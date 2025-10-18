English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Hanumantha rao in bc bandh Video: బీసీ బంద్ నిరసనల్లో షాకింగ్ ఘటన.. రోడ్డు మీద పడిపోయిన వీ హనుమంత్ రావు.. వీడియో ..

Hanumantha rao in bc bandh Video: బీసీ బంద్ నిరసనల్లో షాకింగ్ ఘటన.. రోడ్డు మీద పడిపోయిన వీ హనుమంత్ రావు.. వీడియో ..

Bc Bandh protest in Hyderabad: బీసీ బంద్ నిరసనల్లో పాల్గొన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత హనుమంత్ రావు ఒక్కసారిగా రోడ్డు మీద పడిపోయారు. దీంతో కాంగ్రెస్ శ్రేణులు తీవ్ర ఆందోళనలకు గురయ్యారు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 18, 2025, 02:35 PM IST
  • రోడ్డు మీద పడిపోయిన హనుమంత రావు..
  • షాక్ లో కాంగ్రెస్ శ్రేణులు..

Trending Photos

Edge 60 Fusion 5G: దీపావళి ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఆఫర్స్.. చార్జర్ ధరకే MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G మొబైల్.. ఏకంగా రూ.16 వేల బోనస్!
5
Motorola Edge 60
Edge 60 Fusion 5G: దీపావళి ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఆఫర్స్.. చార్జర్ ధరకే MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G మొబైల్.. ఏకంగా రూ.16 వేల బోనస్!
Bank Holiday: రేపు శనివారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
5
Bank Holidays Tomorrow
Bank Holiday: రేపు శనివారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
EPS Pension: దీపాల పండుగ ముందు జాక్‌పాట్..రూ.2,000 పెరిగిన పెన్షన్..కొత్తగా పింఛన్ ఎంత వస్తుంది?
6
EPS Pension
EPS Pension: దీపాల పండుగ ముందు జాక్‌పాట్..రూ.2,000 పెరిగిన పెన్షన్..కొత్తగా పింఛన్ ఎంత వస్తుంది?
Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ ధమాకా.. కనీస పింఛన్‌ మూడు రెట్లు పెంపు?
6
pension hike
Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ ధమాకా.. కనీస పింఛన్‌ మూడు రెట్లు పెంపు?
Hanumantha rao in bc bandh Video: బీసీ బంద్ నిరసనల్లో షాకింగ్ ఘటన.. రోడ్డు మీద పడిపోయిన వీ హనుమంత్ రావు.. వీడియో ..

V Hanumantha rao falls down in bc reservation bandh protest: కాంగ్రెస్ పార్టీ బీసీల కోసం ఇటీవల స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో 42 శాతం రిజర్వేషన్ లు తీసుకొస్తు జీవో కూడా జారీ చేసింది. ఈ క్రమంలో దీనిపై హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టుల్లో కాంగ్రెస్ కు ఊహించని పరాభవం ఎదురైంది. ఈ నేపథ్యంలో అన్ని బీసీ సంఘాలు సీరియస్ అయ్యాయి. ఈ క్రమంలో అక్టోబర్ 18వ తేదీన తెలంగాణ బంద్ కు పిలుపునిచ్చాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

 

బీసీలకు రాజ్యాధికారమే టార్గెట్ గా ఈ బంద్ కు పిలుపునిచ్చాయి. అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా బంద్ కు సంఘీభావం తెలిపాయి.  హైదరాబాద్ లో ఎక్కడికక్కడ రోడ్ల మీద వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. ప్రజా రవాణా పూర్తిగా స్తంభించి పోయింది.ఈ నేపథ్యంలో బీసీ ర్యాలీలో అంబర్ పేటలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత హనుమంత్ రావు పాల్గొన్నారు.   ఫ్లెక్సీలు, ఫ్లకార్డులు పట్టుకుని నడుస్తుండగా ఆయన ఒక్కసారి కింద పడిపోయారు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

అంబర్ పేటలో బీసీ సంఘాల  బంద్ లో  భాగంగా.. హనుమంత్ రావు ర్యాలీగా ఫ్లెక్సీపట్టుకుని వెళ్తున్నారు. ఇంతలో ఫ్లెక్సీ కాస్త హనుమంత రావు కాలి కిందకు రావడంతో ఆయన ఒక్కసారిగా కింద పడిపోయారు.

ఈ ఘటనతో కాంగ్రెస్ శ్రేణులంతా షాక్ కు గురయ్యారు. వెంటనే హనుమంత రావుకు సపర్యలు చేశారు. కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకుని.. మరల హనుమంతన్న ర్యాలీలో యాక్టివ్ గా పాల్గొన్నారు. బీసీ రిజర్వేషన్లకు చట్టబద్ధత కల్పించాలని,  కేంద్ర ప్రభుత్వం బీసీ బిల్లు పాస్ చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.

Read more: Komatireddy Rajagopal reddy: పార్టీ కోసం సొంత ఆస్తులు అమ్ముకున్నా.. మరోసారి రేవంత్ పై రెచ్చిపోయిన చిన కోమటిరెడ్డి..

 మరోవైపు కొన్ని రోజుల క్రితం హనుమంత్ రావు ఆస్పత్రిలో అడ్మిట్ అయ్యారు. ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని ఇటీవల డిశ్చార్జీ అయ్యారు. ఈ క్రమంలో ఆయన ఒక్కసారిగా కింద పడిపోవడంతో ఆయన అభిమానులు, కాంగ్రెస్ శ్రేణులు ఒకింత ఆందోళనకు గురయ్యారు. 
 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

BC BandhBc reservations bandhV Hanumantha RaoTelangana bandhTelangana Politics

Trending News