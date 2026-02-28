Uthutha Herolu Review: ఉత్తుత్త హీరోలు రివ్యూ.. మహేష్ విట్టా రాయలసీమ కామెడీ ఫన్ ఎలా ఉందంటే..!

బిగ్ బాస్ ఫేమ్ మహేష్ విట్టా హీరోగా ప్రధాన పాత్రలో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం 'ఉత్తుత్త హీరోలు' ఈ శుక్రవారం ఆడియన్స్ తీర్పు కోరుతూ థియేటర్లలోకి వచ్చింది. హర్ష కోడాలి డైరెక్షన్ చేశాడు. సినీ రంగం నేపథ్యంలో నలుగురు ఫ్రెండ్స్ కథగా ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. దాదాపు 75 మంది నూతన నటీనటులను పరిచయం చేస్తూ చేసిన ఈ ప్రయత్నం ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
రాయలసీమలోని ప్రొద్దుటూరుకు చెందిన చందు (మహేష్ విట్టా) అతని దోస్తులు ఎలాగైనా సినిమాల్లో హీరోలు కావాలనుకుంటారు. ఈ క్రమంలో అందరు తలా ఇంత డబ్బులు వేసుకొని ఒక సినిమా మొదలుపెడతారు. అయితే ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లెమ్స్ సినిమా మిడిల్ లోనే ఆగిపోతుంది. ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో వారికి ఓ బంపర్ ఆఫర్ వస్తుంది. ఇంతకీ ఆ ఆఫర్ ఏమిటి ? ఆ ఆఫర్ వల్ల వీళ్ల జీవితాలు ఎలాొంటి మలుపులు తిరిగింది. చివరకు వీరు సినిమా పూర్తయిందా లేదా అనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
‘ఉత్తుత్త హీరోలు' సినిమా మహష్ విట్టా ఇమేజ్ కు అనుగుణంగా ఎలాంటి లాజిక్ వెతుక్కోండా చూస్తే సినిమాను ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. మహేష్ విట్టా మరోసారి తన యాక్టింగ్ తో కట్టిపడేసాడు. ముఖ్యంగా రాయలసీమ నేపథ్యంలో సరదా కామెడీ ప్రయత్నం చేశాడు దర్శకుడు.
మహేష్ విట్టా తనే నిర్మాతగా మారి చేసిన ఈ ప్రయత్నం బాగుంది. ముఖ్యంగా రాయలసీమ యాసతో కూడిన సరదా మాటలు ప్రేక్షకులను నవ్విస్తాయి. అక్కడ అందాలను చూపించడు. ఈ వీకెండ్ లో టైంపాస్ కోసం ఈ సినిమా చూడొచ్చు. మరి రాయలసీమ సంస్కృతిని సాంప్రదాయాలను చూపించే ప్రయత్నం చేశాడు. సినిమాకు జాన్ కే జోసెఫ్ నేపథ్య సంగీతం, సినిమాటోగ్రపీ బాగున్నాయి. సెట్టింగ్స్, విజువల్స్ ఆకట్టుకుంటాయి. స్నేహితుల మధ్య కెమిస్ట్రీ వర్కౌట్ అయింది. మహేష్ విట్లాతో కలిసి ఎస్.కే.రెడ్డి ఈ సినిమాను ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మిస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది. సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ సాగదీత బోర్ కొట్టిస్తుంది. సెకండాఫ్ ను కాస్త నిడివి తగ్గిస్తే బాగుండేది. లోపించింది. ముఖ్యంగా కొన్ని డబుల్ మీనింగ్ డైలాగులు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కు ఇబ్బంది పెట్టేలా ఉండటం పెద్ద డ్రా బ్యాక్.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
మహేష్ విట్టా తనదైన రాయసీమ యాసతో అదరగొట్టాడు. హీరోగా అతని ఎనర్జీ కనిపించింది. మిగిలిన నటీనటులు కొత్తవాళ్లైన తమ పాత్రలకు న్యాయం చేసారు. కామెడీ టైమింగ్లో తన మార్కు యాక్టింగ్ ఏంటో చూపెట్టాడు. హీరోయిన్ ప్రవీణ సోనీ తన పాత్రలో ఒదిగిపోయింది.స్నేహితుల పాత్రల్లో నటించిన వాళ్లు.. ఇతర నటీనటులు పర్వాలేదనిపించారు.
పంచ్ లైన్.. ‘ఉత్తుత్తి హీరోలు’.. రాయలసీమ నేపథ్యంలో సాగే ఓ సరదా ప్రయత్నం..
రేటింగ్: 2.5/5
