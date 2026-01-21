Union minister bandi Sanjay fires on cm revanth reddy govt phone tapping case: తెలంగాణలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహరం రాజకీయంగా సంచలనంగా మారింది. ఇప్పటి వరకు అధికారుల్ని విచారించిన సిట్ ఇటీవల బీఆర్ఎస్ మాజీ మంత్రి హరీష్ రావును విచారించింది. అంతేకాకుండా దాదాపు 8 గంటల పాటు ఆయను ప్రత్యేకంగా విచారణ చేపట్టారు. దీనిపై బీఆర్ఎస్ మాత్రం సుప్రీంకోర్టు క్లీన్ చిట్ ఇచ్చిన రేవంత్ కేవలం ఏదో భయపెట్టాలని ఈ విధంగా నోటీసుల పేరుతో వేధిస్తున్నాడని మండిపడ్డారు. హరీష్ రావు అసెంబ్లీలో కాంగ్రెస్ మంత్రులకు చుక్కలు చూపించారని కేటీఆర్ అన్నారు. మరోవైపు ఫోన్ ట్యాపింగ్ విచారణ అనంతరం బైటకు వచ్చిన హరీష్ రావు సైతం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దిగజారుడు తనంకు ఇది నిదర్శనమన్నారు.
దమ్ముంటే తన విచారణ వీడియోను టెలికాస్ట్ చేయాలన్నారు. ఏదో లీకులు ఇచ్చుకుంటు ప్రజల్లో లేని అపోహలు క్రియేట్ చేస్తుంటాడని అన్నారు. మొత్తంగా ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహరం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఈ క్రమంలో కేంద్ర మంత్రిబండి సంజయ్ ఫోన్ ట్యాపింగ్ పై గత బీఆర్ఎస్, ఇప్పటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలపై మండిపడ్డారు.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గత రెండెళ్లుగా ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంటున్నాడని ఒక్కనేతను అయిన అరెస్ట్ చేశారా.. అంటూ మండిపడ్డారు. అదే విధంగా తన ఫోన్ ను కూడా ట్యాప్ చేశారంటూ హరీష్ రావు గతంలో చెప్పారన్నారు. ఇక కవిత సైతం ఇంటి అల్లుడు, కూతురు అయిన తన ఫోన్ లను కూడా ట్యాప్ చేశారని చెప్పిన విషయంను గుర్తు చేశారు.
ఢిల్లీకి, ఫాంహౌజ్ కు మధ్య ఇంకా డీల్ కుదరలేదా..?.. ఫోన్ ట్యాపింగ్ విచారణ పేరుతో ఇంకెన్నాళ్లీ డ్రామాలు ఆడతారంటూ.. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ మండిపడ్డారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ సూత్రధారులైన తండ్రీకొడుకులను ఎందుకు విచారించడం లేదన్నారు. కర్ర విరగదు... పాము చావదన్నట్లుగా సాగుతున్నగా ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు సాగుతుందన్నారు.
రెండేళ్లుగా సాగుతున్న విచారణలో కొండను తవ్వి కనీసం ఎలుకను కూడా పట్టేకపోయారని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కేసీఆర్ సర్కార్ మాదిరిగానే ప్రజా సమస్యల నుండి డైవర్ట్ చేసేందుకు ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసును వాడుకుంటున్నారన్నారు.
Read more: Telangana High Court: సీఎం రేవంత్కు తెలంగాణ హైకోర్టు ఝలక్.!. ఇక నుంచి ఆ ట్రాఫిక్ చలాన్లు వసూలు చేయోద్దంటూ కీలక ఆదేశాలు..
కాంగ్రెస్ సర్కార్ తీరును చూస్తుంటే రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికలదాకా ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసును సాగదీసేలా ఉన్నారన్నారు. విచారణ పేరుతో సిట్ సాగదీస్తున్న విచారణను చూసి జనం నవ్వుకుంటున్నారని బండి సంజయ్ సెటైర్ లు వేశారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి దమ్ముంటే ఫోన్ ట్యాపింగ్ సూత్రధారులను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి సవాల్ విసిరారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి