Bandi Sanjay: ఒక్క చాన్స్ ప్లీజ్.. తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికలపై బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Union minister bandi Sanjay appeal to voters municipal elections: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం మరోసారి ఎన్నికల రచ్చ మొదలైంది. ఇప్పటికే ఆయాపార్టీలు కూడా మున్సిపాల్ ఎన్నికలపై ప్రచారం జోరును పెంచాయి. పార్టీ గుర్తుపు జరిగే ఈ ఎన్నికల్లో మరోసారి సత్తా చాటాలని అన్ని పార్టీలు కూడా తమదైన వ్యూహలతో ముందుకు పోతున్నాయి. ఈ క్రమంలో కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ సికింద్రాబాద్ లోని క్లాసిక్ గార్డెన్ లో జరిగిన ‘బీజేపీ మున్సిపల్ ఎన్నికల విజయ సంకల్ప సమ్మేళనం’లో పాల్గొన్నారు. ఆయన చేసిన కామెంట్స్ ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారాయి.
రాబోయే మున్సిపాలిటీ బీజేపీకి ఒక్క అవకాశం ఇవ్వాలని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ ప్రజలను అభ్యర్థించారు. అదే విధంగా మున్సిపాలిటీల్లో, కార్పొరేషన్లలో మార్క్ ఏంటో చూపిస్తామన్నారు. అత్యధిక కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీలు గెలిపిస్తే కేంద్రం నుండి అధిక నిధులు తెస్తామన్నారు. అవసరమైతే సీఎస్సార్ నిధులు తెచ్చి బీజేపీ పాలిత మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లను డెవలప్ మెంట్ చేసే దిశగా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. కాంగ్రెస్ రెండేళ్ల పాలనలో మున్సిపాలిటీలకు ఖర్చు చేసిన నిధులపై శ్వేత పత్రం విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
బీఆర్ఎస్ కు ఓటేస్తే... గెలిచిన వాళ్లంతా మళ్లీ కాంగ్రెస్ గూటికే వెళతారన్నారు. కరీంనగర్, నిజామాబాద్, బైంసా, నిర్మల్ లో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పార్టీలతో మజ్లిస్ దోస్తీ చేస్తుందని అన్నారు. బీజేపీ గెలిచే చోట ఓట్లను తారుమారు చేసి మజ్లిస్ కు అధిక సీట్లు వచ్చేలా డీలిమిటేషన్ పేరుతో కాంగ్రెస్ కుట్రలు చేసిందన్నారు. తమకు ఒక్క చాన్స్ ఇస్తే.. కాంగ్రెస్, మజ్లిస్, బీఆర్ఎస్ కుట్రలను చిత్తు చేస్తామన్నారు. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పైసలను నమ్ముకుని గెలవాలనుకుంటున్నాయని కానీ బీజేపీ ప్రజలను నమ్ముకుని ఎన్నికల్లోకి వెళుతోందన్నారు.
Read more: Brs ktr: రాహుల్ గాంధీ యేడా పడుకున్నవ్.!. మరోసారి నిప్పులు చెరిగిన కేటీఆర్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
అభివృద్ధి, ప్రజా సమస్యలు, హిందుత్వం.... ఈ 3 అంశాలే బీజేపీ ఎన్నికల ఎజెండాలని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ అన్నారు. ఇక నుండి పోలింగ్ జరిగే వరకు ఒక్కో ఇంటికి 6 సార్లు వెళ్లాలని, ముఖ్యంగా వార్డుల వారీగా సమస్యలున్న చోటకే వెళ్లి భరోసా ఇవ్వలాని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ క్యాడర్ కు , నాయకులకు పిలుపునిచ్చారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి