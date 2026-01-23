English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Hyderabad: హైదరాబాద్ లో వెల్లివిరిసిన మతసామరస్యం.. దర్గాలో ఘనంగా వసంత పంచమి వేడుకలు..

Hyderabad: హైదరాబాద్ లో వెల్లివిరిసిన మతసామరస్యం.. దర్గాలో ఘనంగా వసంత పంచమి వేడుకలు..

Vasant Panchami in Hyderabad dargah: వసంత పంచమి నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ లోని దర్గాలో ఘనంగా ఉత్సవాలు జరిగాయి. దీనిలో హిందువులతో పాటు ముస్లింలు కూడా పాల్గొన్నారు. మొత్తంగా దాదాపు 700 ఏళ్లుగా ఈ ఆచారంను పాటిస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 23, 2026, 07:37 PM IST
  • దర్గాలో వసంత పంచమి వేడుకలు..
  • భారీ ఎత్తున పాల్గొన్న హిందువులు..

Hyderabad: హైదరాబాద్ లో వెల్లివిరిసిన మతసామరస్యం.. దర్గాలో ఘనంగా వసంత పంచమి వేడుకలు..

Vasant Panchami 2026 celebrations in old city Sufi dargah:  దేశ వ్యాప్తంగా వసంత పంచమి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. చాలా మంది తమకు దగ్గరలోని ఆలయాలకువెళ్లి సరస్వతి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటున్నారు. మొత్తంగా సరస్వతి జన్మదినం నేపథ్యంలో ప్రత్యేకంగా సరస్వతి పూజలు, అక్షరాభ్యాసంలు చేయిస్తారు. ఈ రోజున ప్రారంభించే ఏ పూజలైన, వ్రతాలు అయిన వెయ్యిరెట్లు గొప్ప ఫలితాలు ఇస్తాయని పండితులు చెబుతారు. అందుకే ఈ రోజున చాలా మంది సరస్వతి అమ్మవారితో పాటు ఇతర దేవాతారధన చేస్తారు.

హైదరాబాద్ లోని పాతబస్తీలో   పత్తర్ ఘట్టీలో ఉన్న హజ్రత్ షేక్ జీ హలీ అబు ఉలాయిర్ దర్గాలో వందల ఏళ్లుగా వసంత పంచమి ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక్కడ జరిగే ఉత్సవాలకు హిందువులతో పాటు ముస్లింలు కూడా హజరవుతు మతసామరస్యంను చాటుకుంటున్నారు. ఈ రోజున దర్గాకు పూలతో అలంకరించి ప్రత్యేకంగా సూఫీ మెహఫిల్, కవ్వాలీ రాత్రులు నిర్వహిస్తారు.

 పదేళ్ల క్రితం, మేము కుతుబ్ షాహీ కాలం నాటి చారిత్రక ఆధారాల్లో వసంత పంచమి వేడుకలకు సంబంధించిన ఆధారాలను గుర్తించిన తర్వాత.. ఈ దర్గాలో ప్రారంభించినట్లు అక్కడి వారు చెబుతున్నారు. అదే విధంగా  కుతుబుద్దీన్ మత గురువైన నిజాముద్దీన్ శిష్యుడు ప్రముఖ కవి, సితార్ సంగీత విద్వాంసుడు అమీర్ ఖుస్రో.. మొదటిసారిగా వసంత పంచమి వేడుకలు నిర్వహించారని చరిత్ర పుటల్లో ఉన్నాయి.

తన మేనల్లుడి మరణంతో దిగులుగా ఉన్న నిజాముద్దీన్ ను ఆ బాధ నుంచి బయటకు తీసుకురావాలన్న ఉద్దేశ్యంతో అమీర్ ఖుస్రో వసంత పంచమిని నిర్వహించినట్లు చరిత్ర కారులు చెబుతున్నారు.

Read more: Video Viral: వామ్మో.. అరుంధతీ అమ్మామొగుడిలా ఉందెంటీ.!. యువతి శరీరంలో దెయ్యం.?.. వీడియో వైరల్..

మొత్తంగా వసంత పంచమి ఉత్సవాల నిర్వహణ ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. మరోవైపు భిన్నత్వంలో ఏకత్వంను చాటుకుంటు రెండు వర్గాల వారు ఈ వేడుకను ప్రతి ఏటా జరుపుకుంటున్నారని హైదరాబాద్ వాసులు అంటున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Vasant Panchami 2026HyderabadVasant Panchami celebrationsBasant in bloomvasant panchami puja

