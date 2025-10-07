Vijayashanti: ఇదెక్కడి లాజిక్ రాములమ్మ.. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక నేపథ్యంలో విజయశాంతి ట్వీట్ వైరల్..

Vijayashanti on Jubilee Hill By Poll: రాజకీయాల్లో 2+2 నాలుగు కావొచ్చు. లేదా 44 కావొచ్చు.. లేకపోతే సున్నా కూడా కావొచ్చు. ఎన్నికల్లో గెలుపు ఓటములు శాశ్వతం కావు. ఇక్కడ ప్రజలకు చేసిన సేవలే వారిని ఎన్నికల్లో గెలుపిస్తుంటాయి. తాజాగా కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం బిహార్ ఎలక్షన్స్ తో పాటు జూబ్లీ హిల్స్ సహా దేశ వ్యాప్తంగా ఏడు రాష్ట్రాల్లో 7 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలకు ఉప ఎన్నికలు ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే కదా. ఇక తెలంగాణ రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత అదిపెద్ద పరీక్ష అని చెప్పాలి. గతంలో కంటోన్మెంట్ ఉప ఎన్నిక జగిరినా.. దానిపై ఈ రేంజ్ లో చర్చ జరగలేదు. ఇక జూబ్లీ హిల్స్ లో సిట్టింగ్ బీఆర్ఎస్ శాసనసభ్యుడు మాగంటి గోపీనాథ్ మరణంతో ఈ ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైంది.
ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్ గోపీనాథ్ కుటుంబ సభ్యులకు ఇస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. అటు కాంగ్రెస్ పార్టీ జూబ్లీ హిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో గెలిచి సత్తా చాటాలని ఉవ్విళ్లూరుతుంది. ఇక జూబ్లీ హిల్స్ లో ఇపుడు పలువురు ఆశావహులు టికెట్ కోసం పోటీ పడుతున్నారు. ఇది ఓ రకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి పెను సవాలే అని చెప్పాలి. ఈ సారి టికెట్ మాత్రం బీసీలకే ఇవ్వాలని డిసైడ్ అయింది. అయితే జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక పై ఎమ్మెల్సీ విజయశాంతి ట్వీట్ వైరల్ అవుతోంది.
జూబ్లీహిల్స్ ఊప ఎన్నికలో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపు ఖాయమని తేలడంతో బిఆర్ఎస్ పార్టీ అనైతిక అవగాహన కుదుర్చుకునేందుకు కుట్రలు చేస్తున్నట్లువార్తలు వస్తున్నాయి. జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల్లో బిజెపి పోటీ చేస్తున్న కారణంగా కమలం పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకున్న తెలుగుదేశం పార్టీ మిత్ర ధర్మం కోసం ఈ… pic.twitter.com/lZmuxZIK7X
జూబ్లీహిల్స్ బై బోల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపు ఖాయమని తేలడంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అనైతిక పొత్తులకు తెరలేపిందని ఆరోపణలు గుప్పించింది.
జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల్లో బిజెపి పోటీ చేస్తున్న కారణంగా కాషాయ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకున్న తెలుగుదేశం పార్టీ మిత్ర ధర్మం కోసం ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ నుంచి తప్పుకున్నట్టు చెప్పింది. ఈ సారి ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఉప ఎన్నికల్లో డమ్మీ క్యాండిడేట్ ను బరిలో దింపి తన రహస్య మిత్రపక్షమైన బీఆర్ఎస్ ను గెలిపించుకునేందుకు వ్యూహాలను రచిస్తున్నట్టు ప్రచారం జరుగుతుందనే వాదనను తీసుకొచ్చింది. పైకి బీజేపీ మద్దతు ఇచ్చిన తెలుగు దేశం పార్టీ రహస్యంగా బీఆర్ఎస్ గెలుపు కోసం తెలుగు దేశం కార్యకర్తలను పనిచేయాలనే ఆదేశాలు పంపినట్టు తనకు వార్తలు వస్తున్నాయని చెప్పుకొచ్చింది.
ఈ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ గెలుస్తుంది కాబట్టి.. ఆ విజయాన్ని దూరం చేయాలనే కుట్రకు టీడీపీ, బీజేపీ తెరలేపయని అంటోంది. కాంగ్రెస్ ను దెబ్బ కొట్టేందుకు అవగాహన కుదుర్చుకుంటున్న బిఆర్ఎస్, బిజెపి, తెలుగుదేశం పార్టీల అవకాశవాద రాజకీయాలను జూబ్లీహిల్స్ ఓటర్లకు వివరించే బాధ్యతను స్థానికంగా ఉన్న ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త తీసుకోవాలని కోరుతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. ఈ ట్వీట్ ప్రతిపక్షాలకు చెందిన నేతలు ఎక్స్ వేదికగా ఏకి పారేస్తున్నారు.మీరు అభివృద్ది చేస్తే మీకు ఈ భయం ఎందుకు. అసలు మీ పార్టీ పర్ఫామెన్స్ బాగుంటే.. ఎవరు పొత్తు పెట్టుకుంటే ఏమిటి.. ? లేకపోతే ఏమిటని రాములమ్మ లాజిక్ ను ప్రశ్నిస్తున్నారు. అయితే కొంత మంది నెటిజన్స్ మీ పార్టీ మంచి పనులు చేస్తే ప్రజలే మిమ్మల్ని గెలిపిస్తారు. కానీ మీరు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని దివాళా తీయించారు. ఎన్నికల్లో గెలిచే సత్తా లేకనే కాంగ్రెస్ పార్టీ.. విజయశాంతి తో ఇలాంటి ట్వీట్స్ చేయిస్తుందనే కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి. అసలు అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తుందని మీకు ఎవరు చెప్పారంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. చాలు ఆపండి విజయశాంతి గారు.. మీ దిక్కుమాలిన ఆరోపణలు అంటూ విజయశాంతి చేసిన ట్వీట్స్ పై కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
