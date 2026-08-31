Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad City
  • /ధర్మస్థల నియోజకవర్గం మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌.. స్టార్ డైరెక్టర్ వి.వి వినాయక్ ప్రశంసలు

ధర్మస్థల నియోజకవర్గం మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌.. స్టార్ డైరెక్టర్ వి.వి వినాయక్ ప్రశంసలు

Dharmasthala Niyojakavargam Pre Release Event: ‘ధర్మస్థల నియోజకవర్గం’ మూవీ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్‌ను హైదరాబాద్‌లో గ్రాండ్‌గా నిర్వహించారు. సాయికుమార్, సుమన్, నటరాజ్, వరుణ్ సందేశ్, వితికా షేరు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 4వ తేదీన విడుదల కానుంది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 31, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 05:45 PM IST
ధర్మస్థల నియోజకవర్గం మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌.. స్టార్ డైరెక్టర్ వి.వి వినాయక్ ప్రశంసలు
Image Credit: Dharmasthala Niyojakavargam

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Nurse Sirisha Case: నర్సు శిరీష కేసులో కీలక పరిణామం.. నిందితుడు సైనా ఉల్లా అరెస్ట్‌!
2
3
4
5