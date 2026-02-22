Akarsitha Movie: త్రిగుణ్, పదినే కుమార్ జంటగా.. సూరిశెట్టి కిషోర్ దర్శకత్వంలో ఆకర్షిత మూవీ రానుంది. లక్కీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై కోరె సందీప్ యాదవ్, శ్రీకాంత్ బట్టు ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. రాజ్ కుమార్ కసిరెడ్డి, అదుర్స్ రఘు, సత్యం రాజేష్, రవివర్మ, ప్రియా తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. హైదరాబాద్లోని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో ఈ మూవీకి సంబంధించిన పూజా కార్యక్రమాలు ఘనంగా జరిగాయి. ముహూర్తపు సన్నివేశానికి సి. కళ్యాణ్ క్లాప్ కొట్టగా.. ప్రముఖ జ్యోతిశ్య నిపుణులు వేణు స్వామి స్క్రిప్ట్ను అందజేశారు. అనంతరం ఆకర్షిత టైటిల్ను నటి ప్రియ ఆవిష్కరించారు. ఈ మూవీకి సినిమాటోగ్రాఫర్ షేక్ హజారత్ (వలి) కెమెరామెన్గా వర్క్ చేస్తున్నారు.
అనంతరం జరిగిన మీడియా సమావేశంలో హీరో త్రిగుణ్ మాట్లాడుతూ.. మంచి టీమ్.. మంచి సినిమాతో తాము రాబోతున్నామని చెప్పారు. త్వరలోనే షూటింగ్ ప్రారంభిస్తామన్నారు. నటుడు రోలర్ రఘు మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమాలో తాను కొత్త పాత్రలో కనిపిస్తానని.. డైరెక్టర్ కిషోర్ కొత్తగా చూపిస్తారని అన్నారు. రవి వర్మ మాట్లాడుతూ.. తమ సినిమా అందరినీ ఆకర్షిస్తుందని నమ్ముతున్నానని చెప్పారు. త్రిగుణ్ తనకు సొంత తమ్ముడిలాంటి వాడని.. తనతో ఇది 8వ సినిమా అని తెలిపారు. నటి ప్రియ మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమా అందరికీ నచ్చుతుందని నమ్ముతున్నానని.. సక్సెస్ మీట్లో అందరూ మళ్లీ తప్పకుండా కలుద్దామని అన్నారు.
కసిరెడ్డి రాజ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ.. ఈ మూవీ కథను రెండేళ్ల క్రితం విన్నప్పుడు తాను షాక్ అయ్యానని.. ఇందులో అన్ని అంశాలు ఉంటాయన్నారు. ప్రేక్షకులను తప్పకుండా ఆకట్టుకుంటుందన్నారు. దర్శకుడు సూరిశెట్టి కిషోర్ మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమా చాలా కొత్తగా ఉంటుందన్నారు. సీతమ్మని తీసుకురావడానికి రాముడికి వారధి అవసరమైందని.. మా సినిమాను ప్రేక్షకుల్లో తీసుకువెళ్లేందుకు మీడియా తమకు వారధిలా సపోర్ట్ చేస్తుందన్నారు.
టెక్నీకల్ టీమ్:
==> బ్యానర్ : లక్కీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్
==> ప్రొడ్యూసర్స్ : కోరే సందీప్ యాదవ్, శ్రీకాంత్ బట్టు
==> డైరెక్టర్: సూరిశెట్టి కిషోర్
==> DOP : షేక్ హజారత్ (వలి)
==> మ్యూజిక్: రోహిత్ బాబు
==> ఆర్ట్ డైరెక్టర్ : ఎస్ అర్జున్
==> సాహిత్యం : పూర్ణా చారి, తిరుపతి
==> ప్రొడక్షన్ కంట్రోలర్: మాజేటి కృష్ణ
==> PRO: సాయి సతీష్
