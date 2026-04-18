  Rains in Telangana: ఈనెల 26 వరకు తెలంగాణలో జోరువానలు.. చల్లని కబురు చెప్పిన వాతావరణ కేంద్రం..

Rains in Telangana: ఈనెల 26 వరకు తెలంగాణలో జోరువానలు.. చల్లని కబురు చెప్పిన వాతావరణ కేంద్రం..

Heavy Rains alert in Telangana:  కొన్ని రోజులుగా ఉక్కపోతతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్న జనాలకు వాతావరణ శాఖ శుభవార్త చెప్పింది. ఈ నెల 26 వరకు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు పడుతాయని సూచించింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 18, 2026, 07:33 PM IST
  • తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ వానలు..
  • అలర్ట్ జారీచేసిన ఐఎండీ..

Rains in Telangana: ఈనెల 26 వరకు తెలంగాణలో జోరువానలు.. చల్లని కబురు చెప్పిన వాతావరణ కేంద్రం..

Heavy rain prediction alert for Telangana till April 26: తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రస్తుతం నిప్పుల కొలిమిలా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు. ఉదయం 7 నుంచి భానుడు భగ భగ మండిపోతున్నాడు. ఎక్కడ చూసిన కూడా జనాలు ఉక్కపోతతో అల్లాడిపోతున్నారు.  పొరపాటున బైటకు వెళ్లాలంటేనే జడుసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో  ఉదయం నుంచి సాయంత్రం 4 వరకు వేడి వడగాల్పులు వీస్తున్నాయి. దీంతో పనులు, ఉద్యోగాల కోసం, ఇతర బిజినెస్ ల కోసం బైటకు వెళ్తున్న వారు అనేక రకాల సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో  తెలంగాణ వ్యాప్తంగా  ఈనెల 26 వరకు భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ జారీ చేసింది.

ఈ రోజు  జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్త గూడెం, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి లలో వర్షాలు కురిశాయి. అంతేకాకుండా హైదరబాద్ లో కూడా పలు చోట్ల జోరుగా వానకురిసింది. దీంతో నగర జీవులు మాత్రం ఒకింత ఆనందంకు గురయ్యారు. మరోవైపు  ఆదివారం రోజున ఆదిలాబాద్, కుమురంభీ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, జయ శంకర్ జిల్లా భూపాల పల్లి జిల్లా, ములుగు, జిల్లాల్లో వానలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది.

మరోవైపు తెలంగాణలో ఎండలు మాత్రం ఇటీవల రికార్డు స్థాయిలో నమోదయ్యాయి. కొమురంభీమ్ జిల్లాలోని కెరమెరిలో అత్యధికంగా 44.6 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైనట్లు హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. నిజామాబాద్ జిల్లాలోని మొండోరాలో 44.5 డిగ్రీలు, జగిత్యాల జిల్లా ఎండపల్లిలో 44.4 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.

Read more: Telangana Weather: తెలంగాణ ప్రజలకు భారీ శుభవార్త.. రానున్న కొన్నిగంటల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం.!.

   తెలంగాణలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో గత సంవత్సరం ఇదే రోజుతో పోలిస్తే ఉష్ణోగ్రతలు మూడు నుంచి నాలుగు డిగ్రీలు అధికంగా నమోదయ్యాయి. ఎండలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో చిన్నారులు, వృద్ధులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వాతావరణ శాఖ  హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. 

 

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Summer seasonHeavy RainsWeather updateheavy rains alertsummer effect

