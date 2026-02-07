English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Vande Bharat Train: వందే భారత్ రైళ్లు పేల్చేస్తామంటూ బెదిరింపులు.. రైల్వే శాఖ హై అలర్ట్..!!

Bomb Threat to Vande Bharat Trains: భారతీయ రైల్వేల్లో సరికొత్త శకం వందే భారత్ రైళ్లు. కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ సర్కారు వచ్చిన తర్వాత రైళు ప్రయాణంలో వచ్చి గణనీయమన మార్పుల్లో వందే భారత్ రైలు ప్రయాణం ఒకటి. ఎక్కవ దూరాన్ని తక్కువ సమయంలో చేరుకోవడంలో వందే భారత్ రైళ్లు ముందు వరుసలో ఉన్నాయి. అయితే వందే భారత్ అనే పేరును జీర్ణించుకోలేని కొంత మంది దేశ ద్రోహులు ఈ రైళ్లపై దాడులకు తెగపడుతున్నారు. తాజాగా వందేభారత్ రైళ్లలో బాంబ్ పెట్టామన్న ఓ వార్త ఇపుడు భారతీయ రైల్వే అధికారులను అప్రమత్తం చేసింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 7, 2026, 06:01 PM IST

Vande Bharat Train: వందే భారత్ రైళ్లు పేల్చేస్తామంటూ బెదిరింపులు.. రైల్వే శాఖ హై అలర్ట్..!!

Vande Bharat Rails Bomb threat: దేశంలో అత్యంత వేగంగా దూసుకెళ్తున్న వందే భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని భారీ విచ్ఛిన్నకర చర్యలకు కుట్ర జరుగుతోందన్న వార్త ఇప్పుడు రైల్వే వర్గాల్లో కలకలం రేపుతోంది. వందే భారత్ రైళ్లను పేల్చేస్తామంటూ గుర్తుతెలియని వ్యక్తి నుంచి దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులకు బెదిరింపు లేఖ అందడంతో భద్రతా దళాలు హై అలర్ట్ ప్రకటించాయి. ఈ నెల 3న పోస్టు ద్వారా రైల్వే జనరల్ మేనేజర్ కార్యాలయానికి ఒక లేఖ అందింది. ఆ లేఖలో హైదరాబాద్‌లో మకాం వేసిన నలుగురు సభ్యుల జిహాదీ బృందం వందే భారత్ రైళ్లను టార్గెట్‌గా చేసుకుని బాంబులు అమర్చి, సుమారు 250 మందిని హతమార్చడమే వారి ప్రధాన లక్ష్యమని ఆ ఆగంతకుడు హెచ్చరించాడు. లేఖ అందిన వెంటనే అప్రమత్తమైన రైల్వే రక్షణ దళం, ప్రభుత్వ రైల్వే పోలీస్, ఇంటెలిజెన్స్ విభాగాలు ముమ్మర తనిఖీలు చేపట్టాయి. 

ముఖ్యంగా సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్, విజయవాడ వంటి కీలక స్టేషన్లలో వందే భారత్ రైళ్లను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేస్తున్నారు. డాగ్ స్క్వాడ్, బాంబ్ స్క్వాడ్ బృందాలు రైల్వే ట్రాక్‌లను, కోచ్‌లను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నాయి. స్టేషన్లలోని సీసీటీవీ ఫుటేజీలను పరిశీలిస్తూ, అనుమానితుల కదలికలపై నిఘా పెంచారు.

రైల్వే అధికారులు ప్రయాణికులు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరారు. రైల్లో గానీ, ప్లాట్‌ఫారమ్ వద్ద గానీ ఏదైనా అనుమానాస్పద వస్తువు, వ్యక్తి కనిపిస్తే వెంటనే 139 టోల్ ఫ్రీ నంబర్‌కు లేదా స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం అందించాలని సూచించారు. ఈ లేఖ నిజమైనదా లేక ఎవరైనా ఆకతాయిలు పంపినదా అనే కోణంలోనూ పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

Bomb Threat on Vande Bharat Traintrain bomb threat vande bharatbomb threat on vande bharat trainbomb threat to vande bharat trainsvande bharat train threat

