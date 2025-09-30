English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hyderabad CP: హైదరాబాద్‌ పోలీస్‌ బాస్‌గా సజ్జనార్‌.. తొలి రోజే స్టార్ హీరోలకు వార్నింగ్‌

VC Sajjanar Takes Charge As Hyderabad Police Commissioner: ఆర్టీసీ ఎండీగా ఇన్నాళ్లు పని చేసిన వీసీ సజ్జనార్‌ హైద‌రాబాద్ పోలీస్‌ కమిషనర్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టారు. బాధ్యతలు చేపట్టిన తొలి రోజే సినీ పరిశ్రమకు మాస్‌ వార్నింగ్‌ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 30, 2025, 11:38 PM IST

Hyderabad Police Commissioner: పీపుల్ వెల్ఫేర్ పోలీసింగ్‌కు ప్రాధాన్యం ఇస్తామని.. శాంతిభ‌ద్ర‌త‌ల ప‌రిర‌క్ష‌ణలో రాజీప‌డ‌బోం హైదరాబాద్‌ కొత్త పోలీస్‌ కమిషనర్‌ వీసీ స‌జ్జ‌నార్‌ స్పష్టం చేశారు. 'న‌గ‌ర ప్ర‌జ‌ల భ‌ద్ర‌త‌కు కొత్త విధానం ఎంతగానో దోహదపడుతుంది. పీపుల్ వెల్పేర్ పోలీసింగ్‌లో భాగంగా శాంతి భ‌ద్ర‌త‌ల ప‌రిర‌క్ష‌ణ‌, ట్రాఫిక్-రోడ్డు భ‌ద్ర‌త, మ‌హిళలు న్నారుల భ‌ద్ర‌త‌, టెక్నాల‌జీలో ఏఐ వినియోగం, సైబ‌ర్ క్రైమ్స్-ఆర్థిక నేరాల నియంత్ర‌ణ, 24/7 సిటిజ‌న్ స‌ర్వీసెస్-సిబ్బంది సంక్షేమం, త‌దిత‌ర అంశాల‌పై దృష్టి సారిస్తాం' అని వెల్లడించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

హైద‌రాబాద్ బంజారాహిల్స్‌లోని ఇంటిగ్రేటెడ్ క‌మాండ్ కంట్రోల్ సెంట‌ర్‌ (ఐసీసీసీ)లో హైద‌రాబాద్ నూత‌న పోలీస్ క‌మిష‌న‌ర్‌గా మంగళవారం సజ్జనార్‌ బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. యువ‌త బంగారు భ‌విష్య‌త్‌ను నాశ‌నం చేస్తోన్న డ్ర‌గ్స్ మ‌హమ్మారిపై ఉక్కుపాదం మొపుతామ‌ని ప్రకటించారు. గ‌తంలో న‌మోదు చేసిన డ్ర‌గ్స్ కేసుల‌ను పునఃప‌రిశీలించి.. మూలాల్లోకి వెళ్లి బాధ్యుల‌పై చ‌ట్ట‌ప్ర‌కారం చ‌ర్య‌లు తీసుకుంటామ‌ని  చెప్పారు. 

సైబ‌ర్ క్రైమ్స్ బారిన ఎక్కువ‌గా వృద్దులు ప‌డుతున్నార‌ని కమిషనర్‌ వీసీ సజ్జనార్‌ ఆందోళ‌న వ్య‌క్తం చేశారు. డిజిట‌ల్ అరెస్ట్, స్టాక్ మార్కెట్ మోసాల‌కు గుర‌వుతున్నారని, సైబ‌ర్ నేరాలు, డ్ర‌గ్స్ నియంత్ర‌ణ‌పై కాల‌నీలు, అపార్టెమెంట్లు, బ‌స్తీల‌లో అవ‌గాహ‌ణ కార్య‌క్ర‌మాల‌ను నిర్వ‌హిస్తామ‌ని వెల్లడించారు. కల్తీ ఆహారం అనేది ప్రజల ఆరోగ్యానికి పెను ముప్పుగా మారింద‌ని, ఈ అంశంపై లోతుగా దృష్టి సారించి, కల్తీ ముఠాలపై చ‌ట్ట‌ప్ర‌కారం తీసుకుంటామ‌ని కమిషనర్‌ చెప్పారు. 

నగరంలో ట్రాఫిక్ సమస్య రోజురోజుకు జటిలమవుతోందని.. జీఎస్టీ తగ్గడంతో వాహనాల సంఖ్య కూడా పెరిగిందని సీపీ సజ్జనార్‌ తెలిపారు. ట్రాఫిక్ సమస్య పరిష్కారానికి దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుని పనిచేస్తామని చెప్పారు. రోడ్లపై ప్రజల సమయాన్ని ఆదా చేస్తామని.. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్‌పై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తామని వెల్లడించారు. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేసేవారు రోడ్లపై తిరిగే సూసైడ్ బాంబుల వంటివారు.. అలాంటి వారిని ఏమాత్రం ఉపేక్షించమని సజ్జనార్‌ హెచ్చ‌రించారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

VC Sajjanarhyderabad police commissionerVC Sajjanar Takes ChargeMovie starsHyderabad

