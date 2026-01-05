Kavitha Politics: 'తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో కేసీఆర్ వెంట అందరూ అడుగులో అడుగు వేసి పని చేశారు. ఉద్యమం ప్రారంభమైన ఆరేళ్లకు కవిత వచ్చారు. తెలంగాణ ఉద్యమం ఉవ్వెత్తున ఎగిసిన పడుతున్న సమయంలో అందరూ కలిసి వచ్చారు. అలానే కవిత వచ్చారు. అందరిలా ఆమె కూడా పని చేయడంతో కేసీఆర్ ఆమెకు ఎంపీగా, ఎమ్మెల్సీగా అవకాశం ఇచ్చారు. కవిత ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్న మాటలు బాధేస్తున్నాయి. ఆరోజుల్లో మీరు ఎంత మందికి పదవులు ఇచ్చారు? ఎంత మంది బీసీలకు మీరు పదవులు ఇప్పించారు?' అని ప్రశ్నించారు.
హైదరాబాద్లోని తెలంగాణ భవన్లో ఏర్పాటుచేసిన మీడియా సమావేశంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే గొంగిడి సునీతతో కలిసి మాజీ జెడ్పీ చైర్పర్సన్ తుల ఉమ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'కవిత జైలుకు వెళ్లినప్పుడు పార్టీకి ఎంత నష్టం జరిగిందో అందరికీ తెలుసు. జైలులో ఉన్నప్పుడు మిమ్ములను మీ కోసం ఎంత కష్టపడి అక్కడే ఉన్నారో అందరికీ తెలుసు. జైలులో ఉన్నప్పుడు బీజేపీ మెప్పు కోసం మాట్లాడారో తెల్వదా? బీజేపీకి మద్దతునిస్తూ పోస్టులు పెట్టిన సంగతి మర్చిపోతే ఎలా? అయోధ్య రాముడి గురించి పోస్టులు పెట్టి పొద్దున్నే డిలీట్ చేసింది మీరు కాదా?' అని తుల ఉమ నిలదీశారు.
'జాగృతి జాగృతి అంటున్నారు మీరు చేసే జాగృతి కార్యక్రమాలకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు పని చేయలేదా? బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు లేనిదే మీరు ఊర్లలో మీ జాగృతి కార్యక్రమాలు చేశారా? తెలంగాణ ప్రజలు తెలంగాణ కోసం అన్ని వదులుకొని పని చేశారు. నీలాగా ఎలాంటిది ఆశించలేదు? అనేక మంది ఉద్యమకారులకు ఉద్యోగాలు వచ్చాయి. అనేక కార్యక్రమాలు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆనాడు చేసింది.
మీకు ఏదో నష్టం జరిగినట్లు చెబుతున్నారు. శాసనమండలిలో మీ వ్యక్తిగత విషయాలు చెప్పడానికా? ప్రజా సమస్యలు కదా శాసన మండలిలో చెప్పాల్సినవి. శాసన మండలిలో మాట్లాడిన మాటలు ఎవరికి లాభం జరుగుతుంది' అని తుల ఉమ వివరించారు.
'కేసీఆర్పై రోజు తిట్టే వారికి లాభం జరుగుతుందా? మీరు బీఆర్ఎస్ పార్టీని రోజు విమర్శిస్తే మర్చిపోతే ఎలా? మద్యం కుంభకోణం సమయంలో ప్రధాన పత్రికలను ఉద్దేశించి తప్పుడు వార్తలు రాస్తే కేసులు పెడతా అన్నారు పెట్టరా? ఇవాళ తను కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న పద్దతి పాలన వారికి నష్టం జరిగింది. ఈ వర్గాలకు నష్టం జరిగిందో అని కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది. ఆమె వ్యక్తిగత విషయాలు కోసం ఆమె కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నది. ఆమె ఆవేదనతో బీఆర్ఎస్ పార్టీకి, కేసీఆర్కు నష్టం చేసే పని చేస్తోంది' అని మాజీ జెడ్పీ చైర్పర్సన్ తుల ఉమ తెలిపారు.
'లిక్కర్ స్కాంలో నీ పాత్ర లేదని ఇదే లక్ష్మీనరసింహ స్వామి మీద ప్రమాణం చేస్తారా?' అని కవితకు మాజీ జెడ్పీ చైర్పర్సన్ తుల ఉమ సవాల్ చేశారు. లిక్కర్ స్కాంతో కేజ్రీవాల్ అంతకు దిగజారి పోయారని తెలిపారు. ఆమె మాట్లాడే మాటలు తెలంగాణ ప్రజలు, పేదలకు బడుగు బలహీన వర్గాలకు లాభం చేకూర్చే విధంగా ఉండాలి. మీరు పార్టీ పెట్టుకోండి ఎవరికి అభ్యంతరం లేదు. అధికార పార్టీకి అండగా వారికి లాభం చేకూరే విధంగా మాట్లాడుతున్నారు. రోజు మీడియా ముందుకు వచ్చి ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు అందరికీ తెలుసు. కేసీఆర్ లేకపోతే కవిత ఎవరు?' అని తుల ఉమ ప్రశ్నించారు.
