US - Iran - Israel War: మిడిల్ ఈస్ట్ లో యుద్ధ మేఘాలు.. హైదారాబాద్ నుంచి వెళ్లే ఇంటర్నేషనల్ విమానాలు రద్దు..

US - Iran - Israel War: అమెరికా  ఇరాన్‌ల మధ్య  యుద్ధం మొదలయ్యింది. ఈ యుద్ధ జ్వాలలు గల్ఫ్‌ అంతటా కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా గల్ఫ్ దేశాల్లో అమెరికాకు సంబంధించిన యుద్ద బేస్ లున్నాయి. పైగా యుద్ధం మొదలైన 24 గంటల్లోపే మెయిన్ టార్గెట్ ఖమేని ని అంతం చేయడంతో అమెరికా, ఇజ్రాయిల్ లక్ష్యం పూర్తైయినట్టైంది.  మరోవైపు ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్ యుద్ధం నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియా మొత్తంలో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. మరోవైపు హైదరాబాద్ నుంచి లండన్, అమెరికా వయా మిడిల్ ఈస్ట్ మీదే వెళ్లే విమాన రాకపోకపోకలపై తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 1, 2026, 12:36 PM IST

US - Iran - Israel War: మిడిల్ ఈస్ట్ లో యుద్ధ మేఘాలు.. హైదారాబాద్ నుంచి వెళ్లే ఇంటర్నేషనల్ విమానాలు రద్దు..

US - Iran - Israel War: ఇరాన్‌ లక్ష్యంగా అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌ భారీ దాడులు చేస్తోంది. దీనికి ప్రతిగా గల్ఫ్‌లోని అమెరికా స్థావరాలపై ఇరాన్‌ క్షిపణులు డ్రోన్లతో విరుచుకుపడుతోంది. ఆపరేషన్‌ ఎపిక్‌ ఫ్యూరీ  పేరుతో అగ్రరాజ్యం  దాడులు చేపట్టింది. మరోవైపు ఇజ్రాయిల్ మాత్రం ‘రూల్ ఆఫ్ లయన్’ పేరుతో ఇరాన్ పై విరుచుకుపడింది. ఎన్నో నెలల ప్లానింగ్ తర్వాత నిన్న శనివారం తామనుకున్న ప్లాన్ ను ఎక్స్ క్యూట్ చేసింది.  ఈ దాడుల్లో ఇరాన్‌ రక్షణశాఖ మంత్రి అమీర్‌ నసీర్జాదే, రివల్యూషనరీ గార్డ్స్‌ కమాండర్‌ మహమ్మద్‌ పాక్‌పౌర్‌ మృతి చెందినట్లు రాయిటర్స్‌ తెలిపింది.  ఇరాన్‌లో మొత్తం 201 మంది మరణించారు. 747 మంది గాయపడ్డారని సమాచారం. ఇరాన్‌ ప్రతి దాడుల కారణంగా UAE  ఒకరు మృతి చెందారు. ఇజ్రాయెల్‌లో 94 మంది  గాయపడ్డారు. అయితే ఖమేని మరణం తర్వాత కూడా మరో వారం రోజులు పాటు దాడులు కొనసాగుతాయని చెప్పినా.. అన్ని రోజులు యుద్ధం జరుగుతుందా.. ఒకటి రెండు రోజుల్లో ఈ యుద్దానికి ప్యాకప్ చెప్పే అవకాశాలే ఉన్నాయి. 

ఇక పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ మేఘాల నేపథ్యంలో భారత్ నుంచి యూరోప్, అమెరికా వయా దుబాయ్ వెళ్లే ఎన్నో విమానా సర్వీసలు రద్దు అయ్యాయి. దీంతో వివిధ పనుల కోసం వెళ్లే వాళ్లకు ఇది పెద్ద అశనిపాతం అనే చెప్పాలి. మరోవైపు అమెరికా వెళ్లాల్సిన విమాన మిడిల్ ఈస్ట్ కాకుండా.. మిగిలిన ప్రత్యామ్నాయ రూట్లను పరీశిలిస్తున్నారు. 

ఇరాన్ తో యుద్ద నేపథ్యంలో ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్ దేశం అంతా ఎమర్జన్సీ ప్రకటించారు. అంతటా ఎయిర్‌ రైడ్‌ సైరన్లు మోగుతున్నాయి. బంకర్లలో దాక్కోవాలంటూ ప్రజలకు ప్రభుత్వం సూచించింది.  ఇరాన్, గల్ఫ్‌లో యుద్ధ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో  పలు విమానాలు రద్దు అయ్యాయి. హైదరాబాద్‌ నుంచి అబుధాబి, కువైట్, దోహా, దుబాయ్‌ తదితర దేశాలకు రాకపోకలు సాగిస్తున్న 44అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులు రద్దు చేశాయి. శనివారం రాత్రి 8గంటల వరకు గల్ఫ్‌ దేశాల నుంచి రావాల్సిన 21 విమానాలు, శంషాబాద్‌ నుంచి వెళ్లాల్సిన 23 విమానాలు రద్దయ్యాయి. తాము ప్రకటించే వరకు టికెట్లు బుక్‌ చేసుకోవద్దని విమానయాన సంస్థల ప్రతినిధులు తెలిపారు.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

US Iran Israel warFlights cancelledDubaiiran israel warIran Supreme Leader Succession

