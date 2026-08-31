/ధర్మస్థల నియోజకవర్గం మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌.. స్టార్ డైరెక్టర్ వి.వి వినాయక్ ప్రశంసలు

Dharmasthala Niyojakavargam Pre Release Event: సుమన్, సాయికుమార్, నటరాజ్, రాయంచ కొక్కుర, వరుణ్ సందేశ్, వితికా షేరు తదితరులు ప్రధాన పాత్రల్లో జై జ్ఞాన ప్రభ తోట దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సినిమా ‘ధర్మస్థల నియోజకవర్గం’. మూవింగ్ డ్రీమ్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పతాకంపై మేరుం భాస్కర్ నిర్మించిన ఈ పొలిటికల్ ఎంటర్టైనర్.. సెప్టెంబర్ 4న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్కు రాబోతోంది. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్లో ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ గ్రాండ్గా నిర్వహించారు. ఈ వేడకకు స్టార్ డైరెక్టర్ వి.వి.వినాయక్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమా గురించి చంద్రబోస్ కాల్ చేసి చెప్పారని.. డ్రగ్స్కు వ్యతిరేకంగా దర్శకుడు జై జ్ఞాన ప్రభ మంచి సినిమా చేశాడని అన్నారని తెలిపారు. కథ బాగా నచ్చి ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోకుండా ఆయన అన్ని పాటలు రాశారంటేనే సినిమా స్థాయి ఏంటో అర్థమవుతోందన్నారు. ఈ సినిమా గొప్ప సినిమా అవుతుందనే నమ్మకం ఉందన్నారు. తన తొలి చిత్రం ‘ఆది’కి చంద్రబోస్ ఎలాగైతే సాహిత్యం అందించారో.. ఇప్పుడు జ్ఞాన ప్రభ మొదటి చిత్రానికి కూడా ఆయనే పాటలు రాయడం విశేషమని గుర్తుచేశారు. ఈ సినిమా ‘ఆది’ తరహాలోనే ఘన విజయం సాధించాలని ఆకాక్షించారు.
లిరిక్ రైటర్ చంద్రబోస్ మాట్లాడుతూ.. ‘రంగస్థలం’ తర్వాత తనకు పూర్తి స్థాయిలో సంతృప్తినిచ్చిన పాటలు ఈ సినిమాకే కుదిరాయన్నారు. ప్రతి మనిషిలోని దైవత్వానికి, రాక్షసత్వానికి మధ్య జరిగే అంతర్మథనమే ఈ చిత్ర కథాంశమని చెప్పారు. మహవీర్ అందించిన అద్భుతమైన స్వరాలతో ఐదు పాటలు విశేషంగా ఆకట్టుకుంటాయని.. యూనిట్ మొత్తం ఎంతో ఇష్టపడి చేసిన ఈ ప్రయత్నం మంచి విజయం అందుకోవాలని కోరారు.
నిర్మాత మేరుం భాస్కర్తో ‘నాగ’ మూవీ నాటి నుంచే తనకు మంచి పరిచయం ఉందని.. ఆ అనుబంధంతోనే ఈ మూవీలో ఓ కీలకమైన పాత్రను ఇచ్చారని సీనియర్ నటుడు రాజీవ్ కనకాల తెలిపారు. సాధారణంగా కొత్త దర్శకులు కథను అద్భుతంగా చెప్పినా తెరపైకి తీసుకొచ్చే క్రమంలో కొన్ని పొరపాట్లు చేస్తుంటారని.. కానీ జ్ఞాన ప్రభ మాత్రం తాను చెప్పిన కథను ఏమాత్రం తగ్గకుండా అంతే అద్భుతంగా తెరకెక్కించారని ప్రశంసించారు. ప్రస్తుత కాలంలో జరుగుతున్న డ్రగ్స్ సమస్యను ముందే ఊహించి, నేటి యువత తప్పక చూడాల్సిన అంశాలతో ఈ సినిమాను రూపొందించారని చెప్పారు. దర్శకుడు జ్ఞాన ప్రభ భవిష్యత్తులో మరెన్నో మంచి సినిమాలు తీయాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ మూవీ తప్పకుండా ఘన విజయం సాధిస్తుందనే నమ్మకం ఉందన్నారు.
యాక్టర్ సత్యప్రకాష్ మాట్లాడుతూ.. మంచి సందేశం, చక్కని వినోదం మేళవించిన ఇంతటి మంచి చిత్రంతో తన కుమారుడు నటరాజ్ హీరోగా వెండితెరకు పరిచయం కావడం ఎంతో గర్వంగా ఉందని తెలిపారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ను విజయవంతంగా నడిపించిన దర్శక నిర్మాతలు జ్ఞాన ప్రభ, భాస్కర్లకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అన్ని భాషల ప్రేక్షకులు తనను ఒక క్రూరమైన విలన్గా గుర్తించారని.. అయితే ఈ సినిమాలో తనకే గట్టి పోటీ ఇచ్చే స్థాయిలో నటి కస్తూరి విలన్ పాత్రను పోషించారని ప్రశంసించారు.
నటుడు సాయికుమార్ మాట్లాడుతూ.. సత్యప్రకాష్తో కలిసి తాను గతంలో ఎన్నో విజయవంతమైన చిత్రాల్లో నటించానని.. ఇప్పుడు ఆయన కుమారుడు నటరాజ్ ఈ సినిమా ద్వారా హీరోగా ఎంట్రీ ఇస్తుండటం ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తోందన్నారు. దర్శకుడు జ్ఞాన ప్రభ తనకు చాలా పవర్ఫుల్ పాత్రను ఇచ్చారని.. ఆ పాత్రలో నటించడాన్ని పూర్తిగా ఆస్వాదించానని తెలిపారు. నేటి యువతరానికి అవసరమైన మంచి సందేశంతో పాటు ప్రేక్షకులకు కావాల్సినంత వినోదం కూడా ఈ సినిమాలో ఉందన్నారు.
నిర్మాత మేరుం భాస్కర్ మాట్లాడుతూ.. పక్కా ప్రణాళికతో ఒక్క రోజు కూడా షెడ్యూల్ వృథా కాకుండా దర్శకుడు చిత్రాన్ని పూర్తి చేశారని తెలిపారు. సెప్టెంబర్ 4న పీవీఆర్, ఐనాక్స్ ద్వారా సినిమాను గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేస్తున్నామన్నారు. కథను నమ్మి పూర్తి స్వేచ్ఛనిచ్చిన నిర్మాతకు, అన్ని విధాలా సహకరించిన నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులకు దర్శకుడు జై జ్ఞాన ప్రభ తోట ధన్యవాదాలు తెలిపారు. యదార్థ సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కించిన ఒక సామాన్యుడి కథే ఇదని.. ప్రేక్షకులు థియేటర్లలో చూసి ఆదరించాలని హీరో నటరాజ్ కోరారు.
సాంకేతిక వర్గం