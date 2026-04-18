Rains in Telangana: ఈనెల 26 వరకు తెలంగాణలో జోరువానలు.. చల్లని కబురు చెప్పిన వాతావరణ కేంద్రం..

Heavy rain prediction alert for Telangana till April 26: తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రస్తుతం నిప్పుల కొలిమిలా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు. ఉదయం 7 నుంచి భానుడు భగ భగ మండిపోతున్నాడు. ఎక్కడ చూసిన కూడా జనాలు ఉక్కపోతతో అల్లాడిపోతున్నారు. పొరపాటున బైటకు వెళ్లాలంటేనే జడుసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఉదయం నుంచి సాయంత్రం 4 వరకు వేడి వడగాల్పులు వీస్తున్నాయి. దీంతో పనులు, ఉద్యోగాల కోసం, ఇతర బిజినెస్ ల కోసం బైటకు వెళ్తున్న వారు అనేక రకాల సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఈనెల 26 వరకు భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ జారీ చేసింది.
ఈ రోజు జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్త గూడెం, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి లలో వర్షాలు కురిశాయి. అంతేకాకుండా హైదరబాద్ లో కూడా పలు చోట్ల జోరుగా వానకురిసింది. దీంతో నగర జీవులు మాత్రం ఒకింత ఆనందంకు గురయ్యారు. మరోవైపు ఆదివారం రోజున ఆదిలాబాద్, కుమురంభీ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, జయ శంకర్ జిల్లా భూపాల పల్లి జిల్లా, ములుగు, జిల్లాల్లో వానలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది.
మరోవైపు తెలంగాణలో ఎండలు మాత్రం ఇటీవల రికార్డు స్థాయిలో నమోదయ్యాయి. కొమురంభీమ్ జిల్లాలోని కెరమెరిలో అత్యధికంగా 44.6 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైనట్లు హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. నిజామాబాద్ జిల్లాలోని మొండోరాలో 44.5 డిగ్రీలు, జగిత్యాల జిల్లా ఎండపల్లిలో 44.4 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.
తెలంగాణలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో గత సంవత్సరం ఇదే రోజుతో పోలిస్తే ఉష్ణోగ్రతలు మూడు నుంచి నాలుగు డిగ్రీలు అధికంగా నమోదయ్యాయి. ఎండలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో చిన్నారులు, వృద్ధులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.