English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Bandi Sanjay: ఫోన్ ట్యాపింగ్ పేరుతో ఇంకెన్నాళ్లీ డ్రామాలు..?.. సీఎం రేవంత్‌పై నిప్పులు చెరిగిన బండి సంజయ్..

Bandi Sanjay: ఫోన్ ట్యాపింగ్ పేరుతో ఇంకెన్నాళ్లీ డ్రామాలు..?.. సీఎం రేవంత్‌పై నిప్పులు చెరిగిన బండి సంజయ్..

Union minister Bandi sanjay on phone tapping case: ఫోన్ ట్యాపింగ్ సూత్రధారులైన తండ్రీకొడుకులను ఎందుకు విచారించడం లేదని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతేకాకుండా ఫామ్ హౌస్ కు, ఢిల్లీకి మధ్య ఒప్పందం కుదిరిందా ఏంటీ అంటూ సెటైర్ లు వేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 21, 2026, 12:27 PM IST
  • ఫోన్ ట్యాపింగ్ పై కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ సీరియస్..
  • రేవంత్ సర్కారుపై పంచ్ లు..

Trending Photos

Mega Daughter: రాజేంద్రప్రసాద్ గురించి ఆశ్చర్యకర వ్యాఖ్యలు చేసిన మెగా డాటర్..!
5
Chiranjeevi Daughter
Mega Daughter: రాజేంద్రప్రసాద్ గురించి ఆశ్చర్యకర వ్యాఖ్యలు చేసిన మెగా డాటర్..!
Pooja Hegde Controversy: క్యారీవాన్‌లో అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన హీరో ఎవరు..ఫైనల్ గా క్లారిటీ ఇచ్చిన పూజా హెగ్డే..!
5
Pooja Hegde controversy
Pooja Hegde Controversy: క్యారీవాన్‌లో అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన హీరో ఎవరు..ఫైనల్ గా క్లారిటీ ఇచ్చిన పూజా హెగ్డే..!
Tollywood Actress Pragathi: అప్పులు ఉన్నాయి.. అతను చాలా అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు..అందుకే సినిమాలు ఆపేసా..!
4
Tollywood Actress Pragathi
Tollywood Actress Pragathi: అప్పులు ఉన్నాయి.. అతను చాలా అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు..అందుకే సినిమాలు ఆపేసా..!
Iranian Rial vs Indian Rupee: ఈ దేశంలో అడుగుపెట్టగానే రూ.100 కాస్త రూ.12 లక్షలగా మారుతాయి.. మీరు విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న వెంటనే లక్షాధికారి అవుతారు..!!
7
Iran
Iranian Rial vs Indian Rupee: ఈ దేశంలో అడుగుపెట్టగానే రూ.100 కాస్త రూ.12 లక్షలగా మారుతాయి.. మీరు విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న వెంటనే లక్షాధికారి అవుతారు..!!
Bandi Sanjay: ఫోన్ ట్యాపింగ్ పేరుతో ఇంకెన్నాళ్లీ డ్రామాలు..?.. సీఎం రేవంత్‌పై నిప్పులు చెరిగిన బండి సంజయ్..

Union minister bandi Sanjay fires on cm revanth reddy govt phone tapping case: తెలంగాణలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహరం రాజకీయంగా సంచలనంగా మారింది. ఇప్పటి వరకు అధికారుల్ని  విచారించిన సిట్ ఇటీవల బీఆర్ఎస్ మాజీ మంత్రి హరీష్ రావును విచారించింది. అంతేకాకుండా దాదాపు 8 గంటల పాటు ఆయను ప్రత్యేకంగా విచారణ చేపట్టారు. దీనిపై బీఆర్ఎస్ మాత్రం సుప్రీంకోర్టు క్లీన్ చిట్ ఇచ్చిన రేవంత్ కేవలం ఏదో భయపెట్టాలని ఈ విధంగా నోటీసుల పేరుతో వేధిస్తున్నాడని మండిపడ్డారు. హరీష్ రావు అసెంబ్లీలో కాంగ్రెస్ మంత్రులకు చుక్కలు చూపించారని కేటీఆర్ అన్నారు. మరోవైపు ఫోన్ ట్యాపింగ్ విచారణ అనంతరం బైటకు వచ్చిన హరీష్ రావు సైతం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దిగజారుడు తనంకు ఇది నిదర్శనమన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

దమ్ముంటే తన విచారణ వీడియోను టెలికాస్ట్ చేయాలన్నారు. ఏదో లీకులు ఇచ్చుకుంటు ప్రజల్లో లేని అపోహలు క్రియేట్ చేస్తుంటాడని అన్నారు. మొత్తంగా ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహరం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఈ క్రమంలో కేంద్ర మంత్రిబండి సంజయ్ ఫోన్ ట్యాపింగ్ పై గత బీఆర్ఎస్, ఇప్పటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలపై మండిపడ్డారు.

సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గత రెండెళ్లుగా ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంటున్నాడని ఒక్కనేతను అయిన అరెస్ట్ చేశారా.. అంటూ మండిపడ్డారు. అదే విధంగా తన ఫోన్ ను కూడా ట్యాప్ చేశారంటూ హరీష్ రావు గతంలో చెప్పారన్నారు. ఇక కవిత సైతం ఇంటి అల్లుడు, కూతురు అయిన తన ఫోన్ లను కూడా ట్యాప్ చేశారని చెప్పిన విషయంను గుర్తు చేశారు.

ఢిల్లీకి, ఫాంహౌజ్ కు మధ్య ఇంకా డీల్ కుదరలేదా..?.. ఫోన్ ట్యాపింగ్ విచారణ పేరుతో ఇంకెన్నాళ్లీ డ్రామాలు ఆడతారంటూ.. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ మండిపడ్డారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ సూత్రధారులైన తండ్రీకొడుకులను ఎందుకు విచారించడం లేదన్నారు. కర్ర విరగదు... పాము చావదన్నట్లుగా సాగుతున్నగా ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు సాగుతుందన్నారు.

రెండేళ్లుగా సాగుతున్న విచారణలో కొండను తవ్వి కనీసం ఎలుకను కూడా పట్టేకపోయారని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కేసీఆర్ సర్కార్ మాదిరిగానే ప్రజా సమస్యల నుండి డైవర్ట్ చేసేందుకు ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసును వాడుకుంటున్నారన్నారు.

Read more: Telangana High Court: సీఎం రేవంత్‌కు తెలంగాణ హైకోర్టు ఝలక్.!. ఇక నుంచి ఆ ట్రాఫిక్ చలాన్లు వసూలు చేయోద్దంటూ కీలక ఆదేశాలు..

కాంగ్రెస్ సర్కార్ తీరును చూస్తుంటే రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికలదాకా ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసును సాగదీసేలా ఉన్నారన్నారు. విచారణ పేరుతో సిట్ సాగదీస్తున్న విచారణను చూసి జనం నవ్వుకుంటున్నారని బండి సంజయ్ సెటైర్ లు వేశారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి దమ్ముంటే ఫోన్ ట్యాపింగ్ సూత్రధారులను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్  సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి సవాల్ విసిరారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Bandi SanjayCM Revanth ReddyHarish RaoPhone Tapping CaseCongress Vs BRS

Trending News