US Fire Accident: అమెరికాలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. ఇద్దరు హైదరాబాదీల దుర్మరణం.. అసలేం జరిగిందంటే..?..

Two Hyderabad students died in America fire accident: అమెరికారలో ఘోర అగ్ని ప్రమాదం ఘటనలో ఇద్దరు హైదరాబాద్ కు చెందిన విద్యార్థులు చనిపోయారు. బర్మింగ్హామ్లోని ఒక అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్లో అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. ఘటన జరిగినప్పుడు ఆ అపార్ట్ మెంట్ లలో పది మంది వరకు విద్యార్థులు ఉన్నారు. రాత్రి పూట ఘటన జరగ్గానే కొంత మంది విద్యార్థులు బైటకు పరుగులు పెట్టారు. మరో గదిలో ఉన్న వారు బైటకు వచ్చే వరకు పొగలు రూమ్ అంతా అలుముకున్నాయి. దీంతో ఈ ఘటనలో హైదరాబాద్ కు చెందిన ఉడుముల సహాజ రెడ్డి (24) అక్కడికక్కడే చనిపోయింది. కూకట్ పల్లికి చెందిన మరో స్టూడెంట్ కూడా చనిపోయారు.
Two students from Telangana died in a fire accident in the United States on Thursday, December 4. The fire occurred in an apartment in Alabama state.
One of the deceased was identified as 24-year-old Sahaja Reddy Udumala, a cybersecurity professional and a resident of Jeedimetla… pic.twitter.com/ghwe7icA8h
జోడిమెట్ల వెంకటాపూర్ రోడ్డులోని శ్రీనివాస కాలనీలో సహాజ రెడ్డి తన కుటుంబంతో కలసి ఉండేది. సహజారెడ్డి ఉన్నత విద్య కోసం నాలుగేళ్ల క్రితం అమెరికా వెళ్లారు. ఆమె చదువులు పూర్తవుతున్న సమయంలో ఈ దుర్ఘటన జరగడంతో కుటుంబ సభ్యులు గుండెలవిసేలా రోదిస్తున్నారు.మరోవైపు.. అమెరికాలోని భారత ఎంబసీ ఆమె మృతిపై తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసింది. ఆమె కుటుంబ సభ్యులతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నామని, అవసరమైన సహాయం అందజేస్తామని ప్రకటన విడుదల చేసింది. సహాజరెడ్డి తండ్రి..
ఉడుముల జయాకర్ రెడ్డి హైదరాబాద్లోని టీసీఎస్లో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిగా, ఆమె తల్లి శైలజ బచ్చన్నపేట మండలంలో ఎస్జీటీగా పని చేసి, డిప్యుటేషన్పై ఇటీవల హైదరాబాద్ వచ్చారు. జోడిమెట్లలో నివాసం ఉంటున్న వీరికి ఇద్దరు కుమార్తెలు. పెద్ద కుమార్తె సహజారెడ్డి 2021లో ఎంఎస్ చదువు కోసం అమెరికా వెళ్లారు.చిన్న కుమార్తె హైదరాబాద్లోనే బీబీఎస్ కోచింగ్ తీసుకుంటోంది.
తన కూతురు ఉన్నత చదువులు చదువుకుని గొప్ప ఉద్యోగం చేస్తుందని ఎన్నో ఆశలతో పంపామని కానీ తమకు దేవుడు అన్యాయంచేశాడని విలపిస్తున్నారు. అపార్ట్ మెంట్ లో మంటలకు గల కారణాలపై యూఎస్ పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. రాత్రి పూట మంటలు, పొగలు వ్యాపించడం , నిద్రలోనే ఇద్దరు చనిపోయారని అక్కడివారు చెబుతున్నారు.
