Vidyaranyam 8th Varshikotsavam: ఘనంగా విద్యారణ్యం 8వ వార్షికోత్సవం.. అలరించిన విద్యార్ధుల ప్రదర్శన..

Vidyaranyam: హైదరాబాద్ శివారు రంగారెడ్డి జిల్లా విద్యారణ్యం అష్టమ వార్షికోత్సవ కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో విద్యారణ్యం వ్యవస్థాపకులు శ్రీ మాడుగుల శశిభూషణం సోమయాజి ప్రసగించారు. అంతేకాదు ప్రస్తుత చదువుల వల్ల పిల్లల్లో దేశభక్తితో పాటు సంస్కృతి సాంప్రదాయలు ఉండటం లేదు. ఇలాంటి గురుకులాల వల్ల పిల్లల్లో ఆధ్యాత్మికత, దేశ భక్తితో పాటు పిల్లలను భావి భారత పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడంలో ఇలాంటి గురుకులాల అవసరం ఎంతో ఉందన్నారు. ప్రస్తుతం కేవలం బ్రాహ్మణులకు సంబంధించిన వాళ్లనే చేర్చుకుంటున్న విద్యారణ్యంలో త్వరలో అన్ని వర్గాల వారికి చోటు కల్పించబోతున్నట్టు చెప్పారు. ప్రస్తుతం మా దగ్గర సరిపడ నిధులు వచ్చినపుడు అన్ని వర్గాల వారికి వేదాధ్యయనం బోధిస్తామన్నారు. వేదాధ్యయం వలన ఒక మంచి వ్యక్తి. మంచి వ్యక్తి వలన సమాజం. మంచి సమాజం వలన మంచి దేశ నిర్మాణం పూర్తవుతుందన్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో శాంత బయోటిక్ ఎండీ వర ప్రసాద్ రెడ్డి ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొని .. మన వేదాల గురించి కొనియాడారు. ప్రస్తుత సమాజానికి ఇలాంటి వేదాధ్యయనంతో పాటు మాములు చదువులు కూడా ఈ గురుకులంలో బోధిస్తున్నారు. కేవలం విద్య మాత్రమే కాదు.. కలరిపట్టు, ఆర్చరీ, స్విమ్మింగ్, కర్రసాము వంటి వాటిని కూడా నేర్పిస్తున్నారు. కేవలం బుద్ధి బలం మాత్రమే కాదు.. గురుకులంలో ఉండే విద్యార్ధులను శారీరకంగా ధృడంగా తయారు చేస్తున్నారు. మరోవైపు విద్యారణ్యం వ్యవస్థాపకులు వేదాలు మన జ్ఞానానికి పునాది అని కొనియాడారు. నేటి వేగవంతమైన జీవనశైలిలో మనం ఆ సంస్కృతి మూలాల నుంచి దూరమవుతున్నామని, దీనికి పరిష్కారంగా విద్యారణ్యం వేద పాఠశాల ద్వారా నిర్వహిస్తున్న.. ధర్మసేతు అనే 9 నిమిషాల చైతన్యవంతమైన కార్యక్రమం మన సంస్కృతి, సమాజాన్ని మళ్లీ అనుసంధానించేలా ఉందని వివరించారు.
అలాగే విద్యారణ్యం సంస్థ ద్వారా దానాలు, అన్నదానం, నవధాన్య గోదానం, గోరక్షణ, గోపూజ తదితర అనేక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ సేవల ద్వారా సమాజంలో ధార్మిక చైతన్యం పెరుగుతోందని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానికులు, భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.
