  • Hyderabad: జాబ్ నోటిఫికేషన్ కోసం స్టూడెంట్ ఆత్మహత్య.. మరోసారి దిల్ సుఖ్ నగర్ లో హైటెన్షన్..

Govt job aspirants protest at dilsukhnagar:  చాలా రోజుల నుంచి గవర్నమెంట్ జాబ్ కోసం ప్రిపేర్అవుతున్న యువకుడు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు.ఈ ఘటనతో మరోసారి నిరుద్యోగులు రొడ్కెక్కారు.ఈ ఘటన తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 7, 2026, 10:51 PM IST
  • దిల్ సుఖ్ నగర్ లో నిరుద్యోగుల నిరసన..
  • రేవంత్ పై మండిపాటు..

Unemployed youth protest for govt job calendar in dilsukh nagar: తెలంగాణలో నిరుద్యోగులు మరోసారి రోడ్డు మీదకు వచ్చారు. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే జాబ్ క్యాలెండర్ లు ఇస్తామని హమీ ఇచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి అధికారం రాగానే ఆ విషయంమర్చిపోయాడని నిరుద్యోగులు ఆగ్రహంవ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే పలు మార్లు అశోక్ నగర్, దిల్ సుఖ్ నగర్ లలో పోలీసు, గ్రూప్స్ అభ్యర్థులు నిరసనలకు దిగారు. ఈక్రమంలో తాజాగా.. హన్మకొండకి చెందిన నిరుద్యోగి బండారి కుమారస్వామి ఎన్నిరోజుల నుంచిప్రిపేర్ అవుతున్న కూడా సర్కారు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడంలేదని తీవ్రమనస్తాపానికి గురై ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. దీంతో నిరుద్యోగులు దిల్ సుఖ్ నగర్లో క్యాండిల్ ర్యాలీ నిర్వహించారు.

కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. మొత్తంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వంను ఏకీపారేశారు. ఇటీవల రేవంత్ రెడ్డి 70 వేల జాబ్ లు ఇచ్చామనడంను నిరుద్యోగ అభ్యర్థులు తప్పుపడతున్నారు. అంతేకాకుండా ఎన్నిరోజులు ఇంకా నోటిపికేషన్ లు, జాబ్ క్యాలెండర్ లు అంటూ కాలాయాపన చేస్తారని నిరుద్యోగులుమండిపడుతున్నారు.

మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ కు బుద్ది చెప్పాలని నిరుద్యోగులు ప్రజల్ని కోరుతున్నారు. మరోసారి నిరుద్యోగులు తమ డిమాండ్లను నెరవేర్చాలని భారీగా దిల్ సుఖ్ నగర్ లో రోడ్డుమీద నిరసనలు చేశారు. దీంతో పోలీసులు భారీగా చేరుకున్నారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరక్కుండా చర్యలు తీసుకున్నారు. 

Read more: Ktr on Revanth: రేవంత్ ఫ్రస్ట్రేషన్‌ వెనుక అసలు సీక్రెట్ అదే.. షాకింగ్ నిజం బైటపెట్టిన కేటీఆర్..

 గత కొన్నిరోజులుగా నిరుద్యోగులు జాబ్ నోటిఫికేషలు విడుదల చేయాలని,  జాబ్ క్యాలెండర్ ను ప్రకటించాలని అనేక మార్లు ప్రభుత్వంకు తమ గొడును చెప్పుకున్నారు. అయిన కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పోలీసుల్ని అడ్డు పెట్టుకుని అరాచకంచేస్తుందని అభ్యర్థులు మండిపడుతున్నారు. వెంటనే జాబ్ క్యాలెండర్ ను ప్రకటించాలని నిరుద్యోగులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.  రాహుల్ గాంధీ ఇచ్చిన హమీలను మర్చిపోయారని అభ్యర్థులు ఆదేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ రెండెళ్లలో ఎన్ని జాబ్ లు ఇచ్చారో చెప్పాలని కాంగ్రెస్ కు సవాల్ విసురుతున్నారు. 
 

 

 

