US - Iran - Israel War: మిడిల్ ఈస్ట్ లో యుద్ధ మేఘాలు.. హైదారాబాద్ నుంచి వెళ్లే ఇంటర్నేషనల్ విమానాలు రద్దు..

US - Iran - Israel War: ఇరాన్ లక్ష్యంగా అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ భారీ దాడులు చేస్తోంది. దీనికి ప్రతిగా గల్ఫ్లోని అమెరికా స్థావరాలపై ఇరాన్ క్షిపణులు డ్రోన్లతో విరుచుకుపడుతోంది. ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీ పేరుతో అగ్రరాజ్యం దాడులు చేపట్టింది. మరోవైపు ఇజ్రాయిల్ మాత్రం ‘రూల్ ఆఫ్ లయన్’ పేరుతో ఇరాన్ పై విరుచుకుపడింది. ఎన్నో నెలల ప్లానింగ్ తర్వాత నిన్న శనివారం తామనుకున్న ప్లాన్ ను ఎక్స్ క్యూట్ చేసింది. ఈ దాడుల్లో ఇరాన్ రక్షణశాఖ మంత్రి అమీర్ నసీర్జాదే, రివల్యూషనరీ గార్డ్స్ కమాండర్ మహమ్మద్ పాక్పౌర్ మృతి చెందినట్లు రాయిటర్స్ తెలిపింది. ఇరాన్లో మొత్తం 201 మంది మరణించారు. 747 మంది గాయపడ్డారని సమాచారం. ఇరాన్ ప్రతి దాడుల కారణంగా UAE ఒకరు మృతి చెందారు. ఇజ్రాయెల్లో 94 మంది గాయపడ్డారు. అయితే ఖమేని మరణం తర్వాత కూడా మరో వారం రోజులు పాటు దాడులు కొనసాగుతాయని చెప్పినా.. అన్ని రోజులు యుద్ధం జరుగుతుందా.. ఒకటి రెండు రోజుల్లో ఈ యుద్దానికి ప్యాకప్ చెప్పే అవకాశాలే ఉన్నాయి.
ఇక పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ మేఘాల నేపథ్యంలో భారత్ నుంచి యూరోప్, అమెరికా వయా దుబాయ్ వెళ్లే ఎన్నో విమానా సర్వీసలు రద్దు అయ్యాయి. దీంతో వివిధ పనుల కోసం వెళ్లే వాళ్లకు ఇది పెద్ద అశనిపాతం అనే చెప్పాలి. మరోవైపు అమెరికా వెళ్లాల్సిన విమాన మిడిల్ ఈస్ట్ కాకుండా.. మిగిలిన ప్రత్యామ్నాయ రూట్లను పరీశిలిస్తున్నారు.
ఇరాన్ తో యుద్ద నేపథ్యంలో ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్ దేశం అంతా ఎమర్జన్సీ ప్రకటించారు. అంతటా ఎయిర్ రైడ్ సైరన్లు మోగుతున్నాయి. బంకర్లలో దాక్కోవాలంటూ ప్రజలకు ప్రభుత్వం సూచించింది. ఇరాన్, గల్ఫ్లో యుద్ధ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో పలు విమానాలు రద్దు అయ్యాయి. హైదరాబాద్ నుంచి అబుధాబి, కువైట్, దోహా, దుబాయ్ తదితర దేశాలకు రాకపోకలు సాగిస్తున్న 44అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులు రద్దు చేశాయి. శనివారం రాత్రి 8గంటల వరకు గల్ఫ్ దేశాల నుంచి రావాల్సిన 21 విమానాలు, శంషాబాద్ నుంచి వెళ్లాల్సిన 23 విమానాలు రద్దయ్యాయి. తాము ప్రకటించే వరకు టికెట్లు బుక్ చేసుకోవద్దని విమానయాన సంస్థల ప్రతినిధులు తెలిపారు.
