English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vijayashanti: ఇదెక్కడి లాజిక్ రాములమ్మ.. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక నేపథ్యంలో విజయశాంతి ట్వీట్ వైరల్..

Vijayashanti on Jubilee Hill By Poll: ఆడలేక మద్దెల వోడు అన్నట్టు ఉంది ప్రస్తుతం తెలంగాణలో అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పరిస్థితి. ఇక్కడ గెలుపు తప్పించి మరేమి పనిచేయదు. తాజాగా జూబ్లిహిల్స్ ఉప ఎన్నికల నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ ను ఓడించడానికి బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ ఒక్కటయ్యాయని ఆరోపిస్తూ సుదీర్ఘంగా ఓ ట్వీట్ చేయడం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 7, 2025, 08:01 AM IST

Trending Photos

Old 20 Rupee Note: పాత 20 రూపాయల నోట్లోతో రూ.32 లక్షలు ఎలా పొందొచ్చు?
6
Old 20 Note India
Old 20 Rupee Note: పాత 20 రూపాయల నోట్లోతో రూ.32 లక్షలు ఎలా పొందొచ్చు?
EPF Pension: పండగ ముందు గుడ్‌న్యూస్..నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్..ఎప్పటి నుంచి అంటే?
7
EPFO Pension Hike
EPF Pension: పండగ ముందు గుడ్‌న్యూస్..నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్..ఎప్పటి నుంచి అంటే?
Central Govt Employees News: ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరో సూపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఇక నో టెన్షన్
6
Central Government Employees
Central Govt Employees News: ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరో సూపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఇక నో టెన్షన్
Gold Rate: సగానికి సగం పడిపోనున్న బంగారం ధర.. ఈ ఛాన్స్ అసలు మిస్ చేసుకోకండి..10 గ్రాములు ఎంతంటే..!
7
Diwali Gold Price
Gold Rate: సగానికి సగం పడిపోనున్న బంగారం ధర.. ఈ ఛాన్స్ అసలు మిస్ చేసుకోకండి..10 గ్రాములు ఎంతంటే..!
Vijayashanti: ఇదెక్కడి లాజిక్ రాములమ్మ.. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక నేపథ్యంలో విజయశాంతి ట్వీట్ వైరల్..

Vijayashanti on Jubilee Hill By Poll: రాజకీయాల్లో 2+2 నాలుగు కావొచ్చు. లేదా 44 కావొచ్చు.. లేకపోతే సున్నా కూడా కావొచ్చు. ఎన్నికల్లో గెలుపు ఓటములు శాశ్వతం కావు. ఇక్కడ ప్రజలకు చేసిన సేవలే వారిని ఎన్నికల్లో గెలుపిస్తుంటాయి. తాజాగా కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం బిహార్ ఎలక్షన్స్ తో పాటు జూబ్లీ హిల్స్ సహా దేశ వ్యాప్తంగా ఏడు రాష్ట్రాల్లో 7 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలకు ఉప ఎన్నికలు ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే కదా. ఇక తెలంగాణ రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత అదిపెద్ద పరీక్ష అని చెప్పాలి. గతంలో కంటోన్మెంట్ ఉప ఎన్నిక జగిరినా.. దానిపై ఈ రేంజ్ లో చర్చ జరగలేదు. ఇక జూబ్లీ హిల్స్ లో సిట్టింగ్ బీఆర్ఎస్ శాసనసభ్యుడు మాగంటి గోపీనాథ్ మరణంతో ఈ ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్ గోపీనాథ్ కుటుంబ సభ్యులకు ఇస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. అటు కాంగ్రెస్ పార్టీ జూబ్లీ హిల్స్  ఉప ఎన్నికల్లో గెలిచి సత్తా చాటాలని ఉవ్విళ్లూరుతుంది. ఇక జూబ్లీ హిల్స్ లో ఇపుడు పలువురు ఆశావహులు టికెట్ కోసం పోటీ పడుతున్నారు. ఇది ఓ రకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి పెను సవాలే అని చెప్పాలి. ఈ సారి టికెట్ మాత్రం బీసీలకే ఇవ్వాలని డిసైడ్ అయింది. అయితే జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక పై ఎమ్మెల్సీ విజయశాంతి ట్వీట్ వైరల్ అవుతోంది. 

జూబ్లీహిల్స్ బై బోల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపు ఖాయమని తేలడంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అనైతిక పొత్తులకు తెరలేపిందని ఆరోపణలు గుప్పించింది. 
జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల్లో బిజెపి పోటీ చేస్తున్న కారణంగా కాషాయ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకున్న తెలుగుదేశం పార్టీ మిత్ర ధర్మం కోసం ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ నుంచి తప్పుకున్నట్టు చెప్పింది. ఈ సారి ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఉప ఎన్నికల్లో డమ్మీ క్యాండిడేట్ ను బరిలో దింపి తన రహస్య మిత్రపక్షమైన బీఆర్ఎస్ ను గెలిపించుకునేందుకు వ్యూహాలను రచిస్తున్నట్టు ప్రచారం జరుగుతుందనే వాదనను తీసుకొచ్చింది. పైకి బీజేపీ మద్దతు ఇచ్చిన తెలుగు దేశం పార్టీ రహస్యంగా బీఆర్ఎస్ గెలుపు కోసం తెలుగు దేశం కార్యకర్తలను పనిచేయాలనే ఆదేశాలు పంపినట్టు తనకు వార్తలు వస్తున్నాయని చెప్పుకొచ్చింది.

ఈ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ గెలుస్తుంది కాబట్టి.. ఆ విజయాన్ని దూరం చేయాలనే కుట్రకు టీడీపీ, బీజేపీ తెరలేపయని అంటోంది.  కాంగ్రెస్ ను దెబ్బ కొట్టేందుకు  అవగాహన కుదుర్చుకుంటున్న బిఆర్ఎస్, బిజెపి, తెలుగుదేశం పార్టీల అవకాశవాద రాజకీయాలను జూబ్లీహిల్స్ ఓటర్లకు వివరించే బాధ్యతను స్థానికంగా ఉన్న ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త తీసుకోవాలని కోరుతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. ఈ ట్వీట్ ప్రతిపక్షాలకు చెందిన నేతలు ఎక్స్ వేదికగా ఏకి పారేస్తున్నారు.మీరు అభివృద్ది చేస్తే మీకు ఈ భయం ఎందుకు. అసలు మీ పార్టీ పర్ఫామెన్స్ బాగుంటే.. ఎవరు పొత్తు పెట్టుకుంటే ఏమిటి.. ? లేకపోతే ఏమిటని రాములమ్మ లాజిక్ ను ప్రశ్నిస్తున్నారు. అయితే కొంత మంది నెటిజన్స్ మీ పార్టీ మంచి పనులు చేస్తే ప్రజలే మిమ్మల్ని గెలిపిస్తారు. కానీ మీరు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని దివాళా తీయించారు. ఎన్నికల్లో గెలిచే సత్తా లేకనే కాంగ్రెస్ పార్టీ.. విజయశాంతి తో ఇలాంటి ట్వీట్స్ చేయిస్తుందనే కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి. అసలు అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తుందని మీకు ఎవరు చెప్పారంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.  చాలు ఆపండి విజయశాంతి గారు.. మీ దిక్కుమాలిన ఆరోపణలు అంటూ విజయశాంతి చేసిన ట్వీట్స్ పై కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.  

Read more: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..

Read more: ఒకే టైటిల్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ హిట్స్ అందుకుంటే.. చిరు డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

CM Revanth ReddyVijayashantiJubilee Hills By ElectionsEx Minister Mynampally Hanumanth RaoTelangana

Trending News