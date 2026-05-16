Union minister bandi Sanjay first reaction after bandi Bhagirath surrender in police station: పోక్సో కేసులో కేంద్ర మంత్రి కొడుకు బండి భగీరథ్ ఎట్టకేలకు పేట్ బషిరాబాద్ పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయాడు. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన కొడుకు పోలీసులు ఎదుట లొంగి పోవడం అంశంపై రియాక్ట్ అయ్యారు. మా అబ్బాయి ఏ తప్పు చేయలేదని పదేపదే చెప్పాడని అన్నారు. చట్టం ముందు అందరు సమానమే అని, న్యాయవ్యవస్థపై తనకు నమ్మకం ఉందన్నారు. వాస్తవానికి ఫిర్యాదు రాగానే ఆయనను స్టేషన్ లో అప్పగిద్దామనుకున్నట్లు చెప్పారు.
లాయర్లను సంప్రదించి మా వద్ద ఉన్న ఆధారాలను వారి ముందుంచాడు. దీంతో వారు అది చూసి కోర్టు వారు కేసును కొట్టేస్తారని, బెయిల్ తప్పకుండా వస్తుందని లాయర్లు చెప్పారని అన్నారు. దీని వల్ల తన కొడుకుని పోలీసులకు అప్పగించడంలో కొంత జాప్యం జరిగిందన్నారు.
నేను ఇంతకు ముందే చెప్పిన విషయాల్ని మరోసారి గుర్తు చేశారు. చట్టం ముందు నా బిడ్డైనా, సామాన్యుడైనా సమానమేనని స్పష్టం చేశారు. అందరం చట్టానికి లోబడి ఉండాల్సిందేనని తెల్చిచెప్పారు. ఈ రోజు కూడా బెయిల్ వస్తుందనే లాయర్లు చెప్పారన్నారు. కానీ ఇంకా జాప్యం చేయడం సరికాదనే ఉద్దేశంతో నేను మా అబ్బాయిని తీసుకొచ్చి పోలీసులకు లాయర్ల ద్వారా విచారణ కోసం అప్పగించినట్లు కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ క్లారిటీ ఇచ్చారు.
తనకు న్యాయ వ్యవస్థపై సంపూర్ణమైన నమ్మకముందన్నారు. సోమవారం నాడు కోర్టు ఉత్తర్వులు వెలువడే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ న్యాయ వ్యవస్థపై ఉన్న గౌరవంతో ఇంకా ఆలస్యం కావొద్దనే ఉద్దేశంతో మా అబ్బాయిని విచారణకు పంపించినట్లు కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ స్పష్టం చేశారు.
