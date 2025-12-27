English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Vishwa Sangh Shibir: భాగ్యనగరంలో ఘనంగా విశ్వ సంఘ్ శిబిర్.. ముఖ్యఅతిథిగా RSS చీఫ్ మోహన్ జీ భగవత్..

Vishwa Sangh Shibir 2025: భాగ్యనగరంలో ఈ నెల 25న విశ్వ సంఘ్ శిబిరం ఘనంగా ప్రారంభమైంది. నాలుగు రోజులు పాటు జరిగే ఈ సమావేశపు చివరి రోజున ఆర్ఎస్ఎస్ ఛీఫ్ మోహన్ జీ భగవత్ హాజరై ప్రసంగించనున్నారు. రెండు రోజులు తెలుగు రాష్ట్రాల పర్యటనలో ఉన్న మోహన్ భగవత్ జీ..రేపు తెలంగాణలో పర్యటించనున్నారు.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 27, 2025, 10:36 PM IST

Vishwa Sangh Shibir: భాగ్యనగరంలో ఘనంగా విశ్వ సంఘ్ శిబిర్.. ముఖ్యఅతిథిగా RSS చీఫ్ మోహన్ జీ భగవత్..

భాగ్యనగర్ (హైదరాబాద్) సమీపంలోని కన్హా శాంతి వనంలో డిసెంబర్ 25న  విశ్వ సంఘ్ శిబిరం లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ శిబిరంలో 79 దేశాల నుండి హిందూ స్వయంసేవక్ సంఘ్, విశ్వ హిందూ పరిషత్, సేవా ఇంటర్నేషనల్, ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ఇండియా సొసైటీ ఇంటర్నేషనల్, సంస్కృత భారతి వంటి సంస్థలకు చెందిన సుమారు 1610 మందికి పైగా కార్యకర్తలు పాల్గొంటున్నారు. ఈ శిబిరం యొక్క  బహిరంగ సభ ఆదివారం, డిసెంబర్ 28, 2025 నాడు కన్హా శాంతి వనంలో నిర్వహించనున్నారు.  ఈ కార్యక్రమానికి ఆర్ఎస్ఎస్ (రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్)సర్ సంఘ్ సంచాలక్ మోహన్ జీ భగవత్ హాజరు కానున్నారు. 

 మోహన్ భగవత్ నాలుగు రోజులు తెలుగు రాష్ట్రాల పర్యటనలో భాగంగా ముందుగా  తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. అంతేకాదు అక్కడ తరిగొండ వెంగమాంబ అన్నదాన సత్రంలో స్వామివారి అన్న ప్రసాదం స్వీకరించారు. ఆదివారం మధ్యాహ్నం 3:15 గంటల వరకు వివిధ దేశాల నుండి వచ్చిన శిబిర ప్రతినిధులు హాజరు కానున్నారు. ఈ కార్యక్రమం 4.30 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. 

ఈ కార్యక్రమంలో భారత్ బయోటిక్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్  డాక్టర్ కృష్ణ ఎల్లా ముఖ్య అతిథిగా హాజరు కానున్నారు. శ్రీ రామంద్ర మిషన్ ఆధ్యాత్మిక కార్యదర్శి  కమలేశ్ పటేల్ హాజరు కానున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రస్తుతం బంగ్లాదేశ్ తో పాటు మన దేశంలో కొన్ని ప్రదేశాల్లో హిందువులపై జరగుతున్న దాడులపై చర్చించన్నారు. అంతేకాదు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా హిందూ మతం ఎలా అభివృద్ది చెందుతుందనే అంశంతో పాటు దేశంతో పాటు ప్రపంచ రాజకీయాల్లో జరగుతున్న మార్పుల గురించి ఈ సమావేశాల్లో ప్రస్తావించనున్నారు.

