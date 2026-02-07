English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Hyderabad Suicide Case: విజయా రెడ్డి కేసులో ఊహించని ట్విస్ట్.. అసలు కారణం తేల్చేసిన పోలీసులు..

Hyderabad Suicide Case: విజయా రెడ్డి కేసులో ఊహించని ట్విస్ట్.. అసలు కారణం తేల్చేసిన పోలీసులు..

Hyderabad Suicide Case: ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి రైలు కిందపడి ఆత్మహత్య చేసుకున్న సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజనీర్‌ విజయారెడ్డి కేసులో మిస్టరీ కంటిన్యూ అవుతోంది. విజయారెడ్డి చనిపోయి వారం రోజులు గుడుస్తున్నా.... చనిపోవడానికి కారణాలపై అనుమానాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పటి వరకు విజయారెడ్డి కుటుంబసభ్యులను పోలీసులు విచారించారు. విజయారెడ్డి సెల్‌ఫోన్‌, ల్యాప్ ట్యాప్ ను సిజ్ చేసిన అధికారులు... పూర్తి వివరాలను పరిశీలిస్తున్నారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 7, 2026, 06:10 PM IST

Vijaya Reddy Family Suicide Case: విజయా రెడ్డి ఫ్యామిలీ ఆత్మహత్య  ఎన్నో అనుమానాలు...మరెన్నో ప్రశ్నలు...ఎన్ని రోజులు గడిచినా అంతు వీడని మిస్టరీ... విజయారెడ్డి ఆత్మహత్య కేసులో దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. వారం రోజులు గడిచినా ఏ మాత్రం క్లూ దొరకకపోవటంతో... అసలు విషయాలపై నజర్ పెట్టారు పోలీసులు. అన్న, తల్లి, భర్తను పూర్తి స్థాయిలో విచారించేందుకు రెడీ అయ్యారు. ఏం జరిగింది. ఎలా జరిగింది. పిల్లల్ని కూడా చంపాల్సిన అవసరం ఏముంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఆర్ధిక లావాదేవీలు...కుటుంబ కలహాలు..ఆస్తి తగాదాలు..ఇలా అన్ని కోణాల్లో కేసును జల్లడపట్టేందుకు పోలీసులు రెడీ అయ్యారు. కుటుంబంలో ఎలాంటి సీక్రెట్స్ లేకుంటే....పిల్లల్ని వదిలేయొచ్చు కదా అంటూ ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. అంతే కాదు...విజయారెడ్డి గురించి ఏమైనా రహస్యాలు పిల్లలకు తెలిశాయా? అందుకే పిల్లల్ని కూడా తల్లి విజయారెడ్డి తనతో తీసుకెళ్లిందా. భర్తకు కూడా చెప్పకూడని ఆ సీక్రెట్స్ ఏమై ఉంటాయోనన్న కోణంలో దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. 

పిల్లల చావును విజయారెడ్డి ఎందుకు కోరుకుంది. కట్టుకున్న భర్తనే కాదు..కన్నవాళ్లకు కూడ చెప్పకోలేని బాధ విజయారెడ్డి ఏముంది..? ఇలా ఎన్నో ప్రశ్నలు పోలీసులుకు అంతుచిక్కటం లేదు. విజయా రెడ్డి కేసు కొలిక్కి వస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. చనిపోవడానికి కారణాలు...అన్న, తల్లికి తెలుసని గ్రామస్తులు చెబుతున్నారు. వారిద్దరిని విచారిస్తే అసలు విషయాలు బయటకు వస్తాయంటున్నారు. అంతే... తల్లి, అన్నను పోలీసులు పూర్తి స్థాయిలో విచారించాలని కోరుతున్నారు.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Vijaya Reddy Suicide CaseVijaya ReddyVijay Reddy suicide Case TracedCharlapalli Family suicideVijaya Shanthi Reddy suicide

