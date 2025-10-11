Constable Review:‘కానిస్టేబుల్’ మూవీ రివ్యూ.. వరుణ్ సందేశ్ హిట్ కొట్టినట్టేనా..!

Constable Review: దసరా వీకెండ్ తర్వాత ఈ వారంలో పలు చిత్రాలు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాయి. అందులో వరుణ్ సందేశ్ హీరోగా నటించిన ‘కానిస్టేబుల్’ కూడా థియేట్రికల్ విడుదలైంది. మరి ఈ సినిమాతో వరుణ్ సందేశ్ హిట్ అందుకున్నట్టేనా.. లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం..
కథ విషయానికొస్తే..
‘కానిస్టేబుల్’ చిత్రాన్ని తెలంగాణ నేపథ్యంలో సాగుతుంది. శంకర్ పల్లి గ్రామంలోని మోకిలా మండలంలో వరుసగా కొన్ని హత్యలు జరుగుతుంటాయి. వాటిని ఎవరు చేసారు. ఎందుకు చేసారనే కోణంలో పోలీసులు ఇన్వెస్టిగేషన్ మొదలు పెడతారు. ఈ క్రమంలో ఆ ఊరి పోలీస్ స్టేషన్ లో కానిస్టేబుల్ గా పనిచేసే కాశీ (వరుణ్ సందేశ్) మేనకోడలు వరకు వస్తోంది. దీంతో ఈ హత్య కేసులను పర్సనల్ గా తీసుకున్న కాశీ.. డిపార్ట్ మెంట్ లో పెద్దల సహాకారం లేకుండా ఈ హత్య కేసులను ఎలా చేధించాడు ? ఈ క్రమంలో పలువురుపై ప్రేక్షకులకు అనుమానం వస్తోంది. కానీ వాళ్లందరు అనూహ్యంగా కన్నుమూస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో కానిస్టేబుల్ కాశీ.. ఈ కేసును ఎలా సాల్వ్ చేసాడనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
తెలుగులో పోలీస్ కథలతో వచ్చిన వందల చిత్రాలు ప్రేక్షకుల ఆదరణ పొందాయి. ముఖ్యంగా పోలీస్ డిపార్ట్ మెంట్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన చిత్రాలంటే క్రైమ్ మిస్టరీ ని బేస్ చేసుకొని దర్శకులు చాలా చిత్రాలు తెరకెక్కించారు. ఇక దర్శకుడు ఆర్యన్ సుభాన్ ఇలాంటి ఓ క్రైమ్ స్టోరీ చుట్టూ ఈ కథను అల్లుకున్నాడు. ఫస్టాఫ్ లో వరుస మర్డర్ లు జరగడం.. దాన్ని ఎవరు చేస్తున్నారు. ఎందుకు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పోలీస్ డిపార్ట్ మెంట్ లో అత్యంత కింది స్థాయికి చెందిన కానిస్టేబుల్.. పై అధికారుల మద్దతు లేకుండా ఈ కేసును చేధించడానికి ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేసాడనేది ఎంగజింగ్ గా అనిపిస్తాయి. తెలుగులో ఇలాంటి కథలు చాలానే వచ్చినా.. దర్శకుడు ఈ కథను మలిచిన విధానం ఆకట్టుకునే విధంగా ఉంది. ప్రస్తుతం టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని డిపార్ట్ మెంట్ సహాయం లేకుండా ఎలా ఈ కేసును సాల్వ్ చేసాడనేది ఆడియన్స్ ను ఎంగేజ్ చేస్తుంది. ఇందులో కూడా హత్యల్లో తన వాళ్లు ఒకరు చనిపోవడంతో హీరో ఈ కేసును పర్సనల్ తీసుకోవడం అనేది రొటిన్ రివేంజ్ డ్రామాగా కనిపిస్తోంది. అందులో సస్పెన్స్ మిళితం చేయడమనేది ఆడియన్స్ ను ఆకట్టుకునే అంశం.
ఫస్టాఫ్ లో ఓ ఐటెం సాంగ్.. మధ్య మధ్యలో ప్రేక్షకుల సహనాన్ని పరీక్ష పెట్టే కొన్ని సీన్స్ తప్పిస్తే.. ఓ కామన్ ఆడియన్ కోరుకునే అన్ని అంశాలు ఈ చిత్రానికి ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పాలి. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. ఉన్నంతలో పర్వాలేదనిపించాడు. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. తక్కువ బడ్జెట్ నాణ్యమైన ఔట్ పుట్ ను ఇచ్చారు. బ్యాక్ గ్రౌండ్ పర్వాలేదు.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
వరుణ్ సందేశ్ .. ఓ సాధారణ కానిస్టేబుల్ పాత్రలో ఒదిగిపోయిన తీరు ఆకట్టుకుంటుంది. కొన్ని యాక్షన్ సీన్స్ లో ఇరగదీసాడు. సెంటిమెంట్ సీన్స్ లో అతని నటన బాగుంది. హీరోయిన్ గా నటించిన మధులిక నటన ఓ మోస్తరుగా ఉంది. నటనలో మెరుగుపడాల్సిన అవసరం ఉంది. సెకండాఫ్ లో కనిపించిన భవ్యశ్రీ యాక్టింగ్ ఈ సినిమాకు ఎస్సెట్ గా నిలిచింది. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు.
పంచ్ లైన్.. ‘కానిస్టేబుల్’.. మెప్పించే క్రైమ్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్..
రేటింగ్: 2.75/5
