Bandi Sanjay: మీ అవినీతి చిట్టా అంతా మా దగ్గరుంది.!. కాంగ్రెస్ మంత్రులపై బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Union minister bandi Sanjay sensational comments on cm revanth govt: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారాయి. అన్ని పార్టీలు కూడా ఒకరిపై మరోకరు ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణలు చేసుకుంటున్నాయి. ఎక్కడ చాన్స్ దొరికిన మాటల తూటాలు పేల్చుకుంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ తాజాగా.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఓవైసీ బ్రదర్స్ కళ్లలో ఆనందం చూసేందుకు జీహెచ్ఎంసీని విభజించారన్నారు. హిందువులు ఓట్లను చీల్చేందుకు కుట్రలు చేశారన్నారు.
కాంగ్రెస్ మంత్రుల అవినీతి చిట్టా మా దగ్గర ఉంది
అన్ని ఆధారాలు సేకరించి పెట్టాము
మంత్రులకు ఐఏఎస్ అధికారులు చంచాగిరి చేస్తూ.. వాళ్ళు సంపాదిస్తూ, వీళ్లకు ఎలా కూడపెడుతున్నారో కూడా తెలుసు - కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ pic.twitter.com/vBqipQDhMN
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) February 19, 2026
కోటిన్నర జనాభా , 40 వేల కోట్ల బడ్జెట్ ఉన్న ముంబై కార్పోరేషన్, ఢిల్లీ, చెన్నై కార్పోరేషన్ లను ఏనాడు విభజించలేదన్నారు. కానీ హైదరాబాద్ ను కుట్ర పూరితంగా విభజించారని ఎద్దేవా చేశారు. జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో ప్రజలు కాంగ్రెస్ ను మూసీలో ముంచెస్తారని జోస్యం చెప్పారు. అదే విధంగా కరీంనగర్ లో బీఆర్ఎస్ లు, కాంగ్రెస్ ల అక్రమాలను ప్రజలు బుద్ది చెప్పారన్నారు.
కార్పోరేషన్ ను సొంతం చేసుకునేందుకు ఎంత ప్రయత్నించిన.. ప్రజలు కాషాయంవైపు ఉన్నారన్నారు. అదే విధంగా తెలంగాణలోని కాంగ్రెస్ మంత్రుల అవినీతి చిట్టా తమదగ్గరుందన్నారు.
కొంత మంది ఐఏఎస్ లో అవినీతి చిట్టా తమదగ్గరుందని ఆ బండారంను బైటపెడతామన్నారు. కాంగ్రెస్ మంత్రులకు చంచాగిరి చేస్తు వారికి కొంత, తమకు కొంత అన్నట్లు వ్యవహరిస్తున్నారని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
