Hyderabad Police Commissioner: పీపుల్ వెల్ఫేర్ పోలీసింగ్కు ప్రాధాన్యం ఇస్తామని.. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణలో రాజీపడబోం హైదరాబాద్ కొత్త పోలీస్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ స్పష్టం చేశారు. 'నగర ప్రజల భద్రతకు కొత్త విధానం ఎంతగానో దోహదపడుతుంది. పీపుల్ వెల్పేర్ పోలీసింగ్లో భాగంగా శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ, ట్రాఫిక్-రోడ్డు భద్రత, మహిళలు న్నారుల భద్రత, టెక్నాలజీలో ఏఐ వినియోగం, సైబర్ క్రైమ్స్-ఆర్థిక నేరాల నియంత్రణ, 24/7 సిటిజన్ సర్వీసెస్-సిబ్బంది సంక్షేమం, తదితర అంశాలపై దృష్టి సారిస్తాం' అని వెల్లడించారు.
హైదరాబాద్ బంజారాహిల్స్లోని ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ (ఐసీసీసీ)లో హైదరాబాద్ నూతన పోలీస్ కమిషనర్గా మంగళవారం సజ్జనార్ బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. యువత బంగారు భవిష్యత్ను నాశనం చేస్తోన్న డ్రగ్స్ మహమ్మారిపై ఉక్కుపాదం మొపుతామని ప్రకటించారు. గతంలో నమోదు చేసిన డ్రగ్స్ కేసులను పునఃపరిశీలించి.. మూలాల్లోకి వెళ్లి బాధ్యులపై చట్టప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు.
సైబర్ క్రైమ్స్ బారిన ఎక్కువగా వృద్దులు పడుతున్నారని కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. డిజిటల్ అరెస్ట్, స్టాక్ మార్కెట్ మోసాలకు గురవుతున్నారని, సైబర్ నేరాలు, డ్రగ్స్ నియంత్రణపై కాలనీలు, అపార్టెమెంట్లు, బస్తీలలో అవగాహణ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తామని వెల్లడించారు. కల్తీ ఆహారం అనేది ప్రజల ఆరోగ్యానికి పెను ముప్పుగా మారిందని, ఈ అంశంపై లోతుగా దృష్టి సారించి, కల్తీ ముఠాలపై చట్టప్రకారం తీసుకుంటామని కమిషనర్ చెప్పారు.
నగరంలో ట్రాఫిక్ సమస్య రోజురోజుకు జటిలమవుతోందని.. జీఎస్టీ తగ్గడంతో వాహనాల సంఖ్య కూడా పెరిగిందని సీపీ సజ్జనార్ తెలిపారు. ట్రాఫిక్ సమస్య పరిష్కారానికి దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుని పనిచేస్తామని చెప్పారు. రోడ్లపై ప్రజల సమయాన్ని ఆదా చేస్తామని.. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్పై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తామని వెల్లడించారు. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేసేవారు రోడ్లపై తిరిగే సూసైడ్ బాంబుల వంటివారు.. అలాంటి వారిని ఏమాత్రం ఉపేక్షించమని సజ్జనార్ హెచ్చరించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook