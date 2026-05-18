/Telangana Rains: తెలంగాణలోని పలు జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన.. వాతావరణ కేంద్రం బిగ్ అలర్ట్..

Heavy rain forecast several districts in Telangana: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలపై భానుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ప్రజలు ఎండల ప్రభావంకు హడలిపోతున్నారు. ఉదయం నుంచి ఉక్కపోతతో జనాలు కనీసం ఇంట్లో నుంచి బైటకు వెళ్లలేని సిట్యువేషన్ ఏర్పడింది. పలు ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే ఉష్ణోగ్రతలు 45 డిగ్రీలను దాటేశాయి. సూరీడు సుర్రు మంటున్న వేళ తెలంగాణకు వాతావరణ శాఖ మరో బిగ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. రానున్న మూడు, నాలుగు రోజులలో నైరుతి రుతుపవనాలు ఆగ్నేయ అరేబియన్ సముద్రంలోని మరికొన్ని ప్రాంతాలు, నైరుతి, ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలోని మరికొన్ని ప్రాంతాలు, అండమాన్ సముద్రం మిగిలిన ప్రాంతాలు, తూర్పు బంగాళాఖాతంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లోకి ప్రవేశించడానికి అనుకూల పరిస్థితులు ఉన్నాయి.
ద్రోణి ఒకటి పశ్చిమ మధ్యప్రదేశ్ ప్రాంతం నుంచి మధ్య మహారాష్ట్ర, మరాత్వాడ , ఉత్తర అంతర్గత కర్ణాటక మీదుగా దక్షిణ అంతర్గత కర్నాటక వరకు సగటు సముద్రమట్టం నుండి 1.5 కి మీఎత్తులో ఈ రోజు ఏర్పడింది. దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్ర తీర ప్రాంతంలో ఒక ఉపరితల చక్రవాహత ఆవర్తనం సగటు సముద్రమట్టం నుండి 3.1 నుండి 5.8 కిమీ మధ్యలో ఈరోజు ఏర్పడింది.
ముఖ్యంగా ద్రోణి, ఉపరిత చక్రవాత ఆవర్తన ప్రభావం కారణంగా ఇవాళ, రేపు, ఎల్లుండి ఉరుములు, మెరుపులతో , భారీ ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షం కురుస్తుందని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ జారీ చేసింది.
గంటలకు 40 నుంచి 50 కిలో మీటర్ల వేగంగా బలమైన గాలులు వీస్తాయని వాతావరణ శాఖ అలర్ట్ జారీ చేసింది. హైదరాబాద్, భద్రాద్రి కొత్త గూడెం, నల్గొండ, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ మల్కాజ్ గిరి, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, మెదక్, కామారెడ్డి, మహబూబ్ నగర్, నాగర్ కర్నూల్, వనపర్తి, జోగులాంబ గద్వాలజిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ తెలిపింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి