HIV Injection Case Hyderabad: ప్రియురాలికి ఎయిడ్స్ రక్తం ఎక్కించిన ఘటనలో పెనువిషాదం.. యువతి ఆత్మహత్య..

Victim woman commits suicide after man injects hiv positive blood medchal: ఇటీవల మేడ్చల్ మల్కాజ్ గిరి పోచారం ఐటీ కారిడార్ లో తనతో పెళ్లికి నిరాకరించిందని కోపంతో యువతికి ఆమె ప్రియుడు మనోహర్ హెచ్ఐవీ సోకిన రక్తంను ఎక్కించిన ఘటన పెనుసంచలనంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఈ కేసులో నిందితుడైన మనోహర్ ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ప్రస్తుతం అతను రిమాండ్ లో ఉన్నాడు. ఈ ఘటనలో యువతి తీసుకున్న నిర్ణయం కుటుంబంతో తీవ్ర విషాదంను నింపింది. యువతి ఇంట్లో ఎవరు లేనిది చూసి ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది.
యువతిని చూసి కుటుంబ సభ్యులు గుండెలవిసేలా రోదించారు. స్థానికుల సమాచారంతో పోలీసులు ఘటన స్థలంకు చేరుకున్నారు. డెడ్ బాడీని పోస్ట్ మార్టంకు తరలించారు. ఈ ఘటనతో మరోసారి మేడ్చల్, మల్కాజ్ గిరిలో పరిధిలో తీవ్ర విషాదంగా మారింది. జనగామ జిల్లాకు చెందిన మనోహర్ పాతికెళ్ల క్రితం హైదరాబాద్ కు వచ్చారు. అతను ట్రాన్స్ పోర్ట్ సూపర్ వైజర్ గా పనిచేస్తున్నాడు. తన మరదలికి చాలా ప్రేమించాడు. ఆమె కూడా ఇతనితో బాగా చనువుగా ఉండేది.
ఇటీవల పెళ్లి ప్రస్తావన తెవడంతో ఆమె తండ్రి యువకుడికి హెచ్ఐవీ టెస్టులు చేయించాడు. అందులో ఆమెకు పాజిటివ్ వచ్చింది. దీంతో యువతి కుటుంబ సభ్యులు పెళ్లికి నో చెప్పారు. దీంతో యువకుడు గత నెల 11న యువతికి పెళ్లిపై బలవంతం చేశాడు. ఆమె చేసుకునేదిలేదని తెల్చి చెప్పడంతో ఆమెకు హెచ్ఐవీ సోకిన రక్తంను ఆమె శరీరంలో ఎక్కించాడు.
ఆ తర్వాత యువతికి టెస్ట్ చేయగా హెచ్ఐవీ పాజిటివ్ అని తెలింది. ఈ ఘటన తర్వాత పోలీసులు మనోహర్ ను అరెస్ట్ చేశారు . అప్పటి నుంచి యువతి డీప్రెషన్ లోకి వెళ్లిందని కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు. ఇంతలోనే ఆమె ఆత్మహత్యకు పాల్పడటం స్థానికంగా అందర్ని కలిచివేసేదిగా మారింది.
