాజేష్, రవివర్మ, ప్రియా తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. హైదరాబాద్‌లోని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌లో ఈ మూవీకి సంబంధించిన పూజా కార్యక్రమాలు ఘనంగా జరిగాయి. ముహూర్తపు సన్నివేశానికి సి. కళ్యాణ్ క్లాప్ కొట్టగా.. ప్రముఖ జ్యోతిశ్య నిపుణులు వేణు స్వామి స్క్రిప్ట్‌ను అందజేశారు. అనంతరం ఆకర్షిత టైటిల్‌ను నటి ప్రియ ఆవిష్కరించారు. ఈ మూవీకి సినిమాటోగ్రాఫర్ షేక్ హజారత్ (వలి) కెమెరామెన్‌గా వర్క్ చేస్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

అనంతరం జరిగిన మీడియా సమావేశంలో హీరో త్రిగుణ్ మాట్లాడుతూ.. మంచి టీమ్.. మంచి సినిమాతో తాము రాబోతున్నామని చెప్పారు. త్వరలోనే షూటింగ్ ప్రారంభిస్తామన్నారు. నటుడు రోలర్ రఘు మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమాలో తాను కొత్త పాత్రలో కనిపిస్తానని.. డైరెక్టర్ కిషోర్ కొత్తగా చూపిస్తారని అన్నారు. రవి వర్మ మాట్లాడుతూ.. తమ సినిమా అందరినీ ఆకర్షిస్తుందని నమ్ముతున్నానని చెప్పారు. త్రిగుణ్‌ తనకు సొంత తమ్ముడిలాంటి వాడని.. తనతో ఇది 8వ సినిమా అని తెలిపారు. నటి ప్రియ మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమా అందరికీ నచ్చుతుందని నమ్ముతున్నానని.. సక్సెస్‌ మీట్‌లో అందరూ మళ్లీ తప్పకుండా కలుద్దామని అన్నారు. 

కసిరెడ్డి రాజ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ.. ఈ మూవీ కథను రెండేళ్ల క్రితం విన్నప్పుడు తాను షాక్ అయ్యానని.. ఇందులో అన్ని అంశాలు ఉంటాయన్నారు. ప్రేక్షకులను తప్పకుండా ఆకట్టుకుంటుందన్నారు. దర్శకుడు సూరిశెట్టి కిషోర్ మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమా చాలా కొత్తగా ఉంటుందన్నారు. సీతమ్మని తీసుకురావడానికి రాముడికి వారధి అవసరమైందని.. మా సినిమాను ప్రేక్షకుల్లో తీసుకువెళ్లేందుకు మీడియా తమకు వారధిలా సపోర్ట్ చేస్తుందన్నారు. 

టెక్నీకల్ టీమ్:

==> బ్యానర్ : లక్కీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌
==> ప్రొడ్యూసర్స్ : కోరే సందీప్ యాదవ్, శ్రీకాంత్ బట్టు 
==> డైరెక్టర్: సూరిశెట్టి కిషోర్ 
==> DOP : షేక్ హజారత్ (వలి) 
==> మ్యూజిక్: రోహిత్ బాబు 
==> ఆర్ట్ డైరెక్టర్ : ఎస్ అర్జున్
==> సాహిత్యం : పూర్ణా చారి, తిరుపతి
==> ప్రొడక్షన్ కంట్రోలర్: మాజేటి కృష్ణ
==> PRO: సాయి సతీష్

Also Read: Weight Loss: 5 నెలల్లో 20 కిలోలు తగ్గిన సీరియల్ నటి.. ఉదయం లేవగానే తాగేది ఇదే!

Also Read: Uday Kiran: ఉదయ్ కిరణ్ భార్య విషిత ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందో..? ఎక్కడ ఉందో తెలుసా..?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

AkarsithaTrigunAkarsitha Movie LaunchTrigun New MovieAkarsitha Telugu Movie

Trending News